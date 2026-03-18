Diễn viên đình đám suýt mất mạng trong vụ cháy xe bus

Vào ngày 15/3, nam diễn viên hài nổi tiếng Bert Kreischer và ekip đã thoát chết sau tai nạn cháy xe bus. Cụ thể, ekip cùng nam diễn viên di chuyển trên chiếc xe bus để lưu diễn ở vùng Trung Tây nước Mỹ.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên 53 tuổi cho biết khi đi đến Fargo, Bắc Dakota, lốp trước bên phải xe bị nổ và bị rách hoàn toàn khỏi vành xe. “Cả hai tài xế xe bus đều nói rằng họ chưa từng thấy điều gì tương tự trong suốt 35 năm làm nghề. Chúng tôi đợi vài tiếng đồng hồ, rồi bỏ xe buýt lại và lên xe của các nhân viên khác lái vào Cedar Rapids. Sáng hôm đó, xe bus của chúng tôi bốc cháy trên đường” - Bert Kreischer kể lại.

Chiếc xe lưu diễn của nam diễn viên bốc cháy đến trơ cả khung. Ảnh: Page Six

May mắn là mọi người đều rời khỏi xe thay vì ngủ lại qua đêm. “Mọi người đều ổn. Tài xế xe bus Dewy đã kịp thời thoát ra ngoài. Anh ấy nói rằng đám cháy bắt đầu và chỉ trong 15 giây, khoang phía trước đã bốc cháy dữ dội” - Bert Kreischer nói.

“Điều đáng mừng là nếu chúng ta ngủ quên trên chiếc xe bus đó, tất cả chúng ta đã bị mắc kẹt ở phía sau và chết rồi. Hôm qua, chúng ta đã chết từ hôm qua rồi. Vì vậy, việc chúng ta có một trận thua thảm hại lại là một điều may mắn. Đó là một điều may mắn. Vì vậy, hôm nay, dù bạn có cảm thấy thất vọng đến đâu, hãy nhận ra rằng mọi thứ đều là một điều may mắn. Chúa phù hộ chúng ta".

Ông đăng kèm bức ảnh chiếc xe đã cháy rụi cả khung. Tất cả mọi người đều thoát nạn, không ai bị thương. Tuy nhiên, ekip của Bert Kreischer phải mua hết lại đạo cụ, trang phục diễn bởi tất cả đã cháy rụi theo chiếc xe. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận mừng cho Bert Kreischer cùng ekip thoát khỏi đại nạn.

Nam diễn viên cùng cả ekip thoát đại nạn.

Bert Kreischer sinh năm 1972, là một diễn viên hài độc thoại, người dẫn chương trình podcast và diễn viên người Mỹ. Năm 1997, ông được giới thiệu trong một bài báo trên tạp chí Rolling Stone khi đang theo học tại Đại học Bang Florida. Tạp chí này đã gọi Bert Kreischer là "người ăn chơi hàng đầu tại Trường Đại học ăn chơi số 1 trong cả nước". Bài báo này cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim hài National Lampoon's Van Wilder năm 2002 .

Bert Kreischer từng là người dẫn chương trình của loạt phim truyền hình như Hurt Bert , Bert the Conqueror, Trip Flip trên. Ông đóng vai chính trong bộ phim hài The Machine, còn sản xuất và dẫn chương trình podcast Bertcast và Open Tabs cũng như chương trình nấu ăn Something's Burning .

Về đời tư, Bert Kreischer và người vợ LeeAnn kết hôn vào tháng 12/2003. Họ có 2 con gái là Georgia (sinh năm 2004) và Ila (sinh năm 2006). Bert Kreischer trước đây đã chia sẻ rằng Ila mắc chứng khó đọc và cô bé có cách suy nghĩ, phản ứng với mọi người rất đặc biệt.

Bert Kreischer là gương mặt có tiếng trong làng hài Mỹ.

