Mỹ nam 1m96 khiến thế giới "nghẹt thở" vì visual như tượng, yêu ai cũng dính lời nguyền "1 năm toang"

Giữa một thế hệ sao trẻ đang bùng nổ ở Hollywood - nơi danh tiếng đôi khi đến nhanh và cũng chóng tàn - cái tên Jacob Elordi lại nổi lên theo một con đường khá đặc biệt. Anh không chỉ là "crush quốc dân" của gen Z mà còn đang dần bước vào hàng ngũ những diễn viên trẻ được giới phê bình chú ý.

Ở tuổi chưa đến 30, nam diễn viên người Australia đã đi một hành trình khá điển hình của Hollywood: từ một thần tượng tuổi teen nhờ phim lãng mạn học đường, đến những vai diễn tâm lý nặng ký mang màu sắc u tối và phức tạp. Nhưng điều khiến Elordi khác biệt không chỉ nằm ở lựa chọn vai diễn. Với chiều cao gần 2 mét, gương mặt góc cạnh mang khí chất điện ảnh cổ điển, anh gợi nhớ đến hình ảnh “leading man” của Hollywood thời kỳ vàng son - kiểu nam chính vừa quyến rũ vừa bí ẩn.

Chính ngoại hình hoàn hảo, hành trình diễn xuất ngày càng vững vàng và đời tư đầy chú ý đã khiến Jacob Elordi trở thành một trong những ngôi sao gen Z nổi bật toàn cầu nhất hiện nay.

Jacob Elordi lịch lãm, lãng tử tại buổi ra mắt tác phẩm Đồi Gió Hú tại Anh





Anh hiện là nam diễn viên gen Z nổi bật nhất toàn cầu. Ảnh: Instagram.

Từ "hot boy học đường" đến "nam thần nghệ thuật" của Hollywood

Jacob Nathaniel Elordi sinh năm 1997 tại Brisbane, bang Queensland (Australia). Anh lớn lên trong một gia đình có nguồn gốc Basque (Tây Ban Nha) và sớm bộc lộ niềm yêu thích với sân khấu. Vai diễn đầu tiên của Elordi trên sân khấu học đường thậm chí khá… hài hước: một con mèo trong vở nhạc kịch Seussical. Chính những vai diễn nhỏ như vậy, đã nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất của Jacob Elordi.

Sau khi trưởng thành và quyết định theo đuổi nghề diễn, Elordi chuyển sang Mỹ để tìm kiếm cơ hội phát triển tại Hollywood. Giai đoạn đầu với Jacob Elordi cực kỳ khó khăn, có lúc anh phải ngủ trong xe hơi vì thất nghiệp không có tiền thuê nhà.

Jacob Elordi từng cực kỳ khó khăn, có lúc phải ngủ trong xe hơi vì thất nghiệp không có tiền thuê nhà ở giai đoạn đầu khởi nghiệp tại Hollywood. Ảnh: Instagram.

Nhưng chỉ vài năm sau, vận mệnh của chàng trai cao 1m96 đã thay đổi hoàn toàn. Năm 2018, Jacob Elordi vụt sáng nhờ vai Noah Flynn trong loạt phim teen romance đình đám The Kissing Booth. Nhân vật Noah - chàng trai nổi tiếng, quyến rũ, “bad boy” của trường do Jacob Elordi thủ vai - nhanh chóng trở thành hình mẫu crush lý tưởng của hàng triệu khán giả trẻ. Bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu, kéo dài đến ba phần từ 2018 đến 2021. Và Elordi cũng từ đó bước vào hàng ngũ ngôi sao tuổi teen thế hệ mới của Hollywood.

Jacob Elordi từng được xem là ngôi sao tuổi teen thế hệ mới của Hollywood. Ảnh: X.

Tuy nhiên, nam diễn viên không muốn bị đóng khung trong hình tượng “hot boy học đường” và cố gắng tìm kiếm các vai diễn "nặng ký" hơn. Bước ngoặt thật sự đến khi Jacob Elordi tham gia Euphoria của HBO cùng Zendaya - một trong những bộ phim truyền hình gây ảnh hưởng lớn nhất với gen Z. Trong phim, anh vào vai Nate Jacobs - một chàng trai bề ngoài hoàn hảo nhưng bên trong lại là con người bạo lực, hung hãn, thích kiểm soát và thao túng đầy độc hại. Chính nhờ vai diễn này, Jacob Elordi lần đầu được nhìn nhận như một diễn viên có chiều sâu, không chỉ là gương mặt đẹp của dòng phim teen.

Sau khi nổi tiếng hơn, Elordi bắt đầu lựa chọn dự án một cách thận trọng, ưu tiên những bộ phim mang màu sắc nghệ thuật, nặng chiều sâu tâm lý nhân vật. Một trong những dấu mốc quan trọng cho sự "thoát xác" của mỹ nam này là Saltburn (2023). Trong bộ phim gây tranh luận này, Elordi vào vai Felix Catton - một chàng trai quý tộc giàu có, đẹp đẽ và quyến rũ đến mức gần như phi thực. Nhân vật vừa hấp dẫn vừa bi kịch dưới sự thể hiện của ngôi sao sinh năm 1997, khiến nhiều nhà phê bình nhận xét Elordi sở hữu “khí chất điện ảnh cổ điển hiếm thấy”.

Cũng trong năm đó, anh gây chú ý khi hóa thân thành huyền thoại âm nhạc Elvis Presley trong bộ phim Priscilla của đạo diễn Sofia Coppola. Vai Elvis Presley giúp Jacob Elordi chứng minh rằng anh có thể hóa thân thành tất cả nhân vật phức tạp chứ không phải là nam diễn viên chỉ có gương mặt đẹp trai trước ống kính.

