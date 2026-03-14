Hình ảnh gây bàn tán của “em gái quốc dân” Moon Geun Young sau khi mắc bệnh quái ác

Sáng 14/3, tờ Chosun cho hay, “em gái quốc dân” Moon Geun Young vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc với màn lột xác nhan sắc đầy ấn tượng ở tuổi 39.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết cô vừa hoàn thành buổi diễn đầu tiên cho vở kịch mang tên Orphans. Được biết, tác phẩm này cũng đánh dấu màn tái xuất trên sân khấu kịch của nữ minh tinh họ Moon sau 9 năm vắng bóng.

Đáng chú ý, truyền thông và công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào nhan sắc của “em gái quốc dân xứ Hàn” ở thời điểm hiện tại. Trong loạt ảnh quảng bá cho vở kịch mới do Moon Geun Young đích thân chia sẻ lên trang cá nhân, nữ diễn viên gây chú ý với màn giảm cân đầy ấn tượng ở ngưỡng tuổi U40. Nhờ giảm cân thành công, nữ minh tinh 8X bỗng trở lại thời hoàng kim nhan sắc và còn được khen ngợi trẻ trung, “hack tuổi”. Màn lột xác của Moon Geun Young gây sốc toàn cõi mạng âu cũng là bởi trước đó ít ai nghĩ nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 lại có thể quay lại được thời kỳ đỉnh cao nhan sắc 1 cách ngoạn mục tới như vậy.

Moon Geun Young gây sốt với màn giảm cân đầy ấn tượng. Hậu giảm cân thành công (hình trái), nữ diễn viên bỗng trở lại thời kỳ hoàng kim nhan sắc của mình. Ảnh: X

Visual ở tuổi 39 của Moon Geun Young đã khiến toàn cõi mạng phải ồn mới đây. Ảnh: X

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần.

Bệnh tật còn làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram.

Nhưng tới nay, khi chứng kiến màn lội ngược dòng nhan sắc ngoạn mục của Moon Geun Young, người hâm mộ đã không khỏi mừng rỡ, đồng thời hy vọng cô sẽ có màn tái xuất thành công rực rỡ trên màn ảnh trong tương lai gần.

Trước khi lấy lại được diện mạo xinh đẹp như hiện tại, Moon Geun Young từng chịu cảnh xuống sắc, tăng cân vì bệnh tật trong thời gian dài. Ảnh: Naver

Cô nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate

Nguồn: Chosun