Cha Eun Woo ngang nhiên bào tiền fan giữa ồn ào trốn thuế chấn động?

Vào ngày 16/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cha Eun Woo sẽ tổ chức triển lãm ảnh hậu trường ở Tokyo, Nhật Bản. Theo đó, triển lãm mang tên Afterimage sẽ diễn ra tại trung tâm Ginza, Tokyo, từ ngày 28/4 đến ngày 12/5. Vé bắt đầu bán từ ngày 14/4 với giá 4.000 yên (661 ngàn đồng). Các sản phẩm lưu niệm in hình Cha Eun Woo cũng được bán tại chỗ. Tuy nhiên vì nam idol kiêm diễn viên đang nhập ngũ nên anh sẽ không xuất hiện.

Thông tin này làm bùng lên tranh cãi về Cha Eun Woo. Hiện tại, nam thần xứ Hàn vẫn chưa thể thoát khỏi cáo buộc trốn thuế trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng) và điều hành công ty ma có địa chỉ đăng ký ở nhà hàng lươn của bố mẹ. Đây là số tiền trốn thuế kỷ lục, cao nhất tại showbiz Hàn Quốc. Dù Cha Eun Woo đã thuê luật sư kháng cáo nhưng hình tượng của anh đã bị tổn hại nặng nề trong mắt công chúng. Nam thần sinh năm 1997 đã phải viết thư xin lỗi công chúng và hiện tại đang tập trung hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dự kiến xuất ngũ vào tháng 1 năm sau.

Chính vì vậy, việc Cha Eun Woo đột nhiên mở triển lãm ảnh đã vấp phải sự phản đối gay gắt của công chúng Hàn Quốc. Nhiều netizen chỉ trích nam idol này "mặt dày", dù đang vướng bê bối vẫn tranh thủ "bào tiền" fan. Điều này hoàn toàn trái với "luật ngầm" các ngôi sao vướng tranh cãi phải im hơi lặng tiếng, dừng mọi hoạt động để kiểm điểm sâu sắc.

Trả lời về vấn đề này, công ty quản lý Fantagio xác nhận họ sắp tổ chức triển lãm ảnh hậu trường của Cha Eun Woo tại Tokyo, Nhật Bản. Họ giải thích thêm: "Đây là một dự án mà hợp đồng đã được ký kết vào tháng 8/2024. Nó đang được tiến hành theo đúng lịch trình đã thỏa thuận vào thời điểm đó". Như vậy, nam idol này đang hoàn thành hợp đồng đã ký kết từ lâu chứ không phải thực hiện dự án mới "bào tiền" fan giữa tâm điểm scandal.

Vào tháng 1 vừa qua, "thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo đã trải qua một cuộc điều tra gắt gao của Phòng Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul vì nghi ngờ trốn thuế. Cơ quan Thuế vụ Quốc gia đã thông báo cho anh về khoản thuế phải nộp vượt quá 20 tỷ won (356 tỷ đồng), bao gồm cả thuế thu nhập. Đây được biết đến là một trong những khoản thuế phải nộp lớn nhất từng được áp dụng đối với một nghệ sĩ.

Sau khi nhận được thông báo, phía Cha Eun Woo đã yêu cầu xem xét lại quyết định của cơ quan thuế để đánh giá tính hợp lý của quyết định này. Đến tối ngày 26/1, Cha Eun Woo cũng đã lên tiếng sau 4 ngày vụ việc bị khui ra. Trong tuyên bố bằng văn bản, nam thần sinh năm 1997 cho biết đã dành vài ngày để suy nghĩ về cách bày tỏ sự hối tiếc của mình với những người cảm thấy bị tổn thương hoặc thất vọng.

"Thiên tài gương mặt" thừa nhận lo ngại rằng một lời giải thích dài dòng có thể nghe giống như một lời bào chữa, nhưng khẳng định rằng việc đưa ra lời xin lỗi trực tiếp là hành động có trách nhiệm. Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó. Mặc dù vậy, tuyên bố này lại không làm rõ chi tiết các cáo buộc trốn thuế, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều. Một số nhà phê bình chỉ trích những câu từ phần nhấn mạnh sự nghiệp lâu dài và tình yêu thương mà anh nhận được từ người hâm mộ, cho rằng điều đó thể hiện sự tự cao tự đại trong một thời điểm nhạy cảm.

Trong khi dư luận tập trung chú ý đến lời xin lỗi, những diễn biến vụ việc đã làm phức tạp thêm dòng thời gian. Cùng ngày 26/1, chính quyền địa phương ở huyện Ganghwa đã tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà hàng lươn từng là địa chỉ đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn có liên quan đến Cha Eun Woo. Nhà hàng này do mẹ nam diễn viên điều hành từ năm 2020 trong khoảng 5 năm, đã ngừng kinh doanh sau với lý do "cải tạo" sau khi các cáo buộc trốn thuế xuất hiện và ngay sau khi Cha Eun Woo nhập ngũ.

Hồ sơ cho thấy công ty này đã chuyển địa chỉ đăng ký từ huyện Ganghwa đến quận Gangnam, Seoul đúng vào ngày diễn ra cuộc kiểm tra. Chuỗi sự kiện gần như đồng thời – việc bổ nhiệm công ty luật, lời xin lỗi công khai, cuộc điều tra tại chỗ và việc thay đổi địa chỉ – đã làm dấy lên suy đoán rằng những hành động này là một phần của chiến lược phản ứng thống nhất.

Đối với giới quan sát, tốc độ và sự chính xác của các động thái này làm dấy lên những câu hỏi về mục đích của Cha Eun Woo. Thay vì chỉ đơn thuần làm rõ các cáo buộc, giời quan sát cho rằng chuỗi động thái này dường như nhằm mục đích hạn chế những hậu quả tiềm tàng khi cơ quan thuế tăng cường giám sát Cha Eun Woo. Khi mọi mảnh ghép quan trọng của bức tranh dần được hé lộ vào ngày 26/1, sự hoài nghi của công chúng càng gia tăng, làm dấy lên những nghi ngờ dai dẳng về việc liệu những diễn biến nhanh chóng như vậy từ phía Cha Eun Woo có thực sự có thể được coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

