"Ông hoàng nhạc đỏ" nổi tiếng miền Nam: Mặn nồng bên vợ diễn viên, có cả nhà phố lẫn biệt thự 3000m2

Trong làng âm nhạc Việt Nam, NSND Tạ Minh Tâm được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc Cách mạng. Với chất giọng tenor khỏe khoắn, giàu cảm xúc, ông đã ghi dấu ấn suốt nhiều thập kỷ với những ca khúc hào hùng về Tổ quốc, và được nhiều khán giả ưu ái coi là "ông hoàng nhạc đỏ" của miền Nam..

Không chỉ thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, Tạ Minh Tâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ là diễn viên kịch, cùng cơ ngơi đáng mơ ước.

"Ông hoàng nhạc đỏ" với hơn 40 năm cống hiến cho âm nhạc

NSND Tạ Minh Tâm sinh ra tại Long Xuyên, An Giang. Ông sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Niềm đam mê ca hát của ông lớn dần theo những giai điệu thính phòng và các ca khúc Cách mạng quen thuộc. Sau khi tham gia Hội diễn văn nghệ toàn quốc năm 1977 và đoạt Huy chương Vàng, ông được khuyến khích thi vào Nhạc viện TP.HCM để đào tạo chuyên nghiệp.

Năm 1986, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM với thành tích xuất sắc và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc Cách mạng. Trong sự nghiệp của mình, Tạ Minh Tâm từng 2 lần giành giải Nhất tại các cuộc thi Ca múa nhạc toàn quốc (1983, 1985), đồng thời đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Giọng hát vàng ASEAN năm 1996 và Cúp Vàng Liên hoan tiếng hát Bình Nhưỡng năm 1997.

Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng như Đất nước trọn niềm vui, Vang mãi bản tình ca, Nổi lửa lên em, Lá đỏ …. Đặc biệt, ca khúc Đất nước trọn niềm vui được xem như "thương hiệu" của ông, bởi mỗi khi giai điệu hào hùng ấy vang lên, khán giả thường nhớ ngay đến giọng hát đầy nội lực của nam nghệ sĩ.

Không chỉ là ca sĩ, NSND Tạ Minh Tâm còn là một nhà giáo tâm huyết. Trong nhiều năm, ông giữ chức Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM và đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng như Võ Hạ Trâm.

Bên cạnh ca hát và giảng dạy, ông còn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Tạ Minh Tâm từng tham gia đóng phim truyền hình, trong đó vai bác sĩ Hùng trong bộ phim Blouse trắng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Dù đã ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn đều đặn xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Chẳng hạn, năm 2025, ông tham gia chương trình nghệ thuật quy mô lớn Rạng rỡ non sông Việt Nam tại TP.HCM cùng hơn 1.000 nghệ sĩ để kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của mình cho âm nhạc Việt Nam.

Hôn nhân gần 40 năm với vợ diễn viên và cuộc sống viên mãn

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Tạ Minh Tâm còn có một cuộc hôn nhân bền chặt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ ông là diễn viên kịch Bạch Vân. Hai người quen nhau từ khi còn là sinh viên, ông học âm nhạc, còn bà theo học sân khấu.

Trong chương trình Lời tự sự, nam nghệ sĩ từng kể lại kỷ niệm về mối tình thời trẻ. Cả hai thường cùng nhau đạp xe, ăn chè, ăn kem khi còn sống trong ký túc xá. Từ những ngày tháng giản dị ấy, họ đã đồng hành với nhau suốt gần bốn thập kỷ.

Dù cuộc sống nghệ sĩ nhiều bận rộn, vợ chồng Tạ Minh Tâm vẫn giữ được sự gắn bó và tin tưởng. Ông nhiều lần chia sẻ rằng vợ chính là hậu phương vững chắc, giúp ông yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Hôn nhân của họ vì thế luôn được đồng nghiệp và khán giả xem là hình mẫu bền vững trong showbiz Việt.

Cặp đôi có hai con gái, đều đã trưởng thành. Dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, các con của ông vẫn được nuôi dạy trong môi trường giản dị, tránh xa sự hào nhoáng của giới giải trí.

Về cuộc sống vật chất, NSND Tạ Minh Tâm cũng có cơ ngơi đáng mơ ước. Sau nhiều năm làm nghề và giảng dạy, ông sở hữu nhà phố tại TP.HCM cùng một khu nhà vườn rộng 3000m2 ở vùng ngoại ô, cách chợ Bến Thành khoảng 20 km - nơi gia đình thường lui về nghỉ ngơi, tận hưởng không gian yên bình.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của khu nhà vườn chính là ao cá rộng hơn 1000m². Theo lời Tạ Minh Tâm, nhiều loại cá tự nhiên từ sông đã bơi vào sinh sống tại đây, tạo nên hệ sinh thái tự nhiên khá thú vị. Giữa ao, ông dựng một căn chòi nhỏ làm nơi nghỉ ngơi, uống trà và ngắm cảnh. Khi bạn bè ghé thăm, mọi người thường ra chòi giữa ao hóng gió, chụp ảnh và trò chuyện.

Phía sau ngôi nhà là khoảng sân rộng để tổ chức các buổi tiệc nướng ngoài trời cùng gia đình và bạn bè. Sau khi ăn uống, mọi người có thể nghỉ lại trong căn nhà mái dốc được thiết kế với nhiều phòng ngủ, tất cả đều có cửa kính nhìn ra khu vườn xanh mát.

Dù có cuộc sống khá giả, NSND Tạ Minh Tâm vẫn giữ lối sống giản dị. Ông từng chia sẻ rằng mình làm nghệ thuật chủ yếu vì đam mê chứ không đặt nặng chuyện kiếm tiền. Với ông, ca hát trước hết là để thỏa khát khao sáng tạo và mang niềm vui đến cho khán giả.