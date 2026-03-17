Bê bối của RichChoi - Á quân King of Rap: Quảng cáo web cá độ, phát ngôn gây sốc

Rapper RichChoi đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi MV Anh biết mà được cho là lồng ghép quảng cáo cho một website cá độ. Trong MV logo của trang cá cược bị cấm hoạt động tại Việt Nam xuất hiện với tần suất dày đặc, cài cắm khá rõ trong nhiều chi tiết như bảng đèn, bối cảnh tòa nhà, trang phục của các vũ công.... Không dừng ở phần hình ảnh, tên website còn được đưa trực tiếp vào lời rap của ca khúc và được lặp lại nhiều lần trong suốt video.

Sau khi cộng đồng mạng phát hiện các chi tiết liên quan đến quảng cáo cá độ và lên tiếng phản đối, video này nhanh chóng bị gỡ khỏi YouTube. RichChoi chỉ lặng lẽ gỡ MV mà không đưa ra lời xin lỗi hay giải thích. Sự im lặng này khiến nhiều người cho rằng nam rapper chọn cách “ẩn sản phẩm để chờ dư luận lắng xuống”.

Đây không phải lần đầu tiên RichChoi vướng những lùm xùm tranh cãi trong các sản phẩm âm nhạc cũng như hành vi ứng xử. Xuất thân từ rap diss, RichChoi nhiều lần vướng vào các mâu thuẫn trong giới rapper. Trong đó có những trận rap battle căng thẳng với B Ray.

Năm 2018, nhóm của RichChoi từng xảy ra xô xát với nhóm của rapper Kancc. Vụ việc khiến một người bị thương phải nhập viện, gây xôn xao trong cộng đồng rap underground thời điểm đó.

RichChoi cũng nhiều lần bị chỉ trích vì cách thể hiện gây tranh cãi trong các sản phẩm âm nhạc. Năm 2019, nam rapper gây phẫn nộ khi thực hiện một MV trong phòng học tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Video ghi lại cảnh RichChoi cùng bạn bè xả rác, vẽ bậy và vứt tàn thuốc lá, thậm chí là đốt sách vở trong lớp học của một lớp 10 chuyên Sử.

Đáng chú ý, khi bị nghi ngờ đốt sách giáo khoa trong quá trình quay MV, RichChoi đáp trả bằng thái độ bị cho là giễu cợt. Anh cho rằng hành động này nhằm “giúp các em hóa vàng sách vở, giảm áp lực học tập”.

Phát ngôn này càng khiến dư luận bức xúc và trở thành một trong những bê bối lớn gắn với tên tuổi của nam rapper thời điểm đó. Sau đó, nhóm khẳng định không đốt sách vở mà dùng vải, bìa carton tẩm xăng, dầu.

Richchoi cũng từng có sản phẩm gây tranh cãi khi cổ súy cho lối sống lệch lạc, ưa chuộng vật chất, sống dựa vào cha mẹ giàu.

Bài rap khác của RichChoi chứa nội dung xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK. Một số câu rap nhắm trực tiếp vào thành viên Jisoo với nội dung bị cho là mang tính quấy rối.

Sự việc khiến cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK tại nhiều quốc gia phản ứng gay gắt. Thậm chí, một trang thông tin tại Hàn Quốc cũng nhắc đến RichChoi khi đưa tin về vụ việc, khiến ồn ào lan rộng ra ngoài phạm vi cộng đồng rap Việt.

RichChoi, tên thật Lê Anh Đức, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh được biết đến rộng rãi khi giành ngôi Á quân chương trình King of Rap năm 2020. Trước khi bước lên sân khấu truyền hình, rapper 9X đã có thời gian dài hoạt động trong cộng đồng underground với các bản parody rap và những trận rap battle tại Dissneeland cùng nhiều sân chơi freestyle ở Hà Nội.

Sau khi đạt danh hiệu Á quân tại King of Rap, RichChoi từng có một số sản phẩm âm nhạc ''sạch'' được chú ý. Tuy nhiên, hình ảnh của nam rapper vẫn gắn liền với những tranh cãi kéo dài.

Dù từng tuyên bố sẽ thay đổi sau các bê bối trong quá khứ, RichChoi vẫn nhiều lần gây tranh luận bởi phong cách rap tục và cách xây dựng hình ảnh gây sốc.