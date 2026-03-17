6 người bị cấm cửa không được phép đặt chân đến lễ trao giải Oscar

Trong lúc giới phim ảnh toàn cầu đang hướng về Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 thì có những cái tên đình đám đã bị loại ngay từ vòng gửi vé của sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. Theo trang QQ thì trong lịch sử Oscar, đã có 6 người bị cho vào “danh sách đen”, bị cấm tham dự lễ trao giải này.

Will Smith

Năm 2022, cả thế giới phải chấn động với khoảnh khắc Will Smith tặng cho Chris Rock - MC của lễ trao giải Oscar năm đó cái tát như trời giáng ngay trên sân khấu. Được biết, khi đang giới thiệu giải thưởng Phim tài liệu xuất sắc nhất, Chris Rock đã có những lời nói đùa kém tinh tế về nữ diễn viên Jada Pinkett - vợ của Will Smith. Không hài lòng với cách ứng xử đó, tài tử 6x bước lên sân khấu, giơ tay tát Chris Rock và tuyên bố: “Đừng có nhắc đến tên của vợ tôi bằng cái mồm ‘bẩn thỉu’ của cậu”.

Cú tát đi vào lịch sử Oscar (Ảnh: QQ).

Cú “vuốt má” đi vào lịch sử Oscar khiến showbiz thế giới sốc nặng, MXH lẫn báo đài như “nổ tung”, những cuộc tranh luận về hành động của Will Smith bùng lên trên khắp các diễn đàn giải trí. Sau gần 2 tuần ồn ào, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) đã đưa ra quyết định trừng phạt nam nghệ sĩ, cấm anh tham gia tất cả các hoạt động, sự kiện của Oscar trong vòng 10 năm, kể từ ngày 8/4/2022.

Chủ tịch kiêm CEO của Viện Hàn lâm cho biết, họ đã thiếu sót vì chưa thể xử lý tình huống tức thời một cách thỏa đáng và tuyên bố án phạt dành cho Will Smith là bước tiến tới việc bảo vệ sự an toàn cho các nghệ sĩ và khách mời. Về phía Will Smith, nam diễn viên/rapper cho biết anh chấp nhận và tôn trọng quyết định này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Chris Rock.

Will Smith bị cấm cửa ở Oscar suốt 10 năm (Ảnh: QQ).

Carmine Caridi

Có thể nhiều người không biết, tài tử gạo cội Carmine Caridi - gương mặt nổi tiếng với vai Carmine Rosato trong loạt phim The Godfather (Bố Già) là thành viên đầu tiên bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm và nhận luôn quyết định cấm cửa tại lễ trao giải Oscar.

Nam nghệ sĩ đã trở thành thành viên của Viện Hàn lâm từ năm 1982 và được các nhà phân phối phim tin tưởng, giao cho các bản sao băng video (VCR) trước khi phát hành. Thế nhưng, trong phút sai lầm, diễn viên phim Bố Già đã dính vào bê bối bản quyền khi cho mượn một đoạn phim mẫu do nhà phân phối gửi cho các thành viên hội đồng bầu chọn giải Oscar. Kết quả, bản thân Carmine Caridi đã bị khai trừ khỏi Viện Hàn lâm.

Mặc dù được cảnh sát và FBI can thiệp, miễn trừ truy tố, Carmine Caridi vẫn coi đây là một vết hằn trong đời. Đồng thời, đây cũng là nỗi hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời nam nghệ sĩ, khiến ông day dứt mãi trước khi nhắm mắt xuôi tay vào cuối tháng 5/2019.

Carmine Caridi (Ảnh: QQ).

Harvey Weinstein

Năm 2017, Hollywood đón cơn địa chấn khi “ông trùm” Harvey Weinstein bị hơn 80 phụ nữ tố cáo có những hành vi lạm dụng, quấy rối, thậm chí là tấn công tình dục trong hơn 30 năm.

Khi tên “yêu râu xanh” lộ bản chất thật, Viện Hàn lâm đã quyết định khai trừ Harvey Weinstein và lên án hành vi của gã là “ghê tởm, đáng khinh bỉ và trái ngược với các tiêu chuẩn của Viện Hàn lâm và cộng đồng sáng tạo mà Viện đại diện”.

Hành động của Oscar đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Cũng từ vụ việc của Harvey Weinstein, Viện Hàn lâm đã mở ra làn sóng thanh lọc những thành viên có hành vi, lối sống không lành mạnh.

Hiện tại, Harvey Weinstein đang bị giam giữ tại nhà tù Rikers Island ở New York (nước Mỹ) và chờ đợi bản án thích đáng cho hành vi tội lỗi của mình. Rõ ràng, dù có muốn gã cũng chẳng thể có mặt tại Lễ trao giải Oscar được

Bill Cosby

Bill Cosby là diễn viên/nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng người Mỹ, từng được coi là “người cha quốc dân” qua bộ phim sitcom đình đám The Cosby Show. Chẳng ai ngờ được, ở tuổi 81, ông lại sụp đổ danh tiếng khi bị kết án 3-10 năm tù vì tấn công tình dục nhiều phụ nữ.

Trang QQ cho biết, Bill Cosby đã lợi dung danh tiếng và niềm tin của mọi người để tấn công tình dục trong hàng thập kỷ qua. Đến cuối năm 2015, hơn 60 phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc, bóc trần bộ mặt thật của “kẻ săn tình bạo lực”. Tuy nhiên, vì những vụ việc này đều xảy ra quá lâu nên Bill Cosby không bị truy tố, ngoại trừ vụ chuốc thuốc mê và tấn công tình dục một cô gái vào năm 2004.

Chỉ vài ngày sau khi Bill Cosby chính thức bị kết tội vào năm 2018, Viện Hàn lâm đã bỏ phiếu khai trừ ông, thẳng tay loại bỏ gã “râu xanh” khỏi hội đồng.

Netizen phẫn nộ vì tháng 6/2021, Bill Cosby đã được lật lại bản án và thoát khỏi án "bóc lịch"

Roman Polanski

Cùng thời điểm Bill Cosby bị đuổi khỏi Oscar, một cái tên đình đám khác cũng chịu chung số phận, đó là Roman Polanski - đạo diễn gạo cội từng thực hiện những bộ phim vang danh như Rosemary's Baby, Chinatown và The Pianist.

Năm 1977, Roman Polanski bị tố cưỡng bức cô bé người mẫu mới 13 tuổi và phải nhận tội trước những bằng chứng rõ rành rành. Điều đáng nói là khi được thông báo về khả năng phải lĩnh án tù 50 năm, vị đạo diễn này đã bỏ trốn sang châu Âu và sống như một kẻ lưu vong suốt nhiều thập kỷ.

Trong đợt thanh lọc của Oscar, Roman Polanski cũng bị gọi tên. Điều đáng nói là sau khi bị cấm cửa, Roman Polanski đã khởi kiện và yêu cầu Viện Hàn lâm phục hồi vị trí thành viên cho mình. Tuy nhiên, yêu cầu vô lý của ông đã bị tòa án bác bỏ.

Roman Polanski (Ảnh: QQ).

Adam Kimmel

Lại thêm một cái tên dính bê bối tình dục có mặt trong danh sách này, đó là nhiếp ảnh gia Adam Kimmel. Adam Kimmel trở thành thành viên của Viện Hàn lâm vào năm 2008. Tuy nhiên, sau khi gã bị kết án tội hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ bị thành niên, Viện Hàn lâm đã hành động và khai trừ Adam Kimmel vào tháng 3/3021.

Sau việc này, phía Oscar đã cam kết sẽ xem xét lại quy trình lựa chọn thành viên và hứa sẽ liên tục kiểm tra để tránh những “vết nhơ” không đáng có trong hội đồng.