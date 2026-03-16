Series phim ngắn Giời ơi! Mình đi đâu thế? đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ, từ những gương mặt hài quen thuộc đến các hot TikToker triệu view. Sự kết hợp đa màu sắc này tạo nên sức hút riêng, giúp chương trình nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội và thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Trong dàn cast, khán giả dễ dàng bắt gặp những nghệ sĩ quen mặt như Trung Ruồi, NSƯT Quang Thắng, Xuân Nghị. Đây đều là những gương mặt nổi bật với lối diễn xuất duyên dáng, mang đến tiếng cười tự nhiên. Không chỉ quy tụ những gương mặt giàu kinh nghiệm, Giời ơi! Mình đi đâu thế? còn có sự góp mặt của các nhân tố đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội như Dương Thỏ, Tiêu Thố, Thái Hòa mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, trẻ trung và gần gũi với khán giả.

Trung Ruồi

Trung Ruồi, tên thật là Nguyễn Hà Trung, được khán giả biết đến từ các tiểu phẩm hài trên nền tảng số và sân khấu kịch với phong cách diễn xuất tự nhiên, mộc mạc nhưng giàu duyên dáng. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình hài truyền hình, sitcom và phim ngắn.

Nam diễn viên tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc, chuyên ngành Diễn viên chèo của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Biệt danh “Trung Ruồi” gắn với anh từ thời trẻ, xuất phát từ tính cách thoải mái, tự nhiên và không ngại thử sức với bất kỳ tình huống nào trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Trung Ruồi đến từ loạt series hài trực tuyến như Kem xôi, Loa phường, thu hút hàng triệu lượt xem và giúp anh xây dựng tên tuổi trong lòng khán giả trẻ. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Những người nhiều chuyện, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, Nơi giấc mơ tìm về, Cha tôi, người ở lại...

Năm 2017, Trung Ruồi lần đầu tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm và từ đó trở thành gương mặt quen thuộc của Táo quân. Đến năm 2022, anh đảm nhiệm vai Bắc Đẩu, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp khi tiếp nối hình tượng từng gắn liền với nghệ sĩ Công Lý.

Hiện tại, Trung Ruồi tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật thông qua các show thực tế, web drama và sáng tạo nội dung số, từng bước khẳng định vị trí trong thế hệ diễn viên hài trẻ của làng giải trí Việt.

NSƯT Quang Thắng

NSƯT Quang Thắng là một trong những gương mặt hài kỳ cựu của sân khấu phía Bắc, nổi tiếng từ các vở kịch hài và đặc biệt ghi dấu ấn sâu đậm qua loạt chương trình hài Tết, trong đó có Táo quân. Với phong cách diễn châm biếm sâu sắc, tinh tế, NS Quang Thắng thường đảm nhận những vai diễn phản ánh đời sống xã hội, mang lại tiếng cười nhưng vẫn chứa đựng nhiều thông điệp.

Ngoài sân khấu, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh được khán giả yêu mến như Lời nói dối ngọt ngào, Yêu thì ghét thôi, Tết này ai đến xông nhà, Áo lụa Hà Đông, Hiệp sĩ mù... Lối diễn duyên dáng, gương mặt đặc trưng khó trộn lẫn cùng khả năng tung hứng ăn ý với bạn diễn đã giúp Quang Thắng duy trì sức hút trong lòng công chúng suốt nhiều thập kỷ.

Thái Hòa

Trịnh Vũ Thái Hòa là gương mặt mới gia nhập vũ trụ phim truyền hình VFC. Anh gây chú ý khi đảm nhận vai bác sĩ Trường trong bộ phim Cách em 1 milimet, thu hút sự quan tâm của một bộ phận khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.

Việc góp mặt trong dự án Cách em 1 milimet - bộ phim truyền hình phát sóng khung giờ vàng trên VTV đã đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình nghệ thuật của Thái Hòa. Tại đây, anh có cơ hội diễn xuất cùng nhiều gương mặt quen thuộc như Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng.

Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Thái Hòa làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ô tô nhưng được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Xuân Nghị

Xuân Nghị là một trong những gương mặt trưởng thành từ sân khấu kịch Phú Nhuận. Anh thực sự được khán giả biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Mr Cần Trô trong phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu và nhân vật Cao Minh Bách trong Nhà trọ Balanha.

Xuân Nghị từng gây chú ý với loạt vai hài trong các tiểu phẩm và sitcom như Giang hồ chợ Mới, Giải cứu Tam Thái Tử. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nhiều dự án điện ảnh như Xóm trọ 3D, Siêu sao siêu ngố, Hạ cuối tình đầu, Cho em gần anh thêm chút nữa, từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên hài duyên dáng trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng.

Điểm mạnh của Xuân Nghị nằm ở phong cách diễn xuất duyên dáng, khả năng biến hóa giọng nói và xây dựng hình tượng hài hước đặc trưng. Song song với diễn xuất, nam nghệ sĩ còn tích cực tham gia gameshow, chương trình thực tế và các dự án giải trí trực tuyến, qua đó mở rộng độ phủ sóng với khán giả trẻ.

Dương Thỏ

Dương Thỏ là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trên nền tảng TikTok với loạt video giải trí và nội dung lifestyle thu hút hàng triệu lượt xem. Hiện cô sở hữu tài khoản cá nhân với hơn 400.000 người theo dõi, xây dựng được hình ảnh năng động và gần gũi với giới trẻ.

Nhờ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Dương Thỏ từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giải trí khi tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện và hợp tác trong nhiều chiến dịch quảng cáo, qua đó khẳng định sức hút của một nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới.

Tiêu Thố

Tiêu Thố (sinh năm 1999, tên thật Nguyễn Thúy Hiền) là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật trên mạng xã hội nhờ loạt video hài hước thu hút hàng triệu lượt xem. Với phong cách diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, cô được nhiều khán giả trẻ yêu thích trên nền tảng TikTok.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Tiêu Thố từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện tình cảm đời thường cùng chồng, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Những quan điểm thẳng thắn của cô trong việc bảo vệ gia đình, đặc biệt trước các tranh luận liên quan đến khác biệt vùng miền, cũng góp phần giúp hình ảnh cá nhân trở nên gần gũi và được nhiều người theo dõi.

Tiêu Thố là diễn viên hài nổi tiếng trên mạng xã hội, từng là thành viên chủ chốt làm nên thương hiệu của nhóm hài Welax.