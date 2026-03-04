Bàng hoàng tin “anh sếp showbiz” qua đời trong sáng nay, cả dàn sao thương tiếc

Sáng 4/3, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, CEO Kim Young Han của công ty giải trí Double X Entertainment vừa đột ngột qua đời. Nam CEO trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41. Được biết, Double X Entertainment là mái nhà chung của loạt nghệ sĩ được yêu mến tại Hàn Quốc như Cheetah, Hwang Garam, Bumjin, Kim Ki Tae,...

Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân Kim Young Han qua đời vẫn chưa được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông xứ củ sâm. Theo nguyện vọng từ tang quyến, đám tang của chủ tịch Double X Entertainment sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết với nam CEO.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, dàn sao dưới trướng Double X Entertainment đã có động thái tưởng niệm, gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến của chủ tịch Kim Young Han.

Kim Young Han - CEO của Double X Entertainment vừa đột ngột qua đời ở tuổi 41. Sự ra đi của nam CEO là cú sốc lớn đối với dàn nghệ sĩ dưới trướng công ty Double X Entertainment. Ảnh: Naver

Nam ca sĩ Hwang Garam là 1 trong những gương mặt nổi bật trực thuộc công ty quản lý Double X Entertainment. Anh đã không giấu được niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của CEO Kim Young Han. Ảnh: Nate

Khi còn sống, Kim Young Han đã dẫn dắt Double X Entertainment dựa trên triết lý sản xuất lấy nghệ sĩ làm trung tâm. Nam CEO luôn tích cực tìm kiếm những tài năng mới và triển khai nhiều dự án âm nhạc đa dạng để giúp các nghệ sĩ trẻ có nhiều cơ hội được tỏa sáng.

Đặc biệt, Kim Young Han nhận được sự tin tưởng sâu sắc từ các nghệ sĩ cùng