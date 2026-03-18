Dispatch vạch trần nam thần từng đóng Cười Lên Dong Hae lừa đảo 705 triệu đồng

Chiều 17/3, tờ Dispatch đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Jang Woo (Cười Lên Dong Hae) vừa bị tố lừa đảo, quỵt nợ số tiền 40 triệu won (705 triệu đồng). Theo nguồn tin, ông A - người điều hành 1 công ty phân phối thịt - đã tố cáo nam diễn viên họ Lee không thanh toán khoảng 40 triệu won (705 triệu đồng) tiền nguyên liệu suốt 8 tháng qua. Được biết, công ty ông A đảm nhận việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhà hàng canh sundae của Lee Jang Woo.

Ông A cho biết đã trực tiếp gặp gỡ Lee Jang Woo khi nam diễn viên xuống tận Cheonan trước khi khai trương nhà hàng canh sundae vào tháng 11/2023. Thời gian đầu, việc thanh toán tiền nguyên liệu đã diễn ra trơn tru bình thường. Tuy nhiên sau đó, việc thanh toán bỗng dưng bị ngắt đoạn liên tục, thậm chí có những tháng nam diễn viên không hề trả tiền nguyên liệu cho công ty thịt của ông A. Theo ông A, số nợ quá hạn của Lee Jang Woo từng có thời điểm rơi vào mức 50-64 triệu won (khoảng 883 triệu - 1,1 tỷ đồng). Còn ở hiện tại, phía tài tử họ Lee còn nợ ông A tầm 40 triệu won (705 triệu đồng).

Ông A bức xúc chỉ trích Lee Jang Woo: “Tôi tin tưởng vì cậu ta là người nổi tiếng, cho nên ban đầu đã kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng việc thanh toán lại liên tục bị trì hoãn suốt hơn 1 năm. Có lần cậu ấy chỉ trả nhỏ giọt khoảng 2 triệu won (35 triệu đồng) trong khi vẫn tiếp tục đặt mua thêm thịt ở chỗ tôi với đơn hàng trị giá khoảng 5 triệu won (88 triệu đồng), khiến số nợ cứ thế chất đống lên”.

Sau khi hết kiên nhẫn chờ đợi, vào tháng 1 năm nay, ông A đã gửi tin nhắn trực tiếp cho Lee Jang Woo yêu cầu nam tài tử thanh toán nốt khoản nợ. Sau đó, 1 cựu nhân viên của nhà hàng canh sundae phản hồi rằng họ sẽ trả dần 2 triệu won (35 triệu đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, ông A khẳng định lời hứa hẹn này đã không được thực hiện nghiêm túc.

Phía Dispatch sau đó liên hệ với phía nhà hàng canh sundae và nhận được lời giải thích rằng: “Lee Jang Woo không liên quan đến nhà hàng này. Anh B (bạn thân của Lee Jang Woo) mới là CEO ở nhà hàng canh sundae”.

Đồng thời, 1 nhân viên từ F&B - công ty quản lý của nhà hàng canh sundae cho biết thêm: “Nhiều người tưởng Lee Jang Woo cũng là CEO của nhà hàng canh sundae, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Cậu ấy chỉ nhận 1 phần lợi nhuận trong khoảng 2 tháng đầu sau khi nhà hàng khai trương. Hiện tại nhà hàng đang thua lỗ nên nam diễn viên không nhận được bất kỳ khoản chia nào. Lee Jang Woo vốn chỉ tham gia ngắn hạn lúc đầu để giúp đỡ bạn bè và không còn liên quan tới nhà hàng trong thời gian dài rồi”.

Ngoài ra, phía nhà hàng canh sundae giải thích thêm: “Nhà hàng đã ký hợp đồng với 1 công ty trung gian (S). Và chúng tôi đã thanh toán đầy đủ cho công ty S, nhưng chính công ty S lại không trả tiền nguyên liệu cho phía công ty phân phối thịt. Trách nhiệm thuộc về phía công ty trung gian S mới đúng. Thực chất, chúng tôi không phải bên nợ tiền, nhưng chúng tôi đang xem xét việc trả nợ thay cho công ty S để nhanh chóng giải quyết mọi chuyện”.

Trong diễn biến mới nhất, ông chủ của công ty phân phối thịt đã có phản hồi nóng như sau: “Khi lên sóng truyền hình quảng cáo nhà hàng canh sundae, Lee Jang Woo giới thiệu đó là nhà hàng của cậu ta. Đến khi nợ nần chồng chất thì lại bảo là do bạn thân điều hành là sao? Tôi cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng canh sundae là dựa vào uy tín của Lee Jang Woo. Tôi không quan tâm nội bộ nhà hàng đó ra sao, tôi chỉ muốn số nợ phải được thanh toán càng sớm càng tốt”.

Lee Jang Woo sinh năm 1986, nổi lên sau bộ phim truyền hình Cười Lên Dong Hae và My Only One. Anh từng được khán giả yêu thích vì ngoại hình điển trai và nam tính. Thế nhưng, vài năm gần đây, tài tử họ Lee bỗng đánh mất sức hút vì tăng cân mất kiểm soát.

Nguồn: Koreaboo