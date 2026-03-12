Ha Ji Won lộ chân gầy tong teo bên “Thái tử” Joo Ji Hoon tại sự kiện

Chiều 11/3, tờ News1 đưa tin, Ha Ji Won vừa cùng nam tài tử đình đám Joo Ji Hoon dự sự kiện họp báo ra mắt bộ phim mới mang tên Climax. Trước ống kính, 2 ngôi sao gây sốt với màn tương tác ăn ý tại hoạt động tuyên truyền phim.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng đổ dồn sự chú ý vào đôi chân gầy tong teo như “que tăm” của nữ minh tinh hạng S trong màn lộ diện mới đây.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng vóc dáng và đôi chân gầy gò thiếu sức sống của Ha Ji Won. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, đôi chân của nữ diễn viên sinh năm 1978 nhìn giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng bày tỏ mong muốn mỹ nhân Hoàng Hậu Ki sẽ tăng cân trong tương lai gần để sở hữu 1 thân hình cân đối và đôi chân khỏe mạnh hơn.

Ha Ji Won vừa dự buổi họp báo ra mắt bộ phim mới mang tên Climax cùng tài tử Joo Ji Hoon, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của cô sau 4 năm vắng bóng. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên khiến netizen hoảng hốt khi lộ diện với đôi chân gầy tong teo thiếu sức sống như sắp gãy tới nơi bên “Thái tử” Joo Ji Hoon. Ảnh: Nate

Người hâm mộ không khỏi lo lắng trước tình trạng vóc dáng thiếu cân đối của Ha Ji Won ở thời điểm hiện tại. Ảnh: X

Cách đây không lâu, Ha Ji Won cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện với đôi chân gầy như “que tăm” tại 1 sự kiện ở Singapore. Dù nữ diễn viên trông xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 48 trước ống kính máy quay, song fan vẫn bày tỏ mong muốn nữ diễn viên dành thời gian tẩm bổ để sở hữu vóc dáng cân đối, khỏe mạnh hơn.

Cách đây hơn 1 tháng, cô từng gây lo lắng khi để lộ đôi chân gầy như “que củi” trong lần tham dự 1 hoạt động ở nước ngoài

Ha Ji Won sinh năm 1978, có tên thật là Jeon Hae Rim. Từ thuở bé, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa và ước mơ trở thành 1 diễn viên. Thế nhưng ban đầu, cô lại được đào tạo để trở thành người mẫu. Tới năm 1996, Ha Ji Won nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us. Cô dần trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ tác phẩm nổi tiếng 1 thời School 2 (1999). Thời gian sau đó, tên tuổi nữ diễn viên vươn xa khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Bí Mật, Khu Vườn Bí Mật, Hoàng Hậu Ki...

Ha Ji Won gây ấn tượng mạnh với công chúng châu Á qua nhiều tác phẩm ăn khách. Ảnh: Naver

Nguồn: News1