1 sao nữ ẩu đả, "tương tác vật lý" bảo vệ ngay tại Oscar?

Sau khi lễ trao giải Oscar 2026 kết thúc, đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên Teyana Taylor xô xát với nhân viên bảo vệ đã được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, ngôi sao 35 tuổi lớn tiếng, giơ tay như muốn "tác động vật lý" với nhân viên bảo vệ, gây tranh cãi không nhỏ trên mạng xã hội.

Đến nay, Teyana Taylor đã lên tiếng về video tranh cãi. “Tôi nghĩ điều đầu tiên mọi người thường làm chắc là đưa ra những giả định, nhưng cuối cùng, tôi không thể chấp nhận sự thiếu tôn trọng, đặc biệt là khi nó không có lý do và không bị khiêu khích” - nữ diễn viên trả lời TMZ. Ngôi sao của bộ phim One Battle After Another cho biết “không có gì đáng ngạc nhiên” về sự cố xảy ra sau khi bộ phim giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải: "Mọi chuyện đều ổn. Mọi người đều vui vẻ và lực lượng an ninh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lúc nào cũng có vài trường hợp như vậy. Nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn. Tôi rất hạnh phúc”.

Clip Teyana Taylor xô xát với bảo vệ gây bão mạng. Ảnh: Page Six

Một nguồn tin chứng kiến vụ việc cho viết cuộc ẩu đả nổ ra sau khi dàn diễn viên và đoàn làm phim One Battle After Another cùng các ông chủ hãng phim Warner Bros - Pam Abdy và Mike DeLuca đang cố gắng lên sân khấu để chụp ảnh nhóm. “Teyana xuống đón Pam, và khi cô ấy định quay lên thì có một nhân viên bảo vệ đã dùng vũ lực ngăn họ quay lại sân khấu và động tay động chân với Teyana” - nguồn tin thân cận cho biết.

Nhân viên bảo vệ được cho là đã nói với Teyana Taylor "Cô nợ tôi một lời xin lỗi" , và điều này khiến cô càng thêm tức giận. Công ty Security Industry Specialists, Inc sau đó đã phải gửi lời xin lỗi vì sự cố này: “Nhân viên an ninh của chúng tôi đang làm nhiệm vụ quản lý khu vực đông người và đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng. Trong quá trình tương tác đó, đã xảy ra va chạm ngoài ý muốn và chúng tôi rất tiếc vì tình huống đã leo thang. Đây không phải là tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà chúng tôi mong đợi từ đội ngũ của mình, và chúng tôi đã giải quyết vấn đề này nội bộ để đảm bảo những tình huống tương tự sẽ không xảy ra nữa” .

Nguồn cơn bắt đầu từ việc Teyana Taylor muốn lên sân khấu chụp ảnh với ekip phim và 2 ông chủ hãng phim Warner Bros. Ảnh: Page Six

Nhân viên bảo vệ đã ngăn nữ diễn viên lại, dẫn đến xô xát. Ảnh: Page Six

Trang Page Six đã liên hệ với người đại diện của Teyana Taylor để xin bình luận. Trong lễ trao giải Oscar vừa qua, cô được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim One Battle After Another , nhưng giải thưởng đã thuộc về Amy Madigan - ngôi sao của phim Weapons . Nhưng đến cuối cùng, Teyana Taylor vẫn có thể ăn mừng khi One Battle After Another được vinh danh là Phim hay nhất, vượt qua các phim Sinners, Hamnet, Marty Supreme và 6 phim khác. Tổng cộng, One Battle After Another đã giành được 6 giải Oscar trong số 13 đề cử.

Teyana Taylor tỏa sáng ở Oscar 2026. Ảnh: Page Six

Được mệnh danh là một "nàng tắc kè hoa" chính hiệu của làng giải trí Mỹ, Teyana Taylor (sinh ngày 10/12/1990 tại Harlem, New York) là 1 nghệ sĩ đa năng hiếm hoi có thể tỏa sáng rực rỡ ở mọi vai trò cô đảm nhận, từ ca sĩ, vũ công, biên đạo cho đến đạo diễn và diễn viên điện ảnh. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Teyana đã gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình My Super Sweet 16 của MTV và ký hợp đồng với nhãn hiệu của Pharrell Williams. Tuy nhiên, tên tuổi của cô thực sự bùng nổ toàn cầu sau màn trình diễn vũ đạo "đốt cháy" khung hình trong MV Fade của Kanye West tại VMAs 2016 - một khoảnh khắc đã đi vào lịch sử văn hóa đại chúng nhờ hình thể cực phẩm và những chuyển động vũ đạo đầy mê hoặc.

Sự nghiệp âm nhạc của Teyana Taylor mang đậm dấu ấn R&B đương đại với những album chất lượng như VII, K.T.S.E. (do Kanye West sản xuất) và đặc biệt là The Album - tác phẩm từng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard 200. Dù tuyên bố giải nghệ âm nhạc vào cuối năm 2020 để tập trung vào những hướng đi mới, sức sáng tạo của Teyana chưa bao giờ dừng lại. Dưới nghệ danh Spike Tey, cô đã trở thành một đạo diễn MV lừng lẫy, đứng sau những khung hình đầy tính nghệ thuật cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp diễn xuất của cô với vai chính trong bộ phim tâm lý A Thousand and One, mang về vô số lời khen ngợi từ giới phê bình và khẳng định thực lực của một nghệ sĩ không có giới hạn. Teyana Taylor được ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang "chất lừ", pha trộn giữa nét đường phố Harlem và sự quyến rũ của các sàn diễn cao cấp.

Cô là nghệ sĩ đa năng hiếm có của showbiz. Ảnh: Page Six

