Mỹ nhân "mặt kim cương" đẹp nhất showbiz cứ đi sự kiện là lố thế này ư?

Trong làng giải trí Hàn Quốc hiện nay, Go Youn Jung không chỉ là cái tên "hot hòn họt" với phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, mà còn được xưng tụng là "mỹ nhân có gương mặt kim cương" nhờ tỷ lệ ngũ quan đạt chuẩn mực vàng.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sắc sảo và thần thái ngút ngàn trên những khung hình tạp chí, sự xuất hiện của cô tại các sự kiện thảm đỏ lại thường xuyên trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều. Đã không ít lần công chúng phải đặt dấu hỏi về biểu cảm có phần kỳ lạ của nữ diễn viên, khiến nảy sinh một câu hỏi lớn: Phải chăng một ngôi sao hạng A lại thiếu chuyên nghiệp đến mức "làm lố" để gây sự chú ý?

Phong cách đi sự kiện của Go Youn Jung gây tranh cãi. Ảnh: X

Nhắc đến Go Youn Jung, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ thần thế hệ mới với khí chất lạnh lùng và sang trọng. Thế nhưng, mỗi khi bước chân lên thảm đỏ của các lễ trao giải lớn, sự tự tin ấy dường như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt ngơ ngác và những cử chỉ hốt hoảng đến khó hiểu.

Một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất là khi cô xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang 2023, nơi nữ diễn viên dường như bị "đứng hình" hoàn toàn, gương mặt đờ đẫn không chút cảm xúc và nhịp thở dồn dập như đang trải qua một cơn hoảng loạn. Trong 1 sự kiện khác, Go Youn Jung đang bình thường bỗng tự dưng khựng lại như... robot hết pin, gây xôn xao dư luận.

Nhiều người cho rằng, đối với một diễn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trước ống kính, việc không thể kiểm soát tâm lý trước sự chứng kiến của truyền thông là một biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp, thậm chí có ý kiến gay gắt cho rằng đây là một màn kịch được dàn dựng để tạo dựng hình tượng "ngôi sao hướng nội" nhằm thu hút sự thương cảm và chú ý từ cộng đồng mạng.

Biểu cảm lạ của Go Youn Jung tại Baeksang 2023 từng khiến công chúng xôn xao. Ảnh: X

Trong 1 sự kiện khác, cô bỗng như... robot hết pin. Ảnh: X

Cơn bão tranh luận chưa dừng lại ở đó khi Go Youn Jung tiếp tục gây sửng sốt với phong cách dự sự kiện "có một không hai". Tại Paris Fashion Week mới đây, thay vì phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của bộ trang phục đắt đỏ, nữ diễn viên lại thản nhiên quấn một chiếc chăn lớn bên ngoài, che khuất hoàn toàn thiết kế tinh xảo của thương hiệu.

Hành động này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ giới mộ điệu thời trang. Họ cho rằng đây là một sự thiếu tôn trọng đối với nhãn hàng và các nhà thiết kế, bởi mục tiêu hàng đầu của một đại sứ khi đi sự kiện là tôn vinh trang phục chứ không phải tự biến mình thành một sự tồn tại lạc quẻ. Những người chỉ trích khẳng định rằng nếu nữ diễn viên không đủ sức khỏe hoặc cảm thấy quá lạnh, cô hoàn toàn có thể lựa chọn những thiết kế phù hợp hơn thay vì tạo ra một hình ảnh nhếch nhác, làm giảm giá trị của món đồ xa xỉ mà mình đang khoác trên người.

Chiếc chăn của Go Youn Jung làm thổi bùng tranh cãi. Ảnh: X

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một bộ phận lớn người hâm mộ lại ra sức bảo vệ mỹ nhân sinh năm 1996 với một cái nhìn bao dung và đầy yêu thương. Họ cho rằng những biểu cảm ngơ ngác hay sự bối rối của Go Youn Jung thực chất là nét "quyến rũ lạ lùng" của một ngôi sao chân thật, không gượng ép. Đối với họ, việc cô run rẩy trước đám đông hay quấn chăn để giữ ấm giữa thời tiết khắc nghiệt chính là minh chứng cho việc cô không cố gắng xây dựng một hình tượng hoàn hảo giả tạo.

Thay vì là một "con robot" được lập trình để mỉm cười và tạo dáng, Go Youn Jung hiện lên như một cô gái đời thường với những sự lo lắng rất bình thường, điều đó vô tình khiến cô trở nên gần gũi và đáng yêu hơn trong mắt công chúng. Những người ủng hộ khẳng định rằng chính sự "không hoàn hảo" này mới là thứ tạo nên sức hút độc bản của Go Youn Jung giữa một rừng mỹ nhân luôn cố gắng gồng mình trên thảm đỏ.

Cuộc chiến giữa hai luồng ý kiến "làm lố, thiếu chuyên nghiệp" và "đáng yêu, chân thực" vẫn chưa có hồi kết. Dù dưới góc nhìn nào, không thể phủ nhận rằng Go Youn Jung đang sở hữu một sức mạnh truyền thông đáng nể khi mỗi cử động nhỏ của cô đều có thể tạo nên một làn sóng thảo luận mạnh mẽ. Liệu sự ngây ngô ấy là bản tính tự nhiên hay là một chiến lược xây dựng hình ảnh thông minh? Câu trả lời có lẽ chỉ chính chủ mới rõ. Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng, dù có bị chỉ trích hay khen ngợi, Go Youn Jung vẫn luôn là "tâm điểm của mọi tâm điểm", một mỹ nhân có khả năng biến những khoảnh khắc tưởng chừng như sai lầm thành những dấu ấn không thể nào quên trong lòng khán giả toàn cầu.

Bên bênh vực, bên chỉ trích phong cách đi sự kiện của Go Youn Jung. Ảnh: X

Go Youn Jung sinh năm 1996, hiện là 1 trong những gương mặt nữ diễn viên đình đám nhất của màn ảnh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Xuất thân là sinh viên chuyên ngành Hội họa đương đại tại Đại học Nữ sinh Seoul, cô từng gây sốt khắp cộng đồng mạng với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt đạt “tỷ lệ kim cương” - 1 chuẩn mực hoàn hảo thường được các chuyên gia thẩm mỹ dùng làm hình mẫu. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, Go Youn Jung trông hoàn hảo đến mức không khác nào 1 sản phẩm của... AI dù cô từng thừa nhận “phẫu thuật thẩm mỹ”.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2019 qua bộ phim He Is Psychometric, Go Youn Jung nhanh chóng thoát mác “hot girl mạng” để khẳng định thực lực qua loạt vai diễn nặng đô. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua các siêu phẩm ăn khách như Sweet Home, Hoàn Hồn, ... Trong năm nay, cô tiếp tục bùng nổ, gây tiếng vang lớn với bộ phim tạo nên cơn sốt toàn cầu Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không .

Hồi năm ngoái, Go Youn Jung từng chiếm sóng truyền thông khi vinh dự xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025, qua mặt cả đàn chị đình đám Song Hye Kyo (xếp thứ 4).

Gương mặt đạt tỷ lệ kim cương của Go Youn Jung được giới chuyên môn cũng như công chúng đồng loạt khen ngợi. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo, X