Hội thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt giàu nổi danh showbiz: Vừa đẹp mã vừa có tiền, ai mà làm lại các anh!

"Phú nhị đại" thuật ngữ Trung Quốc chỉ thế hệ thứ hai trong các gia đình siêu giàu, thừa kế tài sản khổng lồ từ cha mẹ (Phú nhất đại). Họ nổi tiếng với lối sống xa hoa, tiêu xài hoang phí, siêu xe, đồ hiệu và thường bị truyền thông nhạo báng hoặc chỉ trích vì hành vi khoe khoang. Tuy nhiên không phải ai cũng ăn chơi xa hoa. Trên thực tế, ngành giải trí Hoa ngữ có rất nhiều người nổi tiếng xuất thân từ gia đình giàu có nhưng đã chọn theo đuổi sự nghiệp một cách độc lập.

Một ví dụ điển hình là ca sĩ Kenny Khoo, người đã xây dựng sự nghiệp của mình tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh xuất thân từ một gia đình giàu có ở Singapore kinh doanh cà phê. Mặc dù có xuất thân khá giả, nam ca sĩ vẫn quyết định chuyển đến Đài Loan để theo đuổi ước mơ âm nhạc mà không dựa vào nguồn lực của gia đình.

Trong những năm gần đây, Kenny Khoo đã nổi tiếng trở lại sau khi xuất hiện trong tiết mục Werewolf Kill trên chương trình truyền hình thực tế 100% Entertainment . Sau đó, anh mở rộng sự nghiệp bằng cách thành lập hãng thu âm của riêng mình mang tên Original Sound Brothers.

Kenny Khoo là người thừa kế của doanh nghiệp kinh doanh cà phê nổi tiếng. Ảnh: Kbizoom

Một "phú nhị đại" khác cũng nức tiếng không kém là ca sĩ Hoa Thần Vũ. Gia thế của anh từ lâu đã là chủ đề bàn tán trên mạng. Có thông tin cho rằng gia đình Hoa Thần Vũ tham gia vào ngành khai thác bạc, với cha anh điều hành các doanh nghiệp khai thác và sở hữu nguồn tài chính đáng kể.

Hoa Thần Vũ lớn lên trong một gia đình khá giả và bắt đầu học piano từ nhỏ, điều này giúp xây dựng nền tảng âm nhạc vững chắc. Một số báo cáo thậm chí còn cho rằng ngôi sao này đã lái những chiếc xe thể thao hạng sang trước khi chính thức ra mắt, càng làm tăng thêm sự tò mò về xuất thân giàu có của anh.

Hoa Thần Vũ là "cậu ấm" của chủ doanh nghiệp khai thác bạc. Ảnh: Kbizoom

Nam diễn viên Trần Vỹ Đình là một người nổi tiếng khác thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về xuất thân gia đình giàu có. Trước khi anh bước chân vào ngành giải trí, gia đình Trần Vỹ Đình đã có điều kiện tài chính khá giả. Họ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hàng hải và sản xuất cho các thương hiệu thời trang cao cấp.

Mặc dù có những lợi thế này, Trần Vỹ Đình vẫn giữ kín chuyện gia sản của gia đình trong khi theo đuổi sự nghiệp giải trí. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ và thành viên nhóm nhạc trước khi chuyển sang diễn xuất trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, dần dần xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo nhờ tài năng và sức hút trên màn ảnh.

Trần Vỹ Đình tự tạo dựng sự nghiệp thay vì dựa vào gia thế. Ảnh: Kbizoom

Mặc dù những người nổi tiếng này đôi khi được gắn mác là "phú nhị đại giấu mặt" , nhưng nhiều người trong số họ đã chọn xây dựng sự nghiệp riêng thay vì dựa vào tài sản gia đình. Câu chuyện của họ tiếp tục thu hút người hâm mộ, cho thấy rằng bất kể xuất thân giàu có, các ngôi sao đều phải nỗ lực làm việc chăm chỉ để có được sự nghiệp riêng trong làng giải trí.

Nguồn: Yahoo News