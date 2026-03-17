"Cha đẻ" Doraemon qua đời 3 ngày trước sinh nhật

Chiều 17/3, tờ Newsen đưa tin, nam đạo diễn lừng danh người Nhật Bản Shibayama Tsutomu - người đứng sau thành công của bộ phim hoạt hình kinh điển Doraemon, vừa qua đời vì căn bệnh ung thư phổi chỉ 3 ngày trước sinh nhật. Ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 85, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng.

Trong ngày 17/3, công ty Ajiadō Animation Works - nơi Shibayama Tsutomu từng giữ chức Giám đốc điều hành, vừa thông báo tin buồn thông qua mạng xã hội: “Cựu Giám đốc điều hành của chúng tôi - đạo diễn Shibayama Tsutomu vừa từ trần do căn bệnh ung thư phổi. Đạo diễn Shibayama đã đồng hành cùng Doraemon ở cả bản truyền hình lẫn điện ảnh trong hơn 20 năm qua. Ông cũng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn cho bộ phim hoạt hình Ninja Loạn Thị. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của vị đạo diễn tài năng và đáng kính cho ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản”.

Shibayama Tsutomu vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Sự ra đi của nam đạo diễn Shibayama Tsutomu là 1 nỗi mất mát lớn đối với ngành hoạt hình xứ sở hoa anh đào. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng yêu hoạt hình không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn lừng danh. Đồng thời, netizen cũng gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố đạo diễn, hy vọng họ có thể vơi đi phần nào nỗi đau sau cú sốc mất đi người thân.

Shibayama Tsutomu sinh năm 1941, chính là vị đạo diễn đứng đằng sau những thước phim hoạt hình gắn liền với ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của thế hệ 8X, 9X. Ông đã đảm nhận vai trò đạo diễn cho series Doraemon từ những ngày đầu, tạo nên phong cách hoạt họa gần gũi, để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng khán giả khắp thế giới.

Tác phẩm cuối cùng ông làm đạo diễn trước khi nghỉ hưu là Doraemon: Nobita Ở Vương Quốc Chó Mèo hồi năm 2004. Ngoài Doraemon và Ninja Loạn Thị, Shibayama Tsutomu còn đứng sau thành công của nhiều tác phẩm đình đám khác như Nhóc Maruko, Kaiketsu Zorori,...

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn Shibayama Tsutomu.

