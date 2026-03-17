Chị chồng em dâu bất hòa nhất Oscar 2026: Chị gái Timothée Chalamet ghét Kylie Jenner ra mặt, còn chẳng thèm để đối phương vào tầm mắt?

Lễ trao giải Oscar 2026 đã kết thúc được 1 ngày nhưng những dư âm của sự kiện tới nay vẫn còn nóng hôi hổi trên các phương tiện truyền thông và nhiều diễn đàn mạng xã hội. Tại Oscar năm nay, video ghi lại màn tương tác giữa nữ diễn viên Pauline Chalamet (chị gái Timothée Chalamet) với Kylie Jenner đã phủ kín truyền thông, trở thành chủ đề gây bàn tán trên diện rộng.

Hôm qua, Kylie Jenner bị tố bất lịch sự, có phần khinh khỉnh lạnh nhạt và coi thường không muốn nói chuyện với “chị chồng” Pauline Chalamet. Thì tới hôm nay, tới lượt Pauline Chalamet dính cáo buộc xem thường, ghét “em dâu” Kylie Jenner ra mặt. Theo đó, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Susan Constantine mới đây vừa đào sâu phân tích những biểu hiện của Pauline Chalamet trong màn đụng độ với Kylie Jenner tại Oscar 2026 và đúc kết ra nhận định: “Pauline Chalamet đã gạt Kylie sang 1 bên 1 cách nhanh chóng. Kylie dù đã bị bất ngờ trước màn xuất hiện của Pauline nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm chân thành tới đối phương bằng cách giao tiếp qua ánh mắt. Trong khi đó, Pauline lại dành cho Kylie 1 sự lạnh nhạt không lời. Pauline trông có vẻ vô cảm, thiếu tôn trọng đối phương và không chân thành”.

Susan Constantine nhấn mạnh chị gái Timothée Chalamet do dự chần chừ trước khi thực hiện 1 cái ôm xã giao với Kylie: “Pauline nhanh chóng muốn né Kylie. Pauline đã thể hiện 1 sự tự mãn không lời và tỏ ra do dự trước khi thực hiện 1 cái ôm xã giao với Kylie”.

Màn chạm mặt giữa Kylie và Pauline đang được truyền thông và công chúng “mổ xẻ”

Đáng nói, chị gái Timothée bị tố do dự không muốn ôm Kylie và chỉ muốn nhanh chóng khép lại màn tương tác với đối phương. Trong video, Pauline được cho là vội quay sang phía khác đầy dứt khoát sau khi ôm xã giao “em dâu”. Ảnh: X

Chỉ mới hôm qua, Kylie còn bị tố khinh thường không muốn tiếp chuyện với chị gái Timothée tại Oscar năm nay. Ảnh: Pagesix

Đáng chú ý, nhiều khán giả tỏ ra đồng tình với nhận định gay gắt của vị chuyên gia ngôn ngữ cơ thể: “Chị Timothée Chalamet trông có vẻ không thích Kylie thật rồi”, “Đúng là 1 khoảnh khắc kỳ quặc. Có thể thấy Pauline không phải fan của Kylie’, “Mọi điều trong clip đều trông thật gượng gạo”, “Màn tương tác giả tạo nhất tôi từng thấy” ,...

Được biết, kể từ khi Timothée bắt đầu hẹn hò với Kylie vào năm 2023, trên mạng đã râm ran nhiều tin đồn cho hay Pauline không ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi này. Khi Timothée - Kylie đang đắm đuối trong tình yêu, Pauline bỗng gây xôn xao khi đăng 1 thông điệp trên Instagram công khai chỉ trích các tỷ phú. Động thái này của chị gái Timothée được cho là nhằm khiêu chiến với Kylie. Bởi lẽ, Kylie từng được Forbes vinh danh là tỷ phú tự thân.

Từ lâu Pauline đã bị nghi không ưng “em dâu” Kylie. Ảnh: People

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, “nhựa” so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn “chàng thơ” của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương.

Tới nay, Kylie Jenner và chị gái Timothée Chalamet dồn dập dính tin bất hòa. Từ đây, nhiều khán giả cho rằng cuộc tình của cặp đôi đình đám Hollywood sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách trong tương lai.