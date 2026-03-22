Vợ JustaTee có động thái liên quan đến Lamoon

Gần đây, mạng xã hội và đặc biệt là "vũ trụ Threads" bất ngờ trở nên xôn xao khi liên tục nhắc tên Em Xinh Lamoon. Loạt thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt đã nhanh chóng kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Cho đến sáng 22/3, đơn vị quản lý của Lamoon đưa ra thông báo liên quan đến việc bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ trên không gian mạng. Theo đó, đơn vị này cho biết sẽ chủ động ghi nhận và thu thập các bằng chứng liên quan đến những nội dung có dấu hiệu bôi nhọ, xuyên tạc hoặc xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ.

Dù không nhắc đến cụ thể cảnh báo vì sự việc gì nhưng công ty nhấn mạnh rằng dù luôn tôn trọng sự đa dạng ý kiến từ công chúng, nhưng sẽ không chấp nhận các hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép. Đồng thời, đơn vị cũng dẫn chiếu các quy định pháp luật liên quan đến quyền hình ảnh cá nhân và hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Giữa lúc hai câu chuyện cùng được nhắc đến trên mạng xã hội, một chi tiết bất ngờ thu hút sự chú ý. Cụ thể, một số cư dân mạng phát hiện Trâm Anh - vợ của JustaTee - đã nhấn "like" bài đăng từ phía công ty quản lý Lamoon.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây chỉ là một tương tác cá nhân trên mạng xã hội, chưa đủ cơ sở để suy diễn hay liên hệ giữa các câu chuyện vốn đang được bàn luận riêng rẽ. Bản thân Trâm Anh từ trước đến nay vẫn giữ hình ảnh kín tiếng, hiếm khi thể hiện quan điểm về các ồn ào ngoài lề.

Trước khi về chung một nhà với JustaTee thì Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm vợ chồng. Mối tình đẹp của cả hai khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Hiện tại, cặp đôi có 3 nhóc tỳ đáng yêu. Từ hình ảnh hot girl học đường một thời, Trâm Anh của hiện tại được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên hot mom.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003 từng lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Thời gian gần đây, cô trở thành gương mặt Gen Z nổi bật nhờ cá tính âm nhạc riêng biệt và hình ảnh "nàng thơ" thời hiện đại. Lamoon không chỉ ca hát, sáng tác mà còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô từng đảm nhận vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

Thừa thắng xông lên, Lamoon tiếp tục "chiếm sóng" ở sân khấu Em Xinh Say Hi. Với chất giọng lạ, visual ngọt ngào và phong thái tự tin, cô nàng nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của khán giả yêu nhạc. Những lần tương tác hậu trường đáng yêu, sự chỉn chu trong từng phần thi và đặc biệt là năng lượng tỏa sáng không gắng gượng khiến nhiều fan gọi cô là "Suzy phiên bản Việt".

