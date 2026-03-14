Xôn xao tin Jungkook (BTS) chia tay Winter (aespa)

Tin đồn hẹn hò của Jungkook (BTS) và Winter (aespa) râm ran đã lâu nhưng thực sự bùng nổ vào tháng 12/2025. Ở thời điếm đó, cặp đôi bị "khui" hình xăm đôi 3 chú chó và cùng hàng loạt "hint" nghi vấn. 2 công ty quản lý trả lời lấp lừng, khiến sự việc gây náo động Kpop và 2 fandom, nhưng sau đó đã dần chìm xuống.

Giờ đây, mối quan hệ của Jungkook - Winter lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng lần này họ bị vây quanh bởi những tin đồn "chia tay" chứ không phải tin đồn hẹn hò. Cụ thể trong video mới đây, Jungkook đã để lộ cánh tay trắng mịn không có hình xăm. Trong khi đó, hình xăm của Winter cũng biến mất trong các bức ảnh từ chuyến đi Bangkok mới nhất. Những fan gặp Winter ở Thái Lan xác nhận cô vẫn còn hình xăm, nhưng đã che lại hoặc xóa đi khi đăng ảnh trên Instagram.

Jungkook - Winter từng có hình xăm đôi. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên giờ đây, Winter xóa hình xăm trước khi đăng ảnh...

... còn hình xăm đã hoàn toàn biến mất trên tay Jungkook. Ảnh: Instagram

Bài đăng nghi vấn còn cho rằng sau khi Jungkook gây bùng nổ với livestream bất ổn thì Winter chia sẻ bài hát buồn chia tay trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều netizen đặt nghi vẫn phải chăng 2 idol bị công ty quản lý ép buộc chia tay trước thềm màn combeck hoành tráng của BTS hay không.

"Hơn nữa, nếu xét đến tâm trạng bất ổn trong livestream say xỉn của Jungkook, và bài hát chia tay buồn bã mà Winter đăng tải vài ngày sau đó, chẳng phải có khả năng công ty đã thực sự ép buộc họ chia tay trước khi comeback hay sao? Năm ngoái thì mọi chuyện đã trở nên rối ren và họ bị chỉ trích dữ dội trước công chúng, nhưng dường như đến giờ họ mới nhớ ra rằng mình là thần tượng và người của công chúng. Việc xăm những hình xăm dễ thấy như vậy ngay từ đầu đã là một hành động ngu ngốc" - chủ nhân bài đăng chỉ trích.

Buổi livestream bất ổn của Jungkook được cho là dấu hiệu cặp đôi đã chia tay. Ảnh: Instagram

Bài đăng đã lan truyền chóng mặt trên diễn đàn Pann, thu hút hơn 23.000 lượt xem chỉ trong vài giờ. Một số cư dân mạng trong phần bình luận đã tin vào giả thuyết này: “Không phải là họ chia tay, nhưng vì bị phát hiện nên tất nhiên họ sẽ xóa nó đi. Nó sẽ gây rắc rối bao lâu trong thời gian quảng bá? Nó chỉ trở thành trở ngại và gây hại cho nhóm. Nếu hình xăm xuất hiện trở lại, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán, vậy là mất mát rồi. Có lẽ họ vẫn đang hẹn hò nhưng đã đồng ý xóa nó đi”, “Có lẽ họ đã chia tay rồi. Anh ta bắt chước hình xăm con chó của Winter, theo dõi concert ở nước ngoài của aespa, và khi bạn gái bảo ăn pizza tối nay, anh ta thậm chí còn đặt mua nhãn hiệu pizza mà cô ấy quảng cáo. Anh ta tận tâm đến mức đó, nhưng có lẽ giờ anh ta đã tỉnh ngộ rồi chăng?”, “Nếu Winter đang đi du lịch Thái Lan trong khi Jungkook đang livestream trong tình trạng say xỉn và lộn xộn như vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa là họ thực sự đã chia tay rồi sao?”...

Trong khi đó, một số người khác chỉ trích bài đăng và kêu gọi SM Entertainment và HYBE Labels khởi kiện. Họ cho rằng Jungkook - Winter chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò, Jungkook thậm chí còn không có hình xăm 3 chú chó nên từ đầu đến cuối, chuyện hẹn hò chỉ là tin đồn nhảm.

Tin đồn tình cảm giữa Jungkook và Winter gây bão từ cuối năm 2025 sau khi cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp như hình xăm giống nhau, phụ kiện tương tự hay việc nam ca sĩ đến xem concert của aespa. Thậm chí, một bộ phận fan còn phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS.

Netizen không ngừng tranh cãi về nghi vấn hẹn hò này. Ảnh: Instagram

Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ, cho thấy sức ép tâm lý không nhỏ đối với nữ ca sĩ. Những tranh cãi này khiến câu chuyện tình cảm chưa được xác nhận trở thành chủ đề nóng kéo dài nhiều tháng, với cộng đồng fan chia rẽ sâu sắc. Cho đến nay, cả hai phía công ty quản lý vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, khiến mọi suy đoán tiếp tục lan rộng.

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

2 công ty quản lý đều không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Instagram

