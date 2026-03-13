Lộ diện các Chị đẹp sẽ đổ bộ "Đạp gió 2026" bản Trung

Chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Đạp gió 2026, còn được khán giả quen gọi là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 7 đang trở thành tâm điểm bàn luận của làng giải trí Hoa ngữ khi chuẩn bị trở lại.

Theo thông tin được lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí, mùa mới của chương trình sẽ phá vỡ thông lệ 6 mùa trước khi quyết định chuyển sang hình thức phát sóng trực tiếp toàn bộ sân khấu biểu diễn. Cụ thể, toàn bộ 7 sân khấu chính của chương trình gồm sân khấu mở màn, 5 vòng công diễn và đêm chung kết đều sẽ được phát sóng trực tiếp, không chỉnh sửa hậu kỳ và không chỉnh giọng. Điều này đồng nghĩa mọi phần trình diễn của nghệ sĩ sẽ đến với khán giả theo đúng thời gian thực.

Giới chuyên môn nhận định đây là bước đi khá táo bạo của nhà sản xuất. Trong các chương trình tạp kỹ quy mô lớn, việc ghi hình trước rồi biên tập hậu kỳ luôn được xem là phương án an toàn nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh. Việc chuyển sang phát sóng trực tiếp khiến áp lực sân khấu dành cho nghệ sĩ tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời cũng giúp chương trình tăng tính chân thực.

Sau 6 mùa phát sóng thành công, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trở thành một trong những show truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, giúp nhiều nghệ sĩ nữ tái khẳng định tên tuổi và tìm lại ánh hào quang sự nghiệp.

Tiêu Tường sinh năm 1968. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh format mới, danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình cũng đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Theo danh sách lan truyền mới nhất, Tiêu Tường - người từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc)” sẽ góp mặt trong chương trình năm nay. Ở tuổi 58, cô được cho là thí sinh lớn tuổi nhất trong dàn “chị đẹp” mùa này. Tiêu Tường từng nổi tiếng khắp châu Á với nhiều bộ phim truyền hình đình đám vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Dù ít xuất hiện trên màn ảnh trong những năm gần đây, cô vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch và sức hút riêng. Nếu chính thức tham gia, sự trở lại của nữ diễn viên được dự đoán sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của mùa giải.

Không chỉ quy tụ ca sĩ, Đạp gió 2026 còn được cho là mời nhiều diễn viên nổi tiếng từ các bộ phim truyền hình đình đám. Danh sách lan truyền trên mạng nhắc tới những cái tên như: Lý Tâm Khiết – ảnh hậu điện ảnh Hoa ngữ, Đào Hân Nhiên – nữ diễn viên nổi tiếng với vai An Lăng Dung trong bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, Đường Nghệ Hân – từng gây ấn tượng với vai Kỳ Tần, Lý Tiểu Nhiễm – người từng vào vai trưởng công chúa trong bộ phim Khánh dư niên, Ôn Tranh Vanh – nữ diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều vai phản diện sắc sảo...

Sự góp mặt của các diễn viên truyền hình được đánh giá sẽ mang đến màu sắc đa dạng cho chương trình, khi các nghệ sĩ phải thử sức với những lĩnh vực hoàn toàn mới như ca hát và vũ đạo.

Danh sách lan truyền còn gây chú ý khi xuất hiện hai cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ là Tạ Nam và Trần Khải Lâm. Tạ Nam là MC, đồng thời là vợ của nam diễn viên võ thuật nổi tiếng Ngô Kinh. Trong khi đó, Trần Khải Lâm là Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), vợ của tài tử truyền hình Trịnh Gia Dĩnh. Nếu hai nghệ sĩ này thực sự tham gia chương trình, nhiều khán giả cho rằng không loại trừ khả năng hai ngôi sao nam nổi tiếng có thể xuất hiện trên sân khấu để cổ vũ hoặc hỗ trợ quảng bá, tạo thêm sức hút cho chương trình.

Vương Mông sinh năm 1984 là vận động viên và huấn luyện viên trượt băng nổi tiếng. (Ảnh: Weibo)

Trong số các cái tên được nhắc đến, Vương Mông là nhân vật gây bất ngờ nhất. Cô là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn nổi tiếng của Trung Quốc và từng giành huy chương vàng Olympic, được xem là một trong những huyền thoại của thể thao nước này. Ngày 10/3, khi tham dự một sự kiện truyền thông, Vương Mông đã trực tiếp xác nhận việc tham gia chương trình. Chia sẻ với báo chí, cô cho biết bản thân đang thử thách mình với sân khấu giải trí. Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình tập luyện, Vương Mông thẳng thắn nói: “Hiện tại thì vấn đề gì cũng có. Nhảy múa, biểu cảm hay tạo dáng trên sân khấu đều là thử thách”. Câu trả lời chân thật và hài hước của nữ vận động viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng việc một vận động viên chuyên nghiệp bước lên sân khấu giải trí sẽ mang đến màu sắc mới cho chương trình.