Nhiều nhà phê bình nhận xét Elordi sở hữu "khí chất điện ảnh cổ điển hiếm thấy". Ảnh: TRUNK ARCHIVE.

Những năm gần đây, sự nghiệp Elordi tiếp tục tăng tốc với các dự án tham vọng hơn. Trong phim Frankenstein do Guillermo del Toro đạo diễn, anh đảm nhận vai quái vật Frankenstein - một nhân vật biểu tượng của điện ảnh gothic. Bên cạnh đó là series chiến tranh The Narrow Road to the Deep North, nơi Elordi đóng vai bác sĩ quân y trong Thế chiến II.

Và đáng chú ý nhất là Wuthering Heights (Đồi Gió Hú, 2026) - tác phẩm anh vào vai Heathcliff - nhân vật nam chính u ám bậc nhất văn học Anh. Trong phim, Jacob Elordi đóng cặp cùng Margot Robbie và có vô số cảnh 18+ nặng đô, khiến cả thế giới "nghẹt thở" với đàn chị hơn mình 7 tuổi.

Jacob Elordi phải diễn vô số cảnh nóng nặng đô trong Đồi Gió Hú. Ảnh: Warner Bros

Dàn người yêu toàn mỹ nhân của nam thần gen Z

Song song với sự nghiệp, đời tư của Jacob Elordi cũng luôn nằm trong tầm ngắm của truyền thông vì anh yêu ai cũng "đánh gánh" chỉ sau 1 năm. Mối tình nổi tiếng đầu tiên của anh là với nữ diễn viên Joey King - bạn diễn trong The Kissing Booth. Hai người hẹn hò khoảng 1 năm, từ 2017 đến 2018 thì đường ai nấy đi.

Sau đó, Elordi tiếp tục vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Zendaya sau khi hợp tác trong Euphoria - Zendaya. Dù cả hai khá kín tiếng, song qua nhiều hình ảnh thân mật mà truyền thông chụp được, công chúng tin rằng họ đã hẹn hò khoảng 2019-2020.

Mối quan hệ tiếp theo gây chú ý là với người mẫu Kaia Gerber - con gái siêu mẫu Cindy Crawford. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 9/2020. Đến tháng 11/2021, Gerber và Elordi chia tay nguyên nhân cụ thể dẫn đến rạn nứt không được tiết lộ. Ngoài ra, Elordi từng có mối quan hệ on-off với influencer Mỹ Olivia Jade. Chuỗi tình yêu với những mỹ nhân nổi tiếng khiến anh thường xuyên xuất hiện trên các trang báo giải trí.

Joey King, Zendaya, Kaia Gerber là những bóng hồng Hollywood từng bước ngang cuộc đời của mỹ nam gen Z. Ảnh: X.

Ngoài ra, Elordi từng có mối quan hệ on-off với influencer Mỹ Olivia Jade. Ảnh: BACKGRID.

Vì sao Jacob Elordi đang rất "hot"?

Sự nổi tiếng của Jacob Elordi không phải là hiện tượng nhất thời. Nó đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên là ngoại hình điện ảnh hiếm thấy của anh. Chiều cao 1m96 của Elordi rất hiếm thấy đối với 1 diễn viên tại Hollywood. Theo Evening Standard, vẻ đẹp và phong cách pha trộn giữa nét hiện đại và cổ điển với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu cuốn hút. Ưu thế ngoại hình này giúp Jacob Elordi dễ dàng phù hợp với kiểu mọi nhân vật từ cổ điển đến hiện đại - điều mà nhiều diễn viên trẻ hiện nay ở Hollywood thiếu.

Jacob Elordi sở hữu ngoại hình điện ảnh hiếm thấy, pha trộn cả cổ điển lẫn hiện đại. Ảnh: TRUNK ARCHIVE.

Thứ 2, Jacob Elordi là 1 nghệ sĩ nghiêm túc, dám thử thách và không ngừng làm mới hình ảnh. Nhiều ngôi sao trẻ từng nổi tiếng nhờ phim tuổi teen nhưng không thể thoát khỏi hình ảnh đó. Nhưng Jacob Elordi là ngoại lệ. Anh từ 1 ngôi sao tuổi teen, trở thành diễn viên phim truyền hình tâm lý và sau đó là phim điện ảnh nghệ thuật. Việc tham gia các dự án như Saltburn, Priscilla hay Frankenstein cho thấy anh đang xây dựng sự nghiệp lâu dài thay vì chỉ chạy theo danh tiếng ngắn hạn.

Mỹ nam sinh năm 1997 dám thử thách và không ngừng làm mới hình ảnh. Ảnh: TRUNK ARCHIVE.

Thứ 3, Jacob Elordi hợp với hình tượng "dark romantic hero": quyến rũ, nguy hiểm, nội tâm phức tạp. Từ Nate Jacobs trong Euphoria đến Felix Catton trong Saltburn hay Heathcliff trong Đồi Gió Hú, tất cả đều mang màu sắc "dark romantic hero". Đây cũng là kiểu nhân vật hòa trộn giữa cái đẹp bên ngoài và sự u tối, bi kịch bên trong nội tâm - đang rất được khán giả trẻ yêu thích. Các nhà phê bình dự đoán trong tương lai tên của Jacob Elordi chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc tại các giải thưởng danh giá toàn câu như Oscar hay Quả Cầu Vàng.

Nam diễn viên bay cao nhờ hợp với dòng nhân vật dark romantic hero đang rất được yêu thích. Ảnh: TRUNK ARCHIVE.

Nguồn: Page Six, Instagram