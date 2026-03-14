Song Ji Hyo phản ứng gây bão giữa làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy

Thời gian gần đây, Song Ji Hyo bỗng đối mặt với làn sóng tẩy chay rầm rộ chưa từng có trong sự nghiệp. Tờ Chosun cho hay, nhiều khán giả yêu cầu nữ diễn viên họ Song phải rời khỏi chương trình Running Man ngay lập tức, nguyên nhân xuất phát từ việc cô có những biểu hiện chây lười, làm biếng cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trên show.

Tới ngày 12/3 mới đây, Song Ji Hyo đã có động thái gây xôn xao bàn tán ngay giữa tâm điểm ồn ào. Theo đó, cô đã chia sẻ video ăn uống vui vẻ cùng cấp dưới trong công ty. Từ đây, công chúng nhận định, nữ nghệ sĩ không hề bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay trong thời gian qua và vẫn tỏ ra bình thản trước cơn sóng gió lớn.

Cũng ở video vừa mới đăng lên, Song Ji Hyo còn hào hứng chia sẻ về hàng loạt kế hoạch ra mắt sản phẩm nội y mới trong năm nay. Trước ống kính, người đẹp sinh năm 1981 tỏ ra vô cùng lạc quan về tương lai của những dự án kinh doanh mới. Cô nhấn mạnh mọi khâu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận và bày tỏ tin tưởng rằng kế hoạch ra mắt sản phẩm mới sẽ đạt kết quả tốt.

Song Ji Hyo đăng clip vui vẻ cười thả ga giữa làn sóng công kích dữ dội từ công chúng. Ảnh: Naver

Trước đó vài ngày, Song Ji Hyo bỗng đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp. Nguồn cơn của đợt sóng gió lần này xuất phát từ màn thể hiện hời hợt, thiếu nhiệt huyết của nữ ngôi sao trong chương trình Running Man gần đây.

Trong tập mới nhất có độ dài 1 tiếng rưỡi, thời lượng lên hình của Song Ji Hyo chỉ vỏn vẹn có 10 giây. Đáng nói, cô chỉ xuất hiện trong các phân cảnh reaction hoặc cảnh quay chung của cả đội, hầu như không cho thấy sự chủ động và tích cực tham gia vào các trò chơi. Từ đây, nhiều khán giả đã chỉ trích thái độ thụ động, thiếu chuyên nghiệp của Song Ji Hyo. Theo những cư dân mạng này, nữ nghệ sĩ 8X quá chây lười, làm biếng trên show nên mới lên hình với thời lượng ít ỏi tới mức khó tin. Đáng nói, trong tập Running Man lên sóng vào tuần trước, nữ diễn viên cũng chỉ được lên hình khoảng 1 phút.

Song Ji Hyo đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy. Trên các diễn đàn, nhiều netizen yêu cầu nữ diễn viên phải rời khỏi Running Man ngay lập tức. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu Song Ji Hyo bị chỉ trích vì thái độ hời hợt, thiếu nhiệt huyết khi tham gia ghi hình cho Running Man. Hồi năm 2023, cô cũng bị 1 bộ phận khán giả yêu cầu rời khỏi Running Man vì lười biếng, xa cách với các thành viên. Sau đó, Song Ji Hyo đã có màn thể hiện theo cách tính cực hơn trên show, nhờ vậy mà làn sóng phản đối mới lắng xuống. Nhưng tới nay, cô lại tái phạm sai lầm năm xưa nên mới bị công kích dữ dội hơn cả lần trước đó.

Ở 1 phân cảnh trong Running Man hồi năm 2023, Song Ji Hyo bị soi hành động hồn nhiên thưởng thức đồ uống khi các thành viên đang sôi nổi thảo luận về nhiệm vụ do chương trình đưa ra. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate

