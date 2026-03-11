Trong làng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Thanh Thanh Hiền từng là cái tên nổi bật suốt nhiều thập niên. Không chỉ được biết đến với giọng ca cải lương ngọt ngào, khả năng diễn xuất duyên dáng, cô còn gây ấn tượng bởi nhan sắc mặn mà và cuộc sống nhiều thăng trầm.

Ở tuổi U60, Thanh Thanh Hiền vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp "lão hóa ngược", cuộc sống khá giả và sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, nữ nghệ sĩ lựa chọn làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống bình yên nhưng vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt khán giả.

NSƯT Thanh Thanh Hiền

Giọng ca cải lương đình đám một thời, "cặp bài trùng" với Xuân Hinh

NSƯT Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969 tại Hà Nội, tên thật là Phạm Thị Thu Hiền, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa, vì vậy từ nhỏ Thanh Thanh Hiền đã sớm tiếp xúc với sân khấu. Chỉ mới 5-6 tuổi, cô đã theo mẹ đi hát và bắt đầu đứng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Những năm 1990 được xem là giai đoạn hoàng kim của Thanh Thanh Hiền. Khi đó, cô được đánh giá là một trong những giọng ca cải lương hàng đầu miền Bắc, đồng thời là nghệ sĩ giành nhiều huy chương vàng tại các hội diễn sân khấu.

Thanh Thanh Hiền thời trẻ

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, khả năng chuyển giọng linh hoạt cùng phong cách diễn xuất giàu cảm xúc, Thanh Thanh Hiền nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Lan và Điệp, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn hay Mùa tôm.

Không chỉ thành công với cải lương, nữ nghệ sĩ còn thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ca trù, chầu văn và cả hài kịch. Nhờ sự đa năng này, tên tuổi Thanh Thanh Hiền ngày càng được công chúng biết đến rộng rãi.

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Thanh Thanh Hiền chính là sự kết hợp ăn ý với danh hài Xuân Hinh. Cả hai từng được khán giả gọi là "cặp bài trùng" trên sân khấu miền Bắc khi cùng xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm hài và chương trình biểu diễn.

Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh là "cặp bài trùng" đình đám của sân khấu hài miền Bắc

Chính sự duyên dáng và phối hợp tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả từng lầm tưởng họ là vợ chồng ngoài đời. Tuy nhiên, cả hai chỉ là những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau qua nhiều năm làm nghề.

Ngoài sân khấu, Thanh Thanh Hiền còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong phim Tết Mùi phở.

U60 giàu có, đẹp mặn mà, nhiều người si mê

Dù xinh đẹp, tài năng, nhưng đường tình duyên của Thanh Thanh Hiền lại khá trắc trở. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người chồng đầu của Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ đàn bầu và họ có với nhau hai con gái. Sau hơn 10 năm chung sống, cả hai chia tay.

Năm 2014, Thanh Thanh Hiền tái hôn với con trai danh ca Chế Linh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng kết thúc sau vài năm chung sống.

Thanh Thanh Hiền là nữ nghệ sĩ giàu có, sở hữu nhiều bất động sản

Thanh Thanh Hiền hiện có cuộc sống giàu có, sở hữu nhiều bất động sản. Căn nhà vườn của cô tại Sóc Sơn (Hà Nội) có diện tích lên đến vài nghìn mét vuông, được phủ xanh bởi nhiều loại cây ăn quả và cây cảnh.

Bên cạnh khu nhà vườn này, nữ nghệ sĩ còn sở hữu một căn nhà khác nằm trên phố Đào Tấn (Hà Nội). Trước đây, cô cũng từng là chủ một phòng trà đặt tại khu vực trung tâm quận Ba Đình. Dù có trong tay nhiều bất động sản, Thanh Thanh Hiền vẫn khiêm tốn và chưa bao giờ tự nhận mình là người giàu có trong lĩnh vực này.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Thanh Thanh Hiền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ đẹp căng tràn bất chấp thời gian. Bước sang tuổi 57, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được làn da mịn màng, nụ cười duyên dáng cùng thần thái trẻ trung khiến khán giả bất ngờ mỗi lần xuất hiện. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô ngày càng đằm thắm, thậm chí còn như "lão hóa ngược".

Nhan sắc trẻ đẹp của Thanh Thanh Hiền ở tuổi U60

Thanh Thanh Hiền từng chia sẻ một kỷ niệm cho thấy, ở tuổi U60, cô vẫn được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Nữ nghệ sĩ kể, vào một ngày Valentine, khi ngồi uống cà phê một mình, cô nhận được một món quà được gói rất cẩn thận, nhỏ nhưng khá nặng. Nhìn tên và địa chỉ người gửi, cô đoán đó có thể là một cục vàng do một người quen tặng.

Dù vậy, Thanh Thanh Hiền quyết định gửi trả lại món quà. Cô cho biết bản thân không ham vật chất và cũng không muốn mang "món nợ tình cảm" từ những món quà có giá trị như vậy. Nữ nghệ sĩ tiết lộ thêm rằng trong ngày này, cô còn nhận nhiều tin nhắn từ những người muốn tặng quà nhưng đều khéo léo từ chối.

Nữ nghệ sĩ hiện chọn cuộc sống độc thân, tận hưởng những niềm vui giản dị

Sau những biến cố tình cảm, Thanh Thanh Hiền lựa chọn cuộc sống độc thân. Thường ngày, cô đi diễn, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc gia đình và tận hưởng niềm vui giản dị. Hai con gái của Thanh Thanh Hiền đều trưởng thành, trong đó con gái lớn học ngành khoa học máy tính ở Mỹ, còn con gái út sớm bộc lộ năng khiếu và theo đuổi nghệ thuật như mẹ.