Nam MC vừa qua đời đột ngột vì viêm phổi

Sáng 13/3, tờ Nypost đưa tin, MC quốc dân người Mỹ Ernie Anastos vừa đột ngột qua đời vì bệnh tật. Vợ Ernie Anastos tiết lộ với truyền thông rằng nam MC từ trần vào hôm thứ 5 (theo giờ địa phương) tại bệnh viện Northern Westchester do căn bệnh viêm phổi.

Đài Fox 5 - nơi Ernie Anastos từng làm việc, cũng vừa đăng thông điệp tưởng niệm nam MC đáng kính: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ thông tin về sự ra đi của Ernie Anastos. Nam MC từng đoạt giải Emmy và là người dẫn chương trình được yêu mến của Fox 5. Giọng nói truyền cảm, sự chính trực và tầm ảnh hưởng lâu dài của Ernie Anastos đối với ngành báo chí, truyền hình New York sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Được biết, nam MC quốc dân trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp và công chúng.

Ernie Anastos vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh viêm phổi.

Ngay sau khi hay tin Ernie Anastos đột ngột qua đời, nhiều đồng nghiệp đã không giấu được vẻ bàng hoàng, đau xót: “Tôi rất tự hào về quãng thời gian được làm việc cùng Ernie Anastos, cùng dẫn bản tin lúc 10 giờ tối với vị MC đáng kính trọng. Nam MC là 1 người vô cùng tử tế và là tiền bối mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ, kính trọng”, “Tất cả chúng tôi đều đang tan nát cõi lòng sau khi nhận được tin dữ về Ernie Anastos”, “Ernie Anastos chính là trái tim của phòng tin tức. Tôi ở đây để xác nhận rằng, mọi điều tốt đẹp mà các bạn nghe và đọc được về người đàn ông đáng kính này đều là sự thật. Nam MC chính là tiêu chuẩn vàng trong cuộc sống và trong ngành tin tức đầy biến động này” ,...

Cái chết của Ernie Anastos đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp trong ngành phát thanh truyền hình tại Mỹ.

Ernie Anastos bắt đầu sự nghiệp ở ABC 7 vào năm 1978 và làm việc tại đây trong vòng 11 năm. Sau đó, nam MC gia nhập CBS 2 rồi chuyển sang WWOR vào năm 1997 trước khi quay lại CBS hồi năm 2001. Năm 2005, Anastos ký hợp đồng với Fox 5 NY và cùng Rosanna Scotto trở thành cặp đôi dẫn bản tin tối tại đài này.

Anastos rời Fox 5 vào năm 2020 để theo học lớp quản trị lãnh đạo tại Trường kinh doanh Harvard. Sau đó, nam MC làm người dẫn chương trình cho đài phát thanh 77WABC cho tới khi qua đời.

Trong sự nghiệp truyền hình lẫy lừng kéo dài nhiều thập kỷ, Ernie Anastos đã giành được 30 giải thưởng và đề cử Emmy danh giá. Nhờ tầm ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng lớp người dân, nam MC được chọn làm người đưa tin về các sự kiện quan trọng như thảm kịch 11/9 hay đại dịch COVID-19. Ernie Anastos còn vinh dự nhận giải Thành tựu trọn đời ở Emmy nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ cho ngành phát thanh truyền hình.

Xuyên suốt sự nghiệp, nam MC quốc dân từng cộng tác với nhiều đài truyền hình chủ chốt tại New York và được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội phát thanh truyền hình New York.

Ernie Anastos là 1 trong những MC đáng kính trọng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ.

