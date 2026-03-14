Zendaya trực tiếp xác nhận chuyện cưới "Người nhện" Tom Holland?

Zendaya dường như đã xác nhận cô và Tom Holland đã kết hôn trong một khoảnh khắc đầy ý nghĩa tại lễ trao giải Essence Black Women in Hollywood Awards ngày 12/3 (giờ Mỹ). Được biết, nữ diễn viên 30 tuổi rất thoải mái bị người dẫn chương trình Marsai Martin trêu chọc một cách vui vẻ về chuyện hôn nhân.

Cụ thể, MC nói đùa rằng "Zendaya không hề đùa giỡn về đời tư của mình" , và yêu cầu cô ấy "chỉ cần gật đầu hoặc ra hiệu" khi nào nên gửi quà cưới. Điều này rõ ràng ám chỉ đến tin đồn cặp đôi Người Nhện đã bí mật kết hôn. Zendaya đáp lại bằng cách ngượng ngùng che mặt, giơ tay khoe nhẫn cưới trong tiếng đám đông reo hò và vỗ tay. Nữ diễn viên cũng cười rạng rỡ khi MC nói sẽ tặng cô Zendaya những chiếc khăn tắm có thêu chữ "T và Z mãi mãi" làm quà cưới.

Theo nguồn tin của People, Zendaya cũng nhận được những lời chúc tốt đẹp từ những người tham dự khác tại sự kiện. Trong tuần qua, cô cũng khoe nhẫn cưới vàng ở Paris Fashion Week và trong sự kiện quảng bá phim mới. Như vậy có thể thấy rằng dù không trực tiếp lên tiếng, nhưng Zendaya đã ý nhị xác nhận cô giờ đây là vợ của Tom Holland.

Vào sáng 2/3, stylist thân cận Law Roach xác nhận Tom Holland và minh tinh Zendaya đã tổ chức đám cưới bí mật, điều này đồng nghĩa với việc cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng. Ngay trên thảm đỏ Actor Awards 2026 vừa mới diễn ra, Law Roach tuyên bố ngắn gọn: “Đám cưới của họ đã diễn ra rồi. Các bạn bỏ lỡ rồi đó nha”.

Khi phóng viên hỏi lại để xác nhận thông tin nóng hổi: “Có thật như vậy không?” , Roach vui vẻ cười và khẳng định lại chắc như đinh đóng cột: “Rất thật là đằng khác!”. Trên các diễn đàn, công chúng đồng loạt gửi tới cặp đôi vàng Hollywood nhiều lời chúc phúc tốt đẹp, đồng thời hy vọng 2 ngôi sao sớm tung ra những bức hình cưới hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Trước đó không lâu, nữ diễn viên được bắt gặp đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út bên trái thay vì chiếc nhẫn đính hôn kim cương 5 carat quen thuộc. Zendaya từng khiến công chúng phải xôn xao, dậy sóng khi đeo nhẫn đính hôn kim cương 5 carat trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng 2025. Đây là chiếc nhẫn có kim được cắt theo hướng đông-tây, tạo nên cảm giác cổ điển và sang trọng. Được biết, Tom Holland đã cầu hôn Zendaya vào khoảng thời gian giữa Giáng sinh và đêm giao thừa năm 2024, không lâu sau khi cặp đôi xăm hình đôi giống nhau.

Ngoài ra, nguồn tin cũng xác nhận Tom Holland đã xin phép bố mẹ của Zendaya trước khi cầu hôn cô. Hồi tháng 1/2025, cha của Tom Holland - ông Dominic tiết lộ: “Như các bạn đã biết, Tom đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Thằng bé đã mua 1 chiếc nhẫn. Thằng bé đã nói chuyện với cha Zendaya và được phép cầu hôn con gái ông ấy”. Ông cũng nói rằng việc mua nhẫn đính hôn “là điều nhỏ nhặt nhất trong số những mối lo của Tom”.

Zendaya và Tom Holland cùng sinh năm 1996, nên duyên qua bộ phim Người Nhện. Họ được cho là hẹn hò từ năm 2017, nhưng đến năm 2021 mới công khai mối quan hệ. Vào tháng 7 năm ngoái, Law Roach - stylist lâu năm của nữ diễn viên đã đưa ra cập nhật quan trọng về đám cưới của cặp đôi: “Quá trình này thậm chí còn chưa bắt đầu”. Law Roach đồng thời cho biết Zendaya đang bận rộn tham gia rất nhiều phim bao gồm cả Dune 3 . Anh cho rằng Zendaya - Tom Holland còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới. Ấy vậy mà tới nay, hôn lễ đã diễn ra xong xuôi mà công chúng không hề hay biết.

Nguồn: Page Six