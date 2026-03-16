Tiết lộ của Ha Ji Won về chuyện yêu đương: Thích hẹn hò với “phi công trẻ”

Trong chương trình My Little Old Boy mới lên sóng hôm 15/3, Ha Ji Won xuất hiện với tư cách khách mời và gây xôn xao khi có phát ngôn vô cùng táo bạo về phong cách hẹn hò của bản thân. Theo đó, nữ diễn viên đình đám tuyên bố cô thích hẹn hò với “phi công trẻ”.

Trong quá khứ, Ha Ji Won từng tiết lộ chuyện cô thích hẹn hò với những người đàn ông kém tuổi hơn. Và tới nay trên sóng truyền hình, nữ diễn viên xác nhận phong cách hẹn hò này của cô vẫn không thay đổi: “Tôi vẫn thấy thoải mái khi ở bên người trẻ tuổi hơn. Tôi chỉ thích ai đó có thể trò chuyện hợp ý với mình”. Đáng nói, gần đây Ha Ji Won đột nhiên quay lại ghế nhà trường và nhập học ở 1 trường đại học dạy nấu ăn cùng với lứa sinh viên sinh năm 2007. Từ đây, tin đồn nữ minh tinh Hoàng Hậu Ki quay lại học đại học vì muốn săn “hồng hài nhi” đã rộ lên trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng hiện xôn xao trước nghi vấn Ha Ji Won quay lại giảng đường đại học vì muốn tìm “hồng hài nhi” để hẹn hò. Ảnh: Naver

Trong diễn biến mới nhất, Ha Ji Won đã có động thái làm rõ về nghi vấn săn “phi công trẻ” gen Z đang bủa vây quanh cô. Xuất hiện trên sóng truyền hình của 1 show đài SBS, các MC đã có những chia sẻ thẳng thắn, cởi mở với nữ minh tinh họ Ha xung quanh đời sống tình ái của cô. Khi MC đình đám Shin Dong Yup gợi ý cho Ha Ji Won cân nhắc tới chuyện hẹn hò bạn học cùng lớp (sinh năm 2007), nữ diễn viên đã phủi tay từ chối dứt khoát: “Chuyện này có thể gây ra rắc rối lớn đấy”. Ngay sau đó, tiền bối Seo Jang Hoon tiếp tục hỏi dồn Ha Ji Won: “Vậy người kém em 15 tuổi có ổn không?”. Tiền bối vừa dứt lời, mỹ nhân họ Ha chỉ mỉm cười và lắc đầu.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh Hoàng Hậu Ki cũng lên tiếng giải thích rõ về nguyên nhân đột nhiên quay lại học đại học: “Em quyết định đi học trường nấu ăn 1 phần là để chuẩn bị cho cuộc sống độc thân trong tương lai”.

Thông qua hàng loạt chia sẻ đáng chú ý mới đây, Ha Ji Won đã khéo léo bác bỏ nghi vấn quay lại giảng đường đại học để săn “hồng hài nhi” gen Z.

Trên sóng truyền hình, Ha Ji Won vừa khéo léo bác tin quay lại ghế nhà trường vì muốn hẹn hò trai trẻ. Ảnh: Nate

Song song với đó, nữ diễn viên sinh năm 1978 cũng cởi mở hé lộ về mối tình gần nhất của mình: “Mối tình cuối cùng của em là từ 8 năm trước rồi. Thực tế, có thể còn lâu hơn thế nữa”.

Mặc dù từng hợp tác với rất nhiều tài tử điển trai nhưng Ha Ji Won chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Từng xuất hiện nhiều tin đồn cho hay nàng “đả nữ xứ Hàn” có quan hệ tình ái với Hyun Bin, Jin Yi Han hay Trần Bách Lâm,… sau khi hợp tác trên màn ảnh nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận. Đáng chú ý, phần lớn trong số các nam thần kể trên đều nhỏ tuổi hơn Ha Ji Won.

Nữ diễn viên chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Naver

Ha Ji Won sinh năm 1978, có tên thật là Jeon Hae Rim. Từ thuở bé, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa và ước mơ trở thành 1 diễn viên. Thế nhưng ban đầu, cô lại được đào tạo để trở thành người mẫu. Tới năm 1996, Ha Ji Won nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us. Cô dần trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ tác phẩm nổi tiếng 1 thời School 2 (1999). Thời gian sau đó, tên tuổi nữ diễn viên vươn xa khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Bí Mật, Khu Vườn Bí Mật, Hoàng Hậu Ki...

Nguồn: Isplus