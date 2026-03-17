Tình cũ Kylie Jenner hả hê "cà khịa" Timothée Chalamet ra mặt?

Timothée Chalamet đã có màn xuất hiện đáng xấu hổ tại Oscar 2026. "Chàng thơ" Hollywood vuột mất giải Nam diễn viên xuất sắc nhất vào tay Michael B. Jordan, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích về những phát ngôn gây tranh cãi về loại hình nghệ thuật cổ điển opera và ballet.

Lúc này, nhiều netizen đã "soi" và cho rằng Travis Scott - tình cũ của Kylie Jenner - đã có hành động bóng gió mỉa mai Timothée Chalamet. Trên trang cá nhân, Travis Scott đăng lại khoảnh khắc Michael B. Jordan đang lau nước mắt khi nhận giải Oscar. Michael B. Jordan đã không thể tin nổi, tuôn trào xúc động và rơi nước mắt ngay trên sân khấu.

Timothée Chalamet thua trắng ở Oscar năm nay. Ảnh: Daily Mail

Travis Scott đăng ảnh chúc mừng Michael B. Jordan - người vượt mặt Timothée Chalamet. Ảnh: Instagram

Nhiều người cho rằng Travis Scott chỉ đang đơn thuần chúc mừng Michael B. Jordan. Nhưng cũng có rất nhiều ý kiến mang hàm ý Travis Scott chế giễu thất bại của Timothée Chalamet - bạn trai mới của tình cũ Kylie Jenner. Hiện tại trên mạng xã hội, netizen vẫn không ngừng bàn tán về bức ảnh do nam rapper đăng tải, nhiều người khen ngợi đó là "mang tính biểu tượng" trong khi những người khác cho rằng đó là "nhỏ nhen".

Netizen bình luận: "Travis Scott tiếp tục đi chê bai, tôi thích điều đó", "Timothée Chalamet trông thật khổ sở và Travis Scott lại còn mỉa mai anh ta nữa... hãy giúp đỡ người đàn ông này", "Được rồi, chuyện này kinh điển thật đấy haha. Vì nói cho tôi biết lần cuối Travis Scott quan tâm đến giải Oscar là khi nào?", "Anh chàng này cần phải bỏ qua chuyện đó đi, việc ghen tị với người sẽ trở thành bố dượng của con mình là chuyện nhỏ nhen đấy", "Buồn cười thật đấy. Anh ấy vẫn còn bực vì Timothée Chalamet đã cướp mất bạn gái của anh ấy", "Travis vui vì Timmy không thắng. Travis không ưa Timmy, điều này đã được xác nhận".. .

Kylie Jenner - Travis Scott chia tay dù có 2 con chung. Ảnh: Daily Mail

Sau đó, cô hẹn hò với Timothée Chalamet. Ảnh: Daily Mail

Travis Scott bắt đầu hẹn hò với Kylie Jenner từ năm 2017 và đã có 2 con chung. Tuy nhiên cặp đôi đã "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2023. Không lâu sau đó, nữ tỷ phú đình đám bắt đầu mối quan hệ với Timothée Chalamet. Cặp đôi "dính nhau như sam" trong các sự kiện đình đám ở Hollywood và đã có ý định gắn bó lâu dài.

Đây không phải lần đầu tiên Travis Scott ngầm ám chỉ Timothée Chalamet. Trước đây, nam rapper từng ngầm nhắc đến tình mới của người cũ trong ca khúc Meltdown. Tuy nhiên tại Oscar lần này, Travis Scott và cặp Kylie Jenner - Timothée Chalamet suýt có màn chạm mặt khó xử tại tiệc after party của tạp chí Vanity Fair. Rapper đình đám lẻ bóng, còn cô út nhà Kardashian - Jenner và "chàng thơ" Hollywood vẫn xà nẹo tình tứ như thường lệ.

Travis Scott lẻ bóng đến tiệc after party Oscar của tạp chí Vanity Fair. Ảnh: WireImage

Còn Kylie Jenner và tình mới sánh đôi tình tứ, suýt tạo ra màn chạm mặt khó xử. Ảnh: Reuters

