Vừa qua, nhạc sĩ Minh Khang được réo gọi tên trên khắp diễn đàn mạng xã hội. Nguyên do vì anh bị cho rằng là người chửi bới, hành động thách thức với tài xế Grab. Ngay sau khi clip này viral trên mạng xã hội, anh đã có hành động giới hạn bình luận trang cá nhân.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, thừa nhận đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói. Minh Khang cho rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, việc thiếu tôn trọng người khác là điều không thể biện minh.

Nam nhạc sĩ gửi lời xin lỗi trực tiếp đến tài xế liên quan, đồng thời nhìn nhận đây là “bài học lớn” đối với bản thân. Anh cũng cho biết đây vốn là mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến đi, và nếu tài xế cảm thấy bị xúc phạm, hoàn toàn có quyền phản ánh sự việc với nền tảng dịch vụ để được bảo vệ theo cơ chế có sẵn.

Tuy nhiên, Minh Khang bày tỏ sự tiếc nuối khi đoạn video được đăng tải công khai ngay trong đêm xảy ra sự việc với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của anh, khiến câu chuyện lan truyền nhanh chóng và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân cũng như gia đình. Vì vậy, anh đã chủ động phản ánh với ứng dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân. Nhạc sĩ cũng cho biết sẽ hạn chế sử dụng rượu bia để tránh những hành vi thiếu kiểm soát tương tự trong tương lai.

Nhạc sĩ Minh Khang gửi lời xin lỗi tới tài xế taxi trên trang cá nhân.

Anh cũng cho biết sẽ hạn chế sử dụng rượu bia để tránh những hành vi thiếu kiểm soát tương tự trong tương lai.

Bài chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang:

Xin chào mọi người, đây là trang facebook cá nhân chính thức của tôi. Mấy ngày vừa qua có một đoạn video từ camera hành trình trong xe Grab lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh và lời nói của tôi. Tôi nghĩ mình nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện. Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó. Đây vốn là câu chuyện riêng giữa tôi và bạn tài xế trong một chuyến đi. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của tôi, bạn hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng, các nền tảng đều có cơ chế để bảo vệ tài xế trong những tình huống như vậy. Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của tôi ngay trong đêm xảy ra sự việc. Điều này khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân tôi và gia đình. Vì vậy tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình. Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình. Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy. Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Nhạc sĩ Minh Khang từng là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng con gái.

Trong suốt hành trình của chương trình, nam nhạc sĩ xuất hiện với hình ảnh khá trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Anh thường kiên nhẫn trò chuyện, giải thích và dỗ dành con gái mỗi khi bé mè nheo hoặc làm điều chưa đúng.

Trong làng nhạc Việt, anh được biết đến như một nhạc sĩ, nhà hòa âm phối khí đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng.

Minh Khang kết hôn với siêu mẫu Thúy Hạnh vào năm 2006. Nhiều năm qua luôn được nhắc đến như một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Sau giai đoạn đầu gặp không ít thử thách, hiện cả hai có cuộc sống ổn định bên hai con gái. Trên mạng xã hội, Minh Khang và Thúy Hạnh thường chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, các chuyến du lịch hay hoạt động thể thao cùng gia đình.