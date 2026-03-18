Bà xã JustaTee đã sinh con thứ 3

3 tháng trước, JustaTee từng gây xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc tổng kết năm 2025 bằng bức hình bên gia đình. Trong bức hình, Trâm Anh - bà xã JustaTee để lộ bụng to vượt mặt. Trong suốt thời gian mang thai, cặp đôi giữ kín thông tin với công chúng.

Trên Instagram cá nhân, Trâm Anh mới đây được cho là để lộ hint đã bí mật sinh con thứ 3. Cô đăng tải hình ảnh món quà được nhận từ một nhãn hàng và viết dòng chú thích: "Quà cho mẹ bỉm sau sinh". Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng nghi vấn cho rằng gia đình của JustaTee và Trâm Anh đã có thêm thành viên mới.

Trâm Anh được biết đến là một trong những hot girl Hà thành từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng và bắt đầu được nhiều người biết đến sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012–2013. Cũng trong thời điểm này, JustaTee đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với bản hit Forever Alone.

Cả hai có dịp gặp gỡ tại một sự kiện và dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Sau 5 năm gắn bó, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018. Đến nay, cặp đôi đã cùng nhau trải qua hơn 10 năm đồng hành trong cuộc sống và hôn nhân.

Trong suốt 13 năm bên nhau, JustaTee và Trâm Anh cũng phải đối diện với nhiều vấn đề như các cặp đôi khác. Tiết lộ về cách giải quyết chuyện này, Trâm Anh giải thích trong một bài phỏng vấn vào năm 2019: "Chúng tôi tìm đến những bước nghỉ trong tình yêu. Nếu cãi nhau, chúng tôi có thể không nói chuyện một vài ngày, để cả hai có không gian và thời gian riêng cùng suy nghĩ và dịu lại sự tức giận. Đến lúc thấy là phải nói chuyện với nhau cho rõ, cần làm lành với nhau rồi thì cả hai đều vui vẻ ngồi lại với nhau".