Nam ca sĩ Vbiz đang hot: Mặt ngây thơ nhưng bị tố là "red flag", hễ thấy gái xinh là thả thính

Showbiz Việt vốn là nơi sóng sau vỗ sóng trước. Mỗi năm lại có thêm hàng loạt gương mặt mới xuất hiện, từ ca sĩ, diễn viên cho đến những hiện tượng mạng bất ngờ lấn sân. Người mới thì không đếm xuể, nhưng để gọi là tạo được sức hút thật sự, khiến khán giả nhớ tên và chủ động tìm nghe, tìm xem thì con số lại… đếm trên đầu ngón tay.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Vbiz cũng chứng kiến sự bứt lên của một nam ca - nhạc sĩ sinh năm 1999. Không ồn ào chiêu trò, không quá nhiều chiến dịch truyền thông rầm rộ, nhưng loạt ca khúc của anh lại liên tục phủ sóng trên các nền tảng nghe nhạc lẫn mạng xã hội. Chuyện nam ca sĩ này tài năng là điều không ai phủ nhận. Nhưng không chỉ nhờ hit, hình ảnh mà anh xây dựng cũng góp phần lớn giúp độ yêu thích tăng vù vù.

Trên truyền thông lẫn mạng xã hội, nam ca sĩ thường xuất hiện với vibe khá… hiền. Gương mặt có phần ngây ngô, cách nói chuyện chân chất, chia sẻ cũng kiểu thật thà không quá màu mè. Nói thẳng ra, giữa một showbiz vốn nhiều lớp hình ảnh được trau chuốt kỹ càng, case này từng được xem là khá "tươi". Một nghệ sĩ trẻ không quá chăm chăm xây dựng hình tượng cầu kỳ, thay vào đó giữ vẻ giản dị, đôi khi còn hơi khù khờ một chút.

Nhưng câu chuyện bắt đầu rẽ hướng sau khi đời sống tình cảm của nam ca sĩ bất ngờ bị đưa lên bàn tán. Trước đó, anh từng có mối quan hệ tình cảm và cũng không hề giấu giếm nhưng không quá công khai với người hâm mộ. Mọi thứ vốn khá yên ổn cho đến khi cô gái kia đăng bài thông báo chia tay. Ngay sau đó, "Threads city" nhanh chóng đào lại hàng loạt chi tiết xoay quanh đời tư của nam ca sĩ. Ban đầu từng chi tiết riêng lẻ và không nói lên nhiều điều, nhưng khi được cư dân mạng gom lại thành một "bộ sưu tập" thì ai cũng cảm thấy bắt đầu cấn cấn.

Đầu tiên, cư dân mạng đặt câu hỏi lớn về tính cách thật sau vẻ ngoài ngây ngô của nam ca sĩ. Lý do khiến nhiều người nghi ngờ xuất phát từ loạt tương tác của anh với các đồng nghiệp nữ. Khi đóng chung với diễn viên A thì "thả tim" tất cả các post, còn hợp tác với diễn viên B thì lại công khai bình luận "thả thính" trên mạng xã hội.

Chưa hết, một chi tiết khác cũng khiến netizen chú ý là việc nam ca sĩ từng nhắn tin riêng để an ủi một cô gái khác trong giai đoạn vẫn đang hẹn hò với bạn gái cũ. Một số netizen nhận xét rằng nam ca sĩ rõ ràng đối xử rất tử tế với các cô gái xung quanh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu sự tử tế đó dành cho… quá nhiều người cùng lúc thì câu chuyện lại có thể được nhìn theo hướng khác.

Thậm chí có bình luận thẳng thắn cho rằng vibe ngây ngô trước đây có khi chỉ là lớp vỏ khá khéo, còn phía sau có thể không đơn giản như vậy. Từ một hình tượng hiền lành, nam ca sĩ bất ngờ bị gắn thêm một từ khóa mới trong nhiều bài đăng: "Red flag".

Dĩ nhiên, câu chuyện vẫn chưa hề có kết luận. Không ít fan vẫn lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng phần lớn những "bằng chứng" đang lan truyền thực chất chỉ là suy đoán được ghép nối từ nhiều khoảnh khắc khác nhau. Theo họ, việc tương tác hay cư xử lịch sự với đồng nghiệp nữ cũng chưa đủ để khẳng định bất kỳ điều gì.

Ở thời điểm hiện tại, drama vẫn đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội với đủ kiểu phân tích, suy đoán và tranh luận. Trong khi đó, nam ca sĩ được nhắc tới vẫn giữ im lặng hoàn toàn, không lên tiếng giải thích cũng không phản hồi bất kỳ chi tiết nào.