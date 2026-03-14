Nhắc đến HIEUTHUHAI, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một rapper điển trai, phong thái lạnh lùng và khá "cool" trên sân khấu. Thế nhưng phía sau hình ảnh đó lại có một chi tiết khá thú vị mà nhiều người xung quanh nam rapper khi nghe lần đầu cũng không khỏi bất ngờ.

Cụ thể mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại lần trò chuyện giữa 24K.Right và HIEUTHUHAI. Khi nhận xét về đàn em, 24K.Right cho biết HIEUTHUHAI có "tửu lượng" khá thấp, chỉ cần nhấp môi vài ngụm rượu là gương mặt đã đỏ bừng ngay lập tức.

24K.Right kể lại: "Không biết có phải tật xấu không nhưng HIEUTHUHAI không uống được rượu. Thế nên hôm nọ hai anh em phải quay cảnh uống rượu thì HIEUTHUHAI nhấp môi vài ngụm thôi là đỏ hết cả mặt lên rồi".

24K.Right tiết lộ lần HIEUTHUHAI uống rượu ở hậu trường

Nếu trong âm nhạc, HIEUTHUHAI thể hiện hình ảnh một người khá sâu sắc, từng trải và đôi khi có phần "bad boy" trong câu từ thì ngoài đời nam rapper lại khá ngoan hiền. Thực chất, HIEUTHUHAI từng thẳng thắn về việc bản thân rất hiếm hoi uống rượu.

Trong một tập ghi hình 2 Ngày 1 Đêm ở Đà Lạt, HIEUTHUHAI đã uống vài ly rượu và mặt của nam rapper đúng là đỏ rất nhanh. Sau đó tính cách cũng trở nên lầy lội, tăng động hơn, khác hẳn vẻ trầm lắng thường thấy. Dàn cast có mặt cũng hiểu rõ tửu lượng của "em Út" nên không ép HIEUTHUHAI uống nhiều. Nam rapper cũng chia sẻ bình thường không đụng giọt rượu nào, chỉ có dịp vui lắm mới uống mà thôi.

Trong các buổi tiệc hay event, nam rapper thường chỉ chọn nước lọc hoặc các loại nước không cồn thay vì rượu bia. Một chi tiết thú vị khác là cộng đồng fan còn thường xuyên trêu HIEUTHUHAI bằng chính tên ca khúc nổi tiếng của anh. Với nhiều người, bài hát Không Thể Say của nam rapper bỗng trở nên… đúng nghĩa đen, bởi anh vốn đã không uống được rượu từ đầu.

HIEUTHUHAI lầy lội sau khi uống vài ly rượu

HIEUTHUHAI bắt đầu được khán giả chú ý rộng rãi sau khi tham gia chương trình King of Rap và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách rap dễ nghe, giai điệu bắt tai cùng hình ảnh trẻ trung. Sau bước đệm từ chương trình, HIEUTHUHAI liên tục phát hành nhiều ca khúc gây chú ý trên các nền tảng nhạc số. Những bản hit như Không Thể Say, Exit Sign, Không Phải Gu,... giúp cái tên HIEUTHUHAI ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, nam rapper còn ghi điểm nhờ tính cách khá gần gũi và hài hước khi tham gia các chương trình giải trí. Trong nhiều show truyền hình hay talkshow, HIEUTHUHAI thường thể hiện sự dí dỏm, phản ứng nhanh và đôi khi có những câu trả lời khiến khán giả bật cười. Chính sự thoải mái này giúp hình ảnh của anh trở nên thân thiện hơn với khán giả đại chúng.

HIEUTHUHAI hút fan không chỉ bởi âm nhạc mà còn là hình ảnh điển trai, dễ gần

HIEUTHUHAI hiện là một trong những gương mặt có lượng fan đông đảo nhất nhì Vbiz

Ảnh: Tổng hợp