Chồng cũ "Thánh lô tô" Lộ Lộ qua đời

Mới đây, "Thánh lô tô" Lộ Lộ bất ngờ viết tâm thư tiễn biệt chồng cũ là Việt kiều Ryan. Cả hai từng đăng ký kết hôn tại Mỹ, gắn bó từ công việc đến cuộc sống cho đến giữa năm 2025 thì tan vỡ. Hậu chia tay, Lộ Lộ ít nhắc đến chồng cũ, nguyên nhân Ryan qua đời vẫn chưa được chia sẻ cụ thể.

Trên trang cá nhân cá nhân, "Thánh lô tô" Lộ Lộ chia sẻ: "Ryan ơi. Ra đi bình an nhé. Mọi thứ như dừng lại, Lộ chông chênh quá. Nhìn lại quãng thời gian mình cùng nắm tay nhau, đến khi trở thành những người bạn, vợ chồng chúng ta cũng đã hết lòng với nhau rồi. Ryan đi trước một chặng rồi. Thương mẹ, sẽ khó khăn lắm trong thời gian này. Lộ vẫn mong có thể kịp gặp bạn. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với gia đình".

Bên dưới bài đăng này, nhiều nghệ sĩ Việt như Hồng Đào, Trịnh Kim Chi, Trizzie Phương Trinh, Lê Giang, Văn Mai Hương... gửi lời chia buồn với gia đình và Lộ Lộ.

Chồng cũ của Lộ Lộ đột ngột qua đời khiến cô suy sụp

Cả hai từng có thời gian gắn bó mặn nồng đến giữa năm 2025 thì xa cách, rạn nứt

Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988 tại Kiên Giang. Tốt nghiệp đại học, Lộ Lộ từng làm nhiều công việc khác nhau như giảng viên trường Cao đẳng văn hóa, trường Du lịch Sài Gòn. Sau này, Lộ Lộ làm marketing cho một tập đoàn, thiết kế ấn phẩm văn hóa, làm sản phẩm da hand made, diễn viên quần chúng. Cái tên Lộ Lộ nổi lên với danh xưng "thánh lô tô". Lộ Lộ từng tham gia nhiều cuộc thi, game show truyền hình như Chuông vàng vọng cổ 2016, Solo cùng bolero 2018, Thách thức danh hài…, rồi góp mặt ở web-drama Hẻm cụt của Trấn Thành, phim điện ảnh Lô tô, Mai... Lộ Lộ cũng là một trong những thành viên của hội bạn Trấn Thành. Lộ Lộ cũng từng tham gia Miss International Queen Vietnam 2025 và để lại nhiều ấn tượng.

Lộ Lộ từng kết hôn, có 2 con nhưng sau đó tan vỡ. Cuối năm 2022, Lộ Lộ quyết định đi phẫu thuật chuyển giới. Tháng 9/2023, Lộ Lộ đăng ký kết hôn với chồng Việt kiều tại Mỹ. Theo nữ nghệ sĩ chuyển giới, cô và chồng luật sư làm bạn khoảng 2 năm và chính thức hẹn hò từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025 cả hai trục trặc tình cảm và đường ai nấy đi.

Lộ Lộ là người thành lập đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, được Trấn Thành ưu ái xuất hiện ở nhiều dự án

