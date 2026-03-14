Baifern Pimchanok - Nine Naphat đang yêu ai sau chia tay?

Tháng 7/2024, Nine Naphat mở họp báo khóc nghẹn tuyên bố chia tay Baifern Pimchanok. Nguyên nhân chia tay được cho là do mẹ Nine không thích Baifern và luôn muốn anh chấm dứt cuộc tình này.

Tới sáng 14/3, cặp đôi 1 thời bỗng chiếm sóng mạng xã hội sau màn lộ diện mới nhất, và điểm chung là họ đều có những chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Tại sự kiện khai trương cửa hàng cho 1 thương hiệu kính mắt mới đây, Baifern khẳng định cô vẫn còn độc thân: “Tôi vẫn đang độc thân nha. Cũng chẳng thấy ai tiếp cận mình. Có lẽ do tôi cứ làm việc suốt như thế này. Nhìn chung thì tôi thấy đang hạnh phúc với cuộc sống của chính mình như hiện tại, nên cũng không cảm thấy nhất thiết phải có bạn trai”.

Đồng thời, người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ về thói quen sinh hoạt hàng ngày, qua đó hé lộ về nguyên nhân khiến cô không có thời gian hẹn hò: “Sáng sớm ngủ dậy tôi chơi với chó, cho chó ăn, đi đến đoàn phim, đến khi về nhà thì lại trồng rau, hái rau, lau người cho chó, tắm rửa, nghiên cứu kịch bản rồi lại lăn ra ngủ. Quanh đi quẩn lại đều như thế, nếu không tính lúc đi quay phim thì thói quen sinh hoạt hàng ngày của tôi hơi giống người đã nghỉ hưu”.

Baifern khẳng định cô vẫn còn độc thân trong lần lộ diện ở sự kiện mới đây. Ảnh: Sanook

Trong khi đó, Nine vừa dính tin hẹn hò tình mới sau khi chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh đang tận hưởng chuyến du lịch cắm trại. Nguồn cơn của nghi vấn tình ái xuất phát từ hình ảnh được cho là 1 cô gái đã phản chiếu lên chiếc xe ô tô ngay phía sau nam thần sinh năm 1996.

Ngay giữa những đồn đoán từ công chúng, Nine đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin anh đang cặp kè người mới sau khi chia tay Baifern. Theo lời nam diễn viên 9X, hình ảnh phản chiếu gây bàn tán thực chất chính là phần đầu của anh khi đang đội mũ. Bên cạnh đó, Nine nhấn mạnh, anh hiện vẫn độc thân và chỉ đang tập trung hoàn toàn cho công việc quảng bá và đóng phim.

Nine dính tin hẹn hò xuất phát từ hình ảnh phản chiếu lên xe ô tô sau lưng anh. Tuy nhiên, nam diễn viên đã mạnh mẽ phủ nhận nghi vấn đang yêu đương tình mới. Ảnh: Koreaboo

Baifern - Nine vừa đồng loạt có động thái gây bão hậu chia tay. Ảnh: X

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, trong khi Nine Naphat sinh năm 1996. Cả 2 từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận dậy sóng. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Pimpaka Siangsomboon (Moo Pimpaka) từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà cũng ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat bị mẹ ép chia tay Baifern. Còn nhớ, trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Pimpaka Siangsomboon được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, Khaosod