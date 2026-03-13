Kim Kardashian bị kiện

Theo Page Six, trong các bản khai nộp lên Tòa án Tối cao Los Angeles ngày 12/3, Kim Kardashian bác bỏ cáo buộc của bạn trai cũ. Ray J kiện ngôi sao truyền hình thực tế ra tòa, cho rằng Kim dàn dựng và phát tán đoạn băng sex năm 2007 nhằm gây chú ý.

Theo hồ sơ tòa án, Kris Jenner - mẹ của Kim - khẳng định cáo buộc nói trên là “lời nói dối” và “hoàn toàn sai sự thật”.

“Với tư cách người mẹ, ý nghĩ cho rằng tôi đã dàn dựng hoặc sản xuất các đoạn băng sex liên quan đến con gái mình, hay có bất kỳ vai trò nào trong việc tạo ra hoặc phát tán chúng, không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn vô cùng xúc phạm và gây tổn hại”, Jenner nêu trong bản tuyên bố dưới lời thề.

Bà nói thêm những cáo buộc ám ảnh bà suốt nhiều thập kỷ. Nhiều năm qua, bà suy sụp và tan nát khi chứng kiến khoảnh khắc riêng tư nhất của con gái bị phơi bày trước công chúng.

Kim Kardashian và bà Kris Jenner bị kiện tung video nóng để nổi tiếng.

Trong bản khai riêng, Kim Kardashian cho biết cô phải chi tiền để đối phó với những cáo buộc của Ray J, bao gồm điều trị tâm lý và làm việc với các cố vấn truyền thông, pháp lý và chiến lược.

Ngôi sao truyền hình thực tế khẳng định: “Cáo buộc rằng tôi cùng mẹ và những người khác lên kế hoạch phát tán đoạn băng 18+, lừa dối công chúng nhằm tạo tiếng vang là hoàn toàn dối trá”.

Ray J phản bác những tuyên bố này. Trả lời TMZ, rapper nói: “Kim và Kris có bị điên không vậy? Nếu bạn nói dối như vậy khi đang tuyên thệ thì chẳng phải sẽ phải ngồi tù hoặc bị phạt sao?”.

Ray J cũng cho biết anh muốn bảo vệ hình ảnh của mình trước hai con. Theo nam ca sĩ, các con anh “không đáng phải lớn lên với suy nghĩ rằng cha chúng đã làm những việc như phát tán ảnh khỏa thân để trả thù hoặc cố ý làm tổn thương người khác”.

Mẹ của Ray J, bà Sonja Norwood, cũng bênh vực con trai. Bà cho biết sẽ không tiếp tục “ngồi yên nhìn con trai bị bôi nhọ trên mạng xã hội”.

“Ray J, tôi, Kris, Kim và nhiều người khác đều biết sự thật. Nếu bà nói rằng mình không dàn dựng việc phát hành thương mại đoạn băng đó, vậy thì ai đã làm?”, bà Norwood lên tiếng.

Bà khẳng định sẽ ủng hộ con trai "đưa sự thật ra ánh sáng", dù quá trình này có kéo dài bao lâu.

Ray J cáo buộc bạn gái cũ cố tình tung video nóng.

Tranh chấp pháp lý giữa các bên bắt nguồn từ tháng 11/2025, khi Ray J đệ đơn kiện Kardashian và Jenner, cáo buộc họ là những người đứng sau việc phát tán đoạn băng 18+ năm 2007. Vụ việc từng gây chấn động truyền thông và được cho là góp phần đưa Kardashian trở thành ngôi sao truyền hình thực tế.

Kardashian và Jenner đã đệ đơn kiện ngược Ray J với cáo buộc tống tiền. Trong hồ sơ tòa án, Jenner cho rằng Ray J đã khủng bố công khai con gái bà suốt hai thập kỷ bằng cách liên tục đưa ra các phát ngôn sai sự thật trên truyền thông nhằm duy trì sự chú ý của công chúng.

“Gia đình là điều quan trọng nhất với tôi. Thật đau lòng khi chứng kiến con gái phải chịu áp lực từ những hành động của Ray J, cùng cảm giác lo sợ rằng sự quấy rối này sẽ không bao giờ chấm dứt”, Jenner viết.