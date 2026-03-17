Sao nữ cưới sĩ quan đặc công "vỡ mộng", tiết lộ góc khuất hôn nhân không như mơ

Giữa showbiz Trung Quốc đầy thị phi và biến động, Trương Hinh Dư khiến công chúng bất ngờ, ngưỡng mộ khi viết nên câu chuyện tình yêu như phim ngôn tình ngoài đời thực với Hà Tiệp - sĩ quan đặc công chống khủng bố điển trai, trách nhiệm và có bối cảnh gia đình tốt. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này của Trương Hinh Dư không phải chỉ toàn màu hồng như công chúng tưởng tượng.

Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên tâm sự vì là sĩ quan quân đội, Hà Tiệp thường xuyên xa nhà thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, dù đã về chung nhà với nhau, cả hai vẫn mỗi người mỗi nơi, "yêu xa" như thời mới hẹn hò.

Theo Trương Hinh Dư, có khi cả tháng cô mới được gặp mặt chồng 1 lần và chỉ có vài tiếng đồng hồ để nói chuyện, đi chơi cùng nhau. Số lần nghỉ phép của chồng cô cũng vô cùng ít ỏi với chỉ 50 ngày trong 7 năm. "Làm vợ quân nhân thực sự chẳng dễ dàng vì chồng luôn vắng nhà. Lúc mới cưới tôi đã vỡ mộng, thậm chí cảm thấy cô đơn vì cứ lủi thủi ở nhà 1 mình. Anh ấy ít khi gần gũi chăm sóc vợ con. Do tính chất công việc của Hà Tiệp, tôi phải thay anh ấy làm trụ cột trong nhà, vun vén cho con gái và 2 bên nội ngoại", Trương Hinh Dư chia sẻ.

Trương Hinh Dư chia sẻ cuộc sống hôn nhân của cô và chồng sĩ quan không như mơ. Ảnh: Xiaohongshu.

Hà Tiệp thường xuyên xa nhà, có khi cả tháng cô được gặp chồng 1 lần chỉ trong vài tiếng đồ hồ. Ảnh: Sina.

Về tính cách của Hà Tiệp, Trương Hinh Dư cho biết vốn xuất thân là một người lính nên chồng rất quy củ, nghiêm túc và khắt khe. Dù trong môi trường quân đội hay ngoài đời, Hà Tiệp vẫn trước sau như một, nghiêm khắc không chút nể nang với vợ.

"Anh ấy dù rất yêu thương tôi, nhưng cũng không vì thế mà chiều theo ý tôi quá mức. Lúc thấy tôi tập thể dục không chuẩn, anh ấy chỉnh từng động tác, yêu cầu tôi ngừng cười, tập trung tập luyện đến khi chuẩn chỉnh mới thôi. Anh ấy quản tôi như cấp dưới của anh ấy, kỷ luật thép luôn phải được tuân thủ trong gia đình tôi", Trương Hinh Dư chia sẻ.

Hà Tiệp có tính cách rất nghiêm túc, kỷ luật thép luôn phải được tuân thủ trong gia đình. Ảnh: Xiaohongshu.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.

Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.

Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.

Khoảnh khắc Hà Tiệp quỳ gối cầu hôn Trương Hinh Dư. Ảnh: Weibo.

Trương Hinh Dư - Hà Tiệp phải lòng nhau qua show thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển. Ảnh: Xiaohongshu.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, Trương Hinh Dư gần như “lột xác” hoàn toàn. Từ mỹ nhân thị phi bậc nhất Cbiz, cô sống kín tiếng hơn, rời xa ồn ào showbiz để vun vén gia đình, trở thành hình mẫu vợ đảm – mẹ hiền trong mắt công chúng. Đến nay, cuộc hôn nhân bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn của Trương Hinh Dư – Hà Tiệp vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Nguồn: Sina, Sohu