Biểu tình lớn chưa từng có "giải cứu" nam ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm, truyền thông Mỹ vào cuộc

Vụ việc Heeseung rời khỏi ENHYPEN nhưng vẫn ở lại BELIFT LAB làm nghệ sĩ solo vẫn đang là chủ đề hot với fan Kpop. Tất cả đều vô cùng bất ngờ bởi thông tin này quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhiều người hâm mộ đã có hành động biểu tình, gửi xe tải nhằm mong muốn đưa Heeseung trở lại nhóm.

Những chiếc xe tải phản đối này gợi lại ký ức về một cuộc biểu tình khác do người hâm mộ tổ chức khác diễn ra cách đây 17 năm. Vào năm 2026, việc thấy các ngôi sao Kpop xuất hiện trên các chương trình truyền hình chính thống của Mỹ không còn là điều lạ. Nhưng vào cuối những năm 2000, trong thời kỳ Kpop thế hệ thứ 2, việc Kpop xuất hiện trên chương trình tin tức địa phương ở Seattle, Washington thực sự là hiếm có.

Vào tháng 9/2009, Jay Park đã phải rời khỏi 2PM sau khi bị bóc trần các dòng bình luận nói xấu người Hàn Quốc. Anh đã viết những dòng bình luận vào năm 2005, khi còn là thực tập sinh, 3 năm trước khi ra mắt với tư cách là thành viên của 2PM. Sau khi thông báo rời nhóm, Jay Park cũng rời khỏi Hàn Quốc để trở về quê nhà Seattle, Washington, Mỹ.

Năm 2009, Jay Park rời 2PM vi scandal "nói xấu Hàn Quốc" và trở về Mỹ.

Đài KOMO News ở Seatle đã đưa tin về việc Jay Park rời nhóm và cuộc biểu tình rầm rộ của fan nhằm thể hiện mong muốn đưa anh trở lại. "Một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện đang sống tại căn nhà giản dị của bố mẹ ở Edmonds. Anh ấy là cựu trưởng nhóm của nhóm nhạc nam 2PM. Họ không nổi tiếng ở Mỹ, nhưng lại cực kỳ được trẻ em và thanh thiếu niên ở Hàn Quốc yêu thích. Jay Park đã rời nhóm và rời khỏi Hàn Quốc khoảng 3 tuần trước, sau khi mạng internet dậy sóng vì phẫn nộ về bình luận 'Tôi ghét người Hàn Quốc' mà anh ấy đưa ra vài năm trước khi còn là thực tập sinh tại 1 công ty giải trí ở đó" - trích dẫn KOMO News.

Ảnh: Koreaboo

Đài KOMO News ở Seatle đã đưa tin về việc Jay Park rời nhóm và đang ở nhà với bố mẹ.

Sau khi tin tức được đăng tải, lượng người hâm mộ đã truy cập vào trang chủ của KOMO News, gây quá tải. Phóng viên Ray Lane tiếp tục: “Lượng người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức đáng kinh ngạc. P hản hồi khổng lồ trên toàn thế giới đối với tin tức đăng trên kw.com đã làm quá tải máy chủ của chúng tôi. Thậm chí còn có một chiếc máy bay còn bay qua khu vực Seattle cuối tuần này mang thep một biểu ngữ để thu hút sự chú ý của Jay Park”.

Biểu ngữ trên máy bay có nội dung “J. MẤY GIỜ RỒI?”, ám chỉ đến album đầu tay của 2PM mang tên HOTTEST TIME OF THE DAY. Ở Hàn Quốc, các fan đồng loạt biểu tình trong im lặng, cầm biểu ngữ trên tay để phản đối quyết định cho Jay Park rời khỏi 2PM. Nhưng đáng tiếc rằng Jay Park vẫn rời nhóm và hoạt động solo, còn 2PM tiếp tục với đội hình 6 người.

Ảnh: Koreaboo

Ảnh: Koreaboo

Fan ở Mỹ thuê máy bay qua nhà Jay Park để gây ấn tượng với anh.

Ảnh: Newsen

Ảnh: Yonhap

Ở Hàn Quốc, fan tổ chức biểu tình nhằm đưa Jay Park trở lại 2PM.

Jay Park có tên thật là Park Jaebeom, sinh ngày 25/4/1987 tại Edmonds, Washington, Mỹ. Anh là nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng với vai trò rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân. Lớn lên ở khu vực Seattle, anh bắt đầu sự nghiệp từ việc tham gia nhóm b-boy Art of Movement (AOM) và được JYP Entertainment tuyển chọn năm 2004. Năm 2008, anh chính thức ra mắt cùng 2PM với vai trò trưởng nhóm.

Sau giai đoạn rời nhóm vì scandal, Jay Park chuyển hướng hoạt động độc lập, trở lại mạnh mẽ với tư cách nghệ sĩ solo bằng các bản hit như Abandoned, Tonight, Star, Mommae và nhiều album thành công như Worldwide (2015), Everything You Wanted (2016). Anh được biết đến như một trong những người tiên phong đưa hip-hop Hàn Quốc lên tầm cao mới, từng là giám khảo và nhà sản xuất chương trình Show Me The Money .

Jay Park còn khẳng định vị thế doanh nhân bằng việc sáng lập các công ty AOMG, H1GHR MUSIC và gần đây nhất là More Vision – nơi anh tiếp tục đào tạo và ra mắt các nghệ sĩ mới như nhóm nhạc LNGSHOT vào năm 2026. Anh cũng là nghệ sĩ Mỹ gốc Á đầu tiên ký hợp đồng với Roc Nation của Jay-Z, đồng thời mở rộng sang kinh doanh thương hiệu rượu và các dự án toàn cầu.

Jay Park có sự nghiệp solo thành công.

Nguồn: Koreaboo