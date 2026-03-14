Hot girl 2,3 triệu follow livestream phát tán ảnh thân mật với "nam thần gen Z", chấn động cả MXH sáng nay

Sáng 14/3, theo tờ Sohu, cả showbiz chấn động khi hot girl Cửu Thành Mỹ livestream khóc nghẹn tố cáo Điền Hủ Ninh lăng nhăng, ngoại tình và che giấu việc có con. Người đẹp có 2,3 triệu follow trên Douyin cho biết cô hẹn hò mỹ nam Cbiz trong 2 năm. Đến tháng 1/2024, họ chia tay. Tuy nhiên, không lâu sau Cửu Thành Mỹ phát hiện Điền Hủ Ninh và người phụ nữ khác đã có con với nhau. Đứa bé chào đời vào tháng 8/2024. Dựa vào mốc thời gian này, Cửu Thành Mỹ mới vỡ lẽ bản thân đã bị Điền Hủ Ninh "cắm sừng" trong thời gian còn yêu nhau mà không hề hay biết.

Không chỉ vậy, Cửu Thành Mỹ còn chỉ trích bạn gái hiện tại của Điền Hủ Ninh nhiều lần quấy rối cô. Hot girl này khẳng định Điền Hủ Ninh sau khi 1 đêm đổi đời như tác phẩm đam mỹ Nghịch Ái đã cắt đứt liên lạc với cô. Để chứng minh những tố cáo mình là sự thật cũng như việc từng qua lại với Điền Hủ Ninh, Cửu Thành Mỹ đã đăng tải hàng loạt hình ảnh thân mật của cả hai lên MXH.

Buổi livestream bóc phốt và động thái phát tán ảnh riêng tư với Điền Hủ Ninh của Cửu Thành Mỹ gây náo loạn Cbiz, lên thẳng top 1 hot search Weibo sáng 14/3. Tuy nhiên, khi dân tình đang đổ xô vào livestream xem Cửu Thành Mỹ vạch trần góc tối đời tư của nam thần đam mỹ hot nhất Trung Quốc, buổi phát sóng đã bị nền tảng khóa, cắt sóng giữa chừng với lý vi phạm quy định tiêu chuẩn cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng phía Điền Hủ Ninh đã liên lạc với nền tảng "đánh gậy" buổi livestream của tình cũ để tránh cô nói ra thêm những chuyện xấu của anh. Hiện tại, phía Điền Hủ Ninh vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Điền Hủ Ninh sinh năm 1997. Từ diễn viên vô danh không ai biết, Điền Hủ Ninh bỗng chốc vụt sáng thành sao nhờ phim Nghịch Ái vào năm 2025. Có ngày anh chiếm lĩnh 10 vị trí trên bảng hot search Weibo. Chỉ sau 1 tuần nổi tiếng, tài khoản Weibo của Điền Hủ Ninh tăng thêm 1 triệu lượt theo dõi.

Tuy nhiên, mới nổi tiếng được được 10 ngày, Điền Hủ Ninh đã dính ồn ào đời tư ầm ĩ showbiz. Gần như ngày nào, trong vòng 1 tuần, gần như ngày nào mỹ nam này cũng bị 1 cô gái bóc phốt không chung thủy trong chuyện tình cảm. Anh bị tố từng làm người yêu có thai và đã có con ngoài giá thú. Tới nay, có 5 cô gái tung bằng chứng hoặc bị chụp lại hình ảnh thân mật với nam diễn viên. Vào tối 9/7/2025, "liên minh bạn gái cũ - mới" của anh còn lập nhóm chat chung phơi bày đời sống tình ái lộn xộn của Điền Hủ Ninh. Tình cũ tiết lộ thông tin sốc rằng Điền Hủ Ninh muốn để bạn gái sinh con hợp với mệnh của mình nhằm giúp sự nghiệp thăng tiến.

Hiện, có thông tin cho biết Điền Hủ Ninh và bạn diễn Tống Tử Du đã bị đưa vào danh sách cấm sóng của Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc. Nguyên nhân là Nghịch Ái đã "lách luật" phát sóng, vi phạm quy định của cơ quan quản lý văn hóa. Nhiều năm qua, thể loại phim tình cảm LGBTQ+ vốn bị nghiêm cấm sản xuất, phát sóng ở Trung Quốc. Trước đó không lâu, Nghịch Ái cũng bị xóa khỏi nền tảng xem phim trực tuyến, đồng thời siêu thoại (nhóm trên mạng xã hội Weibo dành cho người hâm mộ) của phim đã bị xóa bỏ, các từ khóa liên quan tới tác phẩm này bị hạn chế tìm kiếm.

Nguồn: Sina, Sohu