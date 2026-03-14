Bắt tạm giam nam ca sĩ 20 tuổi hận tình, doạ đăng ảnh nóng với gái cũ gây phẫn nộ

Ngày 14/3, tờ HK01 đưa tin nam ca sĩ trẻ Hoàng Tuấn Hy, 20 tuổi (nghệ danh cũ: Hoàng Tử Tấn) đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư khi chưa được sự đồng ý của người khác. Trước đó, vào tháng 8/2025, cảnh sát đã nhận được đơn tố cáo của người phụ nữ tạm gọi là X. Cô X cho biết đã bị bạn trai nghệ sĩ Hoàng Tuấn Hy uy hiếp, đe dọa tại căn hộ thuộc khu Lệ Thành Hoa Viên (Hong Kong, Trung Quốc).

Theo đơn tố cáo, Hoàng Tuấn Hy được cho biết đã ép buộc cô X phải quay lại với mình nếu không anh sẽ đăng tải những bức ảnh, clip nóng của bạn gái cũ lên mạng, bất chấp sự cầu xin của đối phương. "Anh ta nói muốn tôi bị hủy hoại, bị người đời sỉ nhục nếu không chịu tái hợp với anh ta. Tôi đã hoảng loạn, đau khổ khóc hết nước mắt, quỳ gối cầu xin nhưng anh ta vẫn mặc kệ, không quan tâm hành vi của mình có gây tổn hại cho tôi hay không miễn là đạt được mục đích của mình. Anh ta kẻ cuồng yêu đến đáng sợ", cô X nói.

Hoàng Tuấn Hy bị tố cáo uy hiếp, đe dọa bạn gái cũ. Ảnh: HK01.

Qua điều tra, cảnh sát đã tìm thấy nhiều tin nhắn đe dọa mà Hoàng Tuấn Hy gửi đến cô X, ảnh chụp màn hình 1 bài đăng nháp trên MXH có chứa video nhạy cảm của bạn gái cũ cũng như tin nhắn đếm ngược 10 giây và tuyên bố đã phát tán video của nam ca sĩ. Hoàng Tuấn Hy bị bắt giữ không lâu sau đó. Tại đồn cảnh sát, nam ca sĩ khai nhận chỉ dọa nạt chứ chưa phát tán bất kỳ hình ảnh hay video nào của bạn gái cũ.

Đầu tháng 1 năm nay, vụ án của Hoàng Tuấn Hy được đưa ra xét xử, nhưng luật sự bào chữa xin được hoãn phiên tòa đến ngày 12/3. Trong diễn biến mới nhất, ở phiên tòa diễn ra vào ngày 12/3 vừa qua, Hoàng Tuấn Hy thừa nhận bản thân có hành vi đe dọa tung những hình ảnh video, riêng tư của bạn gái cũ lên mạng. Bị cáo cho biết bản thân đã rơi vào trầm cảm rồi sinh ra hận thù và muốn trả đũa người yêu cũ.

Nam ca sĩ thú nhận anh đã thù hận, đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm để trả đũa bạn gái cũ. Ảnh: HK01.

Sau khi Hoàng Tuấn Hy nhận tội, thẩm phán đã ban hành lệnh bắt tạm giam khẩn cấp, không cho nam nghệ sĩ này tại ngoại. Phiên tòa tuyên án Hoàng Tuấn Hy dự kiến diễn ra vào ngày 26/3.

Trên MXH, công chúng lên án, chỉ trích Hoàng Tuấn Hy có hành vi đáng khinh với phụ nữ. Vụ bê bối này cũng hủy hoại cuộc đời của anh vì không chỉ đánh mất tương lai trong showbiz mà còn tự đưa mình vào tù. Công ty giải trí hàng đầu Anh Hoàng đã chấm dứt hợp đồng quản lý với Hoàng Tuấn Hy ngay sau khi anh bị bắt vào năm ngoái.

Thẩm phán ra lệnh bắt tạm giam, không cho Hoàng Tuấn Hy tại ngoại trước ngày tuyên án. Ảnh: HK01.

Nguồn: HK01, On