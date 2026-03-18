Vợ NS Công Lý thông báo về số tiền 26 triệu đồng

Khoảng 3 ngày trước, Ngọc Hà - bà xã nghệ sĩ Công Lý thông báo buồn bã tới mất ngủ, phát bệnh vì đột ngột mất số tiền khoảng 26 triệu. Cô cho biết bị hack thẻ ngân hàng từ giao dịch ở nước ngoài.

Mới đây, Ngọc Hà đã có chia sẻ chính thức liên quan đến khoản tiền 26 triệu đồng. Theo thông báo mới nhất, cô xác nhận đã nhận lại số tiền này từ phía ngân hàng sau quá trình kiểm tra và xử lý.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết sau khi đăng tải thông tin về việc tài khoản có dấu hiệu bất thường, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, người quen cũng như cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hoàn tiền ngay lập tức do quá trình xác minh có thể kéo dài từ 1 tháng đến 45 ngày.

Ngọc Hà - bà xã Công Lý từng suy sụp vì mất số tiền khoảng 26 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Bà xã nghệ sĩ Công Lý cũng thừa nhận những ngày qua cô khá hoang mang và không dám mở nhiều tin nhắn. “Mấy ngày qua, em thực sự rất hoang mang, cũng không dám nghĩ nhiều. Em buồn nhiều lắm, vì đó là tiền mồ hôi công sức em làm ra. Em không xin hay nhờ vả ai, nên dù chỉ mất một triệu thôi em cũng xót, huống chi hoàn cảnh gia đình em cũng không dư dả”, Ngọc Hà chia sẻ. Tuy nhiên, cô cho biết nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía ngân hàng, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả đầy đủ, đồng thời không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

Ngọc Hà gửi lời cảm ơn tới chi nhánh ngân hàng vì đã nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình rà soát. Cô cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã quan tâm, động viên và chia sẻ trong thời gian qua. Khép lại thông báo, bà xã nghệ sĩ Công Lý cho biết sau sự việc, cô càng trân trọng việc sống tích cực và bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ.

Ngọc Hà mới đây thông báo đã nhận được số tiền đã mất, được sự hỗ trợ tích cực từ phía ngân hàng. Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 12/2025, Ngọc Hà - bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý đã đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội, chia sẻ thẳng thắn về tình hình tài chính cá nhân. Cô khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận có thời điểm kéo dài khoảng 2 tháng không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.

Vừa qua, Ngọc Hà cho biết cô đã kiếm được hơn 31 triệu đồng trong vòng 2 tháng nhờ công việc tiếp thị liên kết. Đây được xem là nguồn động lực giúp cô từng bước ổn định lại cuộc sống.

Ngọc Hà từng bộc bạch: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm. Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".

Vợ NS Công Lý từng thừa nhận không kiếm ra được tiền trong khoảng 2 tháng. Ảnh: FBNV

Ngọc Hà và NSND Công Lý chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa năm sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bất ngờ gặp biến cố sức khỏe do đột quỵ. Từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn kề cận, tận tình chăm sóc chồng trong từng giai đoạn hồi phục. Không chỉ hỗ trợ về thể chất, cô còn là điểm tựa tinh thần giúp anh dần lấy lại sự tự tin để quay lại với niềm đam mê nghệ thuật, dù trước mắt chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ.

Sau biến cố, cuộc sống của Ngọc Hà chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc chồng và cân bằng công việc cá nhân. Bên cạnh đó, cô cũng duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng – từ sinh hoạt giản dị hằng ngày đến các lần nghệ sĩ Công Lý tái xuất tại sự kiện hay tham gia hoạt động nghệ thuật.

Thời gian vừa qua, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dẫu vậy, nghệ sĩ vẫn chưa thể nhận các vai diễn dài hơi, mà chủ yếu xuất hiện trong những vai phụ với thời lượng hạn chế.