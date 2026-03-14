Nam diễn viên 1m92 từng bị xua đuổi vì đi massage đấm bóp giác hơi dạo, giờ đồi đời làm chủ đầy ngoạn mục

Quách Đường Hựu từng là nam diễn viên thần tượng, ngôn tình đình đám của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình giờ vàng như Thế Gian Tình, Thiên Đạo, Trái Tim Phụ Nữ, Spicy Teacher... Tuy nhiên, con đường hoạt động nghệ thuật của Quách Đường Hựu gặp nhiều gian truân. Với chiều cao lên tới 1m92, tưởng chừng là lợi thế, nhưng lại khiến anh nhiều lần bị trượt casting chỉ vì… quá cao. Về sau khi có được cơ hội diễn xuất, sự nghiệp thăng hoa của anh cũng không kéo dài vì sự sa sút của dòng phim thần tượng xứ Đài vào những 2000.

Từng có thời điểm Quách Đường Hựu thất nghiệp triền miên. Thời điểm khó khăn nhất, anh đứng trước cây ATM nhìn tài khoản gần như cạn sạch mà bật khóc nức nở. Để có tiền sống qua ngày, Quách Đường Hựu đã quyết định đi nắn xương, massage đấm bóp giác hơi dạo khắp nơi. Nam diễn viên chia sẻ anh nhiều lần bị xua đuổi, thậm chí từng chua chát khi thấy 1 người mẹ chỉ vào mình rồi nói với đứa con rằng: "Con phải cố gắng học hành, nếu không lớn lên sẽ giống như chú này".

Theo Quách Đường Hựu, chính việc bị không ít người khinh thường, xa lánh sau khi thấy anh đi massage đấm bóp giác hơi dạo đã tạo động lực phấn đấu, khiến nam diễn viên muốn thay đổi cuộc đời mình. Quách Đường Hựu chia sẻ anh đã mạo hiểm đi vay vốn ngân hàng sáng lập thương hiệu massage, nắn chỉnh xương mang tên Đường Cư Chỉnh Phục. Từ 1 tiệm nhỏ đến nay anh đã mở được thêm 3 chi nhánh trên toàn Đài Loan (Trung Quốc) và đang lên kế hoạch mở thêm cơ sở thứ 4.

Ngoài ra, sau khi công việc kinh doanh ổn định và sinh lãi, Quách Đường Hựu đã thành lập công ty điện ảnh Đường Cư, chuyên sản xuất phim ngắn và video ngắn chiếu mạng. Nói về màn đổi đời, lật ngược số phận đầy ngoạn mục của mình, Quách Đường Hựu nói: "Có thể nói nghề massage, nắn chỉnh xương, đấm bóp giác hơi đã giúp cuộc đời tôi sang trang. Tôi nghĩ mình may mắn và được trời thương nên công việc làm ăn rất thuận lợi. Hiện tại, tôi đảm nhiệm 5 vai trò doanh nhân, nhà đầu tư, nhà sản xuất, biên kịch và diễn viên".

