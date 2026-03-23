Thái độ của Lamoon giữa lúc bị réo tên

Những ngày gần đây, Lamoon bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến trên mạng xã hội, đặc biệt là "vũ trụ Threads", khi xuất hiện trong một loạt bài đăng mang tính suy đoán. Dù chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào, câu chuyện vẫn nhanh chóng lan rộng và kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Giữa lúc những bàn tán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, công ty quản lý của Lamoon phát đi thông báo nóng. Đơn vị này cho biết sẽ thu thập bằng chứng, đồng thời tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những nội dung sai sự thật, cắt ghép hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ của công ty một cách trái phép.

Sau thông báo của công ty quản lý, cư dân mạng dời sự quan tâm đến nhất cử nhất động của Lamoon. Trên fanpage và các nền tảng mạng xã hội cá nhân, nữ ca sĩ gần như giữ im lặng, không đăng tải thêm bất kỳ chia sẻ nào.

Tuy nhiên, trong kênh broadcast riêng, Lamoon vẫn duy trì thói quen cập nhật những khoảnh khắc đời thường. Cô đăng tải hình ảnh sinh hoạt buổi sáng, trò chuyện nhẹ nhàng với người hâm mộ với nội dung giản dị xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Không có bất kỳ dòng trạng thái nào nhắc đến những thông tin đang lan truyền bên ngoài.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003, từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Sau cuộc thi, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật theo hướng đa năng: vừa ca hát, sáng tác vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Dự án điện ảnh đầu tay Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh dấu bước ngoặt lớn khi Lamoon hóa thân vào vai Út Khờ. Vai diễn này không chỉ yêu cầu Lamoon phải giảm hơn 10kg để phù hợp với tạo hình mà còn buộc cô phải rèn luyện tác phong, thể lực như một chiến sĩ thực thụ.

Không lâu sau khi hoàn thành dự án phim, Lamoon tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt tại sân khấu âm nhạc thực tế Em Xinh Say Hi. Sở hữu chất giọng riêng biệt, phong cách biểu diễn hiện đại cùng ngoại hình trong trẻo chuẩn nàng thơ, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật ngay từ những tập đầu. Thậm chí, nhiều khán giả còn ưu ái gọi cô là "Suzy phiên bản Việt" nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, khả năng làm chủ sân khấu và thần thái tự tin, cuốn hút.

Ảnh: IG, FBNV