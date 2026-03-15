2 nam thần 3.400 tỷ đang viral khắp MXH Việt: Visual đẹp như đúc từ vàng, xem đến đời tư ai cũng sửng sốt

Quốc Bảo (Kokuho) - bom tấn, kiệt tác điện ảnh có nội dung về sân khấu kabuki - ra mắt vào tháng 6/2025 đã gây chấn động Nhật Bản, "xô đổ" nhiều kỷ lục và trở thành phim live-action có doanh thu cao nhất lịch sử xứ sở hoa anh đào. Đến tháng 3 vừa qua, khi công chiếu ở Việt Nam, Quốc Bảo vẫn duy trì được sức hút cực mạnh của mình, viral trên khắp các MXH. Tác phẩm đẹp đến từng khung hình này hiện vượt mốc 20,3 tỷ yên (gần 3.400 tỷ đồng) doanh thu phòng vé, thậm chí được đề cử cho hạng mục "Hóa trang xuất sắc nhất" tại Oscar 2026.

Thành công vang dội về cả mặt nghệ thuật lẫn doanh thu của Quốc Bảo giúp hai diễn viên chính Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama lần nữa chạm tới đỉnh cao danh vọng. Trên khắp các diễn đàn, thông tin về sự nghiệp, đời tư và nhan sắc của 2 "quốc bảo sống" xứ Phù Tang này được công chúng tìm kiếm rầm rộ. Trong đó, visual của cả hai được ví như bản premium không góc chết, không vết xước, với ngũ quan đẹp như đúc từ vàng, "bất khả chiến bại".

Ryo Yoshizawa - Một Kikuo khiến khán giả ám ảnh, phát điên

Trong Quốc Bảo, Ryo Yoshizawa đóng vai Kikuo - cậu bé 14 tuổi có năng khiếu đặc biệt với loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Nhật Bản Kabuki. Năm 1964, Kikuo đã chứng kiến cảnh cha mình - một ông trùm yakuza (có thể xem là Mafia Nhật) - bị sát hại. Sau biến cố, Kikuo được nghệ sĩ Kabuki lừng danh Hanai Hanjiro II nhận nuôi, đưa đến Osaka để đào tạo thành onnagata, tức nam diễn viên chuyên đảm nhận các vai nữ trong Kabuki.

Tại đây, Kikuo gặp Shunsuke - con trai ruột của Hanai, sinh ra để kế thừa ánh hào quang Kabuki, nhưng anh lại không yêu thích môn nghệ thuật này. Hai cậu bé cùng nhau luyện tập, lớn lên trong môi trường sân khấu khắc nghiệt. Ryo Yoshizawa được đánh giá đã thể hiện tròn vai, khiến ai xem Quốc Bảo cũng cảm thấy nghẹt thở, phát điên vì nhân vật Kikuo của anh ám ảnh với việc phải trở nên vĩ đại đến mức gần như đánh đổi mọi thứ từ tình bạn, tình yêu và cả sự bình yên của chính mình.

Tối 13/3 vừa qua, Ryo Yoshizawa đã thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng của Viện Hàn Lâm điện ảnh Nhật Bản lần thứ 49. Giới chuyên môn nhận định, Quốc Bảo là vai diễn hay nhất tính đến hiện tại trong sự nghiệp của Ryo Yoshizawa, đồng thời cũng giúp anh bước sang giai đoạn mới, khẳng định thực lực và mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Ryo Yoshizawa sinh năm 1994, vốn là võ sinh kendo trước khi bước chân vào giới giải trí. Năm 2009, anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng, giành được giải thưởng 1 triệu YEN (165 triệu đồng) và ký hợp đồng quản lý với công ty Amuse.

Ra mắt với vai trò diễn viên, Ryo Yoshizawa dần gây ấn tượng với công chúng qua phim điện ảnh và truyền hình như series siêu anh hùng Kamen Rider Fourze, bản live-action của manga nổi tiếng Gintama, loạt phim chuyển thể từ manga Kingdom, JoJo's Bizarre Adventure, Yêu Em Cuồng Si, Gintama, Tokyo Revengers. Trong đó, Kingdom từng mang về nhiều giải thưởng quan trọng như Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Ryo Yoshizawa tại Blue Ribbon Awards và Japan Academy Film Prize cho nam diễn viên này.

Ryo Yoshizawa hiện là 1 trong những gương mặt mỹ nam 9X đình đám, được xếp vào hàng "quốc bảo nhan sắc" của showbiz Nhật Bản, bên cạnh Kento Yamazaki hay Arata Mackenyu. Ryo Yoshizawa nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng nam thần có gương mặt hoàn hảo nhất Nhật Bản do tạp chí ViVi Magazine bình chọn.

Tuy nhiên, vào năm 2024, hình tượng hoàn mỹ của Ryo Yoshizawa đã bị phá vỡ khi anh vướng scandal đột nhập trái phép vào nhà hàng xóm lúc say rượu. Theo đó, nam diễn viên đã xông vào căn hộ cạnh nhà mình trong tình trạng say khướt. Hàng xóm đã lập tức báo cảnh sát bắt giữ Ryo Yoshizawa. Khi tỉnh rượu, nam thần màn ảnh khai nhận anh không nhớ gì, chỉ biết bản thân muốn tìm toilet, nên đã vào căn hộ không phải nhà của mình.

Ryo Yoshizawa cúi đầu xin lỗi vì đã có hành động đáng xấu hổ, đột nhập tư gia bất hợp pháp làm hàng xóm hoảng sợ và gây ra ồn ào không đáng có. Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận hòa giải. Dù vậy, scandal vẫn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Một thương hiệu bia đã hủy hợp đồng quảng cáo với Ryo Yoshizawa sau vụ bê bối liên quan đến việc uống rượu.

Ryusei Yokohama - Một Shunsuke luôn muốn "tháo chạy", cởi bỏ xiềng xích nối nghiệp của gia đình

Không giống như Kikuo, nhân vật Shunsuke do Ryusei Yokohama thủ diễn là con nhà nòi của nghệ thuật Kabuki. Shunsuke có tất cả từ khi sinh ra, nhưng không hề muốn nối nghiệp, gánh vách di sản của gia đình. Cậu luôn khao khoát được thoát khỏi xiềng xích kỳ vọng, chiếc bóng của nghệ thuật truyền thống, nhưng bất thành. Ngoài ra, Shunsuke cũng luôn phải đối mặt với áp lực gia đình và sự cạnh tranh từ người bạn thân Kikuo.

Theo tờ NHK, Ryusei Yokohama sinh năm 1996. Từ năm học lớp 6, Ryusei Yokohama đã được công ty Stardust Promotion để mắt và mời tham gia cuộc tuyển chọn tài năng. Năm 15 tuổi, bên cạnh việc tập luyện và thi đấu karate, Ryusei Yokohama còn làm người mẫu. Sau đó, anh chuyển sang diễn xuất và nổi tiếng với vai siêu nhân xanh lá Hikari trong Siêu Nhân Hỏa Xa, A Story To Read When You First Fall In Love, Chúng Ta Mất Trí Rồi, Usogui...

Đặc biệt vai diễn cậu học sinh yêu say đắm cô giáo và tạo hình với mái tóc hồng của Ryusei Yokohama trong phim A Story To Read When You First Fall In Love, đã giúp anh thu hút lượng fan đông đảo, nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc ở Weekly The Television 100th Academy Awards nhờ màn hóa thân ấn tượng. Đến tác phẩm Chúng Ta Mất Trí Rồi, Ryusei Yokohama lại viral khắp châu Á với visual hút hồn, đẹp trai không điểm nào có thể chê.

Trong nhiều năm hoạt động, Yokohama Ryusei gần như chưa từng vướng bất kỳ scandal nghiêm trọng nào. Hình tượng sạch bóng bê bối chính là lý do anh được các thương hiệu và nhà sản xuất ưu ái.

Nguồn: NHK, Yahoo Japan