Nam diễn viên cùng lúc ly hôn và khoe vợ mới kém gần 10 tuổi, khiến mẹ vợ nổi đoá: "Tôi ghét cậu ta cực kỳ luôn"

Sáng 13/3, tờ TVReport đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc Hong Seung Bum (phim City Hunter) vừa khiến mạng xã hội xứ củ sâm loạn cào cào khi bất ngờ tuyên bố ly dị và tái hôn cùng lúc. Theo nguồn tin, tài tử City Hunter mới xuất hiện trên chương trình Teukjong Sesang (đài MBN) phát sóng hôm 12/3 và thông báo đã ly hôn bà xã - nữ diễn viên Gwon Yeong Gyeong, bất chấp việc họ có với nhau 2 người con. Trước ống kính, Hong Seung Bum hé lộ về cuộc hôn nhân tan vỡ: “Chúng tôi ly hôn thuận tình. Tôi và cô ấy chia tay 1 cách êm đẹp. Hiện tại, tôi vẫn ủng hộ sự nghiệp của cô ấy”.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong ngày 12/3, Hong Seung Bum gây sốc khi công khai luôn vị hôn thê kém tận 7 tuổi trong chương trình Teukjong Sesang và tuyên bố sắp cưới lần 2. Vợ sắp cưới của nam tài tử họ Hong khẳng định như đinh đóng cột ngay trên sóng truyền hình: “Tôi không phải người thứ 3 trong mối quan hệ này”. Hong Seung Bum cho biết thêm hiện anh đang định cư tại quê nhà của vị hôn thê vì quá mê mệt đàng gái: “Vì yêu 1 người phụ nữ ở Gwangju (vị hôn thê) nên tôi đã chuyển xuống đó sinh sống rồi”.

Hong Seung Bum cùng vợ sắp cưới hiện đang cùng điều hành 1 cửa hàng và đã dọn về sống chung với nhau. Nam diễn viên City Hunter đã vay mượn để mua lại cửa hàng này và đang cùng vị hôn thê chăm chỉ làm ăn để kiếm tiền trả nợ. Vì không gian chật hẹp nên anh tạm thời phải để tủ lạnh ở bên ngoài nơi bán hàng.

Trước ống kính, vợ sắp cưới đã dành cho Hong Seung Bum những lời ngọt ngào: “Chúng tôi cách nhau 7 tuổi, ban đầu anh ấy không phải gu của tôi, nhưng không hiểu sao trái tim tôi vẫn cứ đập loạn nhịp rộn ràng khi ở bên cạnh đối phương”.

Hong Seung Bum và hôn thê lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm nay. Cặp đôi cũng đã cùng nhau đi xem nhẫn cưới và chụp ảnh cưới xong xuôi trong bầu không khí hạnh phúc.

Nhưng không chỉ ngập tràn màu hồng, ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Hong Seung Bum và vị hôn thê đang đối mặt với thử thách cực lớn, đó là sự phản đối kịch liệt từ phía nhà gái. Được biết, mẹ vợ tương lai đang tỏ thái độ vô cùng gay gắt với cuộc hôn nhân lần 2 của Hong Seung Bum. Thậm chí, ngay trong chương trình Teukjong Sesang mới lên sóng, mẹ vợ tương lai đã lộ diện và còn quát mắng Hong Seung Bum thậm tệ: “Đừng có tùy tiện gọi tôi là mẹ vợ” . Nguyên nhân phía gia đình nhà gái không ưng Song Seung Bum đến từ việc nam nghệ sĩ từng ly hôn và còn có con riêng.

Mẹ vợ tương lai ngay từ đầu đã không ưng Hong Seung Bum: “Từ đầu tôi đã ghét cậu ta cực kỳ luôn. Con gái tôi dù không quá xuất sắc nhưng nó chưa kết hôn bao giờ. Trong khi đó, thông tin cậu ta ly hôn và đã có con thì đã xuất hiện đầy rẫy ở trên mạng rồi kia kìa”.

Hong Seung Bum sinh năm 1973, chính thức ra mắt khi vừa tròn 17 tuổi. Từ đó đến nay, anh đã trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu qua hàng chục bộ phim, trong đó không thể không nhắc tới những bom tấn truyền hình đình đám 1 thời như Nàng Dae Jang Geum, City Hunter, Doctors, Phẩm Chất Quý Ông,...

Nguồn: TVReport