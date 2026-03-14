Mẹ đơn thân là nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời: 50 tuổi bán trái cây ở Mỹ, có người yêu bí mật

Thúy Nga từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích hài kịch miền Nam suốt nhiều năm. Với lối diễn duyên dáng, biểu cảm hài hước và khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua nhiều chương trình lớn trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống của Thúy Nga có nhiều thay đổi khi cô dành phần lớn thời gian ở Mỹ, vừa kinh doanh, vừa chăm sóc con gái.

Danh hài Thúy Nga

Là nghệ sĩ hài nổi tiếng miền Nam, một mình nuôi con ở Mỹ

Thúy Nga sinh năm 1976, được biết đến như một trong những nữ danh hài nổi bật của sân khấu miền Nam. Trước khi sang Mỹ định cư, cô từng hoạt động mạnh mẽ tại các sân khấu kịch lớn ở TP.HCM và gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách diễn hài duyên dáng, tự nhiên.

Tên tuổi của Thúy Nga gắn liền với nhiều chương trình hài và các sân khấu lớn. Những vai diễn hài có phần "lố" nhưng đầy duyên dáng của nữ nghệ sĩ nhiều lần khiến khán giả bật cười.

Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật thành công, cuộc sống riêng của Thúy Nga từng trải qua nhiều biến cố. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ trở thành mẹ đơn thân và tự mình nuôi dưỡng con gái. Từ đó đến nay, con gái luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cô.

Thúy Nga hiện đang sống cùng con gái trong một căn biệt thự ở Mỹ

Chia sẻ với Thanh Niên, Thúy Nga cho biết chính con gái là lý do khiến cô hạn chế di chuyển và nhận show như trước. "Trẻ con từ 13 - 18 tuổi, mình phải luôn luôn kề cận. Tôi ở “sát vách” mà nhiều lúc còn có cảm giác một ngày mình không thể nào gặp con để nói được nhiều chuyện với bé. Có nghĩa là nếu mình xa rời trong những khoảnh khắc này thì rất khó", cô nói.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động nghệ thuật, Thúy Nga còn dành nhiều thời gian cho kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Công việc kinh doanh chính của nữ nghệ sĩ là bán trái cây tươi và các mặt hàng thực phẩm. Cô bán nhiều loại quả được cộng đồng người Việt ở Mỹ yêu thích như sầu riêng, mãng cầu...

Thúy Nga từng cho biết việc đưa trái cây Việt Nam sang Mỹ không hề đơn giản vì phải trải qua nhiều thủ tục kiểm định. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn muốn thử sức vì vừa có thể kinh doanh vừa góp phần quảng bá nông sản quê hương.

Nữ nghệ sĩ hiện tập trung kinh doanh trái cây và các mặt hàng thực phẩm

"Tôi yêu quê hương đất nước Việt Nam, đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, cha mẹ tôi ở đó, sự nghiệp của tôi cũng từ đó. Ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển, các sản phẩm trái cây Việt Nam rất ngon nhưng không được xuất khẩu đến nhiều thị trường. Đó là lý do khi có cơ hội, tôi muốn thử sức mình và cũng muốn ủng hộ đến bà con nuôi trồng", cô nói.

Có người yêu nhưng giữ kín chuyện tình cảm

Không chỉ quan tâm đến sự nghiệp, khán giả còn đặc biệt tò mò về chuyện tình cảm của Thúy Nga sau những sóng gió hôn nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại khá kín tiếng khi nhắc đến vấn đề riêng tư.

Khi được hỏi liệu có muốn tìm một bờ vai để dựa vào hay không, Thúy Nga thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân vẫn có tình yêu, chỉ là không muốn công khai bạn trai bí mật trước công chúng. "Tìm bờ vai hả? Mọi người cứ nghĩ tôi cô đơn chứ tôi có tình yêu của mình chứ, chỉ là tôi không muốn nói ra thôi", nữ nghệ sĩ nói với Thanh Niên.

Thúy Nga tiết lộ cô đang yêu

Theo Thúy Nga, con gái cũng biết và ủng hộ mối quan hệ này nên cô mới duy trì. Tuy nhiên, cô cho rằng những điều riêng tư nên được giữ kín để tránh những áp lực không cần thiết từ dư luận.

Khi được hỏi về việc tổ chức một đám cưới hay lễ cưới lớn - điều mà nhiều phụ nữ mong muốn, Thúy Nga cho rằng điều đó không phải yếu tố quyết định hạnh phúc, quan trọng là mỗi ngày mình đón nhận niềm vui ra sao.

Ở thời điểm hiện tại, Thúy Nga cho biết mong muốn lớn nhất của cô là có sức khỏe tốt để làm việc và chăm sóc con. Theo nữ nghệ sĩ, khi càng lớn tuổi, con người càng nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự trưởng thành của con gái. Cô mong con ngoan ngoãn, biết chọn bạn tốt và sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Nhan sắc trẻ trung, gợi cảm của Thúy Nga ở tuổi 50

Ngoài ra, nữ danh hài tiết lộ rằng thời gian tới chị sẽ quay lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Sau một thời gian tập trung cho việc kinh doanh, Thúy Nga cho biết đã bắt đầu nhận lời mời biểu diễn trở lại.

Dù cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi, Thúy Nga vẫn giữ được tình yêu lớn dành cho nghệ thuật. Với khán giả, hình ảnh nữ danh hài luôn tràn đầy năng lượng và mang lại tiếng cười vẫn là điều khó quên.

Ở tuổi 50, Thúy Nga chọn cách sống bình dị hơn: vừa kinh doanh, vừa làm mẹ, vừa tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Và dù kín tiếng về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ vẫn cho thấy mình đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng nhẹ nhàng, kín đáo nhưng không kém phần hạnh phúc.