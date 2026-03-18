Nam diễn viên Việt bị trợ lý trộm gần 400 triệu, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Trong showbiz, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và trợ lý thường được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Không ít cặp đôi làm việc cùng nhau nhiều năm, gắn bó như người thân, điển hình như ekip của Hòa Minzy hay Ngọc Trinh. Tuy nhiên, không phải lúc nào mối quan hệ này cũng "thuận buồm xuôi gió". Câu chuyện của Võ Đăng Khoa và Duy Khương khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì những tình huống dở khóc dở cười liên quan đến chính người trợ lý từng tin tưởng.

Trên trang cá nhân, Võ Đăng Khoa chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ khi bị trợ lý lấy trộm tài sản. Nam diễn viên kể lại: "Trợ lý này cái gì cũng làm được còn trợ lý cũ cũng giỏi nữa, nhưng giỏi nhất là cái cuối. Đến ngày đó, nhỏ đó gom hết tiền bạc, máy tính, máy móc, mấy chục cọc tiền mỗi cái 2 triệu tôi đổi ra để dành thối tiền cho khách bị lấy đi hết. Trợ lý vậy đó”. Dù không đi sâu vào chi tiết, câu chuyện cũng đủ khiến nhiều người giật mình về mức độ thiệt hại và sự mất niềm tin khi bị chính người thân cận “ra tay”.

Sau khi nghe câu chuyện của Võ Đăng Khoa, diễn viên Duy Khương còn tiết lộ gây sốc hơn. Duy Khương cho biết anh từng giúp đỡ một cô gái trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí ngăn cản ý định tiêu cực của người này. Sau đó, vì thương cảm, anh nhận cô vào làm trợ lý. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi theo hướng không ai ngờ tới. Theo lời nam diễn viên, người trợ lý này đã lấy trộm của anh khoảng 375 triệu đồng. Khi sự việc vỡ lở, gia đình người này đã đến xin lỗi, năn nỉ và mong được bỏ qua. Thậm chí, người trợ lý còn dọa sẽ làm điều dại dột nếu bị xử lý.

Duy Khương kể: "Ngày xưa có một nhỏ khổ, đòi tự tử nên tôi cản. Lúc đầu nó khóc với mình nhưng về sau khi nhận nó vô làm thì mình khóc ngược lại. Tôi bị nhỏ đó ăn cắp 375 triệu đồng. Nó sợ tôi báo công an bắt nên kêu cha mẹ qua năn nỉ. Nhỏ trợ lý còn doạ tôi sẽ nhảy cầu, bỏ con ở lại. Sau đó, tôi mất tiền, gia đình bạn kia xin tha nên thôi tôi đồng ý".

Khoảng 2 năm sau, nam diễn viên bất ngờ có cuộc chạm mặt đầy trớ trêu với người trợ lý cũ. Anh kể, trong một lần đi mua bún bò, khi đang ngồi trong quán thì vô tình gặp lại người này. Ngay khi nhìn thấy Duy Khương, người này lập tức bỏ chạy, không thanh toán tiền, khiến chủ quán phải gọi lại.

Trước tình huống bất ngờ, Duy Khương đành đứng ra trả tiền thay. Nam diễn viên chia sẻ: "Có duyên lắm, cách đây tầm 2 năm, tôi đi ăn bún bò. Tôi đang ngồi trong quán thì gặp lại bạn trợ lý đó, chạy chiếc xe SH mới tinh đá chóng xe bước vào kêu tô bún bò. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi thì bạn đó bỏ chạy, không tính tiền khiến chủ quán phải kêu lại. Sau đó tôi mới nói: 'Thôi chị, nó con nợ của em, từng ăn cắp tiền của em nên giờ sợ đó. Để em trả cho'. Thế là tôi lại phải trả thêm tô bún bò nữa, mà tức là lúc đó tôi ăn chay, tôi ghé mua cho vợ mà cũng bị vậy nữa".

Câu chuyện của Võ Đăng Khoa và Duy Khương nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự thận trọng trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và trợ lý. Trong môi trường làm việc đặc thù như showbiz, nơi trợ lý thường tiếp cận trực tiếp với tài sản, lịch trình và đời sống cá nhân, yếu tố tin tưởng là vô cùng quan trọng, nhưng cũng cần đi kèm với sự tỉnh táo.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng bản thân những người làm trợ lý cũng cần ý thức rõ trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Bởi chỉ một hành động sai lầm không chỉ khiến niềm tin bị đánh mất, khó có thể lấy lại mà còn ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người về công việc trợ lý nghệ sĩ.