Cặp vợ chồng diễn viên lang thang nhặt rác trên phố, nhìn như ăn mày hóa ra kiếm đến 15 tỷ/năm

Ngày 13/3, tờ Sohu đưa tin hình ảnh vợ chồng diễn viên Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, tàn tạ và đi lang thang khắp nơi ở Mỹ nhặt rác, gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Công chúng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh lâm vào tình cảnh bi đát như vậy, bởi lẽ họ đều là 2 diễn viên thực lực kỳ cựu của showbiz Hoa ngữ, từng giành giải Bách Hoa và Kim Kê danh giá.

Nhiều người cho rằng cuộc sống của gia đình Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh sa sút sau khi nam diễn viên này bị cấm sóng, tẩy chay ở giới giải trí từ năm 2017. Tôn Hải Anh sau đó phải đưa gia đình ra nước ngoài định cư, tha hương.

Dân tình xứ Trung bàn tán xôn xao trước hình ảnh vợ chồng diễn viên Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh đi nhặt rác ở Mỹ. Ảnh: Sina.

Rất nhanh truyền thông Trung Quốc đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện ra sự thật đáng kinh ngạc. Vợ chồng Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh không hề khó khăn như công chúng đang nghĩ. Cả hai có cuộc sống sung túc, ở biệt thự trị giá hàng chục triệu USD tại Los Angeles (Mỹ) và có con cháu thành đạt trong cuộc sống.

Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh đi nhặt rác, thu gom phế liệu và đồ tái chế như chai lọ rỗng chỉ để giết thời gian rảnh. Chẳng ngờ công việc này lại mang đến cho 1 nguồn thu nhập không hề nhỏ ở tuổi xế chiều. Theo QQ, vợ chồng Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh kiếm hơn 600.000 USD (hơn 15 tỷ đồng)/năm nhờ bán rác, đổi đồ tái chế.

Cặp diễn viên kiếm hơn 15 tỷ đồng/năm nhờ bán rác, đổi đồ tái chế. Ảnh: Sina.

Căn biệt thự sang trọng, xa hoa của hai ngôi sao kỳ cựu. Ảnh: QQ.

Tôn Hải Anh sinh năm 1956, là một trong những diễn viên gạo cội, có tiếng tăm của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Ông từng góp mặt trong các bộ phim cổ trang kinh điển như Anh Hùng Xạ Điêu (vai Hồng Thất Công), Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đại Đường Ca Phi...

Tôn Hải Anh tham gia diễn xuất trong Anh Hùng Xạ Điêu. Ảnh: Sina.

Lữ Lệ Bình sinh năm 1960, vào showbiz từ năm 24 tuổi. Bà từng giành vô số giải thưởng diễn xuất danh giá trong và ngoài nước, nhưng lại có đường tình duyên trắc trở. Lữ Lệ Bình kết hôn 3 lần. Tôn Hải Anh là người chồng thứ 3 của bà. Trước đó, nữ diễn viên đã ly hôn tài tử Trương Phong Di và cầu thủ bóng đá Đào Vi.

Lữ Lệ Bình là nữ diễn viên thực lực danh tiếng của showbiz Trung Quốc 1 thời. Ảnh: QQ.

Nguồn: QQ, 163