Hoa hậu Đỗ Hà có tin vui?

Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương về chung một nhà vào cuối năm 2025. Sau khi kết hôn với thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải, người đẹp sinh năm 2001 vẫn hoạt động nghệ thuật, đăng tải hình ảnh mới tuy nhiên hạn chế xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí.

Trên kênh TikTok có hơn 1 triệu người theo dõi, Hoa hậu Đỗ Hà mới đây đăng tải đoạn clip mới thu hút sự quan tâm của khán giả. Người đẹp xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo thanh lịch, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều khiến dân tình đặc biệt chú ý lại là phần vòng 2 được cho là có dấu hiệu khác lạ, làm dấy lên nghi vấn người đẹp xứ Thanh đang có tin vui.

Nhiều khán giả nhận xét phần bụng của cô trông đầy đặn hơn so với trước, từ đó xuất hiện loạt bình luận suy đoán về chuyện mang thai. Một số ý kiến khác lại cho rằng góc quay và trang phục có thể là nguyên nhân khiến vóc dáng của nàng hậu trông thay đổi.

Hoa hậu Đỗ Hà xuất hiện khác lạ ở một sự kiện. Nguồn: Đỗ Hà

Cư dân mạng cho rằng vóc dáng của cô có phần đầy đặn hơn trước. Nguồn: Đỗ Hà

Đây không phải lần đầu Đỗ Thị Hà vướng nghi vấn có tin vui. Trước đó, trong một đoạn clip, doanh nhân Nguyễn Viết Vương từng gây chú ý khi xưng hô là “ba” với nàng hậu. Cụ thể, anh trêu đùa: “Ơ em quên bấm quay à?”, Đỗ Hà lập tức hỏi lại: “Em chưa bấm à?”. Ngay sau đó, nam doanh nhân nói thêm: “Ba bấm rồi, trêu đấy”. Chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dấy lên suy đoán Hoa hậu Việt Nam 2020 có thể đang mang thai con đầu lòng.

Hoa hậu sinh năm 2001 không ít lần vướng nghi vấn đang có tin vui nhưng chưa lên tiếng làm rõ. Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào ngày 22/10/2025. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng tại quê nhà, với không gian rạp cưới quy mô lớn và sự góp mặt của gần 1.000 khách mời. Sau đó, cặp đôi tiếp tục mở tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9/11/2025, quy tụ đông đảo bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí.

Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Trên mạng xã hội, Đỗ Hà thi thoảng đăng tải clip có sự xuất hiện của nửa kia. Ảnh: FBNV

Trong tiệc cưới, người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của nam doanh nhân. Cô cho hay: "Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng trước mặt anh, nói về "chúng ta". Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, để khi anh mệt, có một nơi để quay về. Và rằng khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười, khi khó khăn ghé qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua".

Ông xã của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, quê tại Quảng Trị. Anh sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc và sớm tạo dựng chỗ đứng trong giới kinh doanh. Hiện nay, Viết Vương đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sơn Hải – đơn vị lớn hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nổi bật với nhiều dự án cao tốc quy mô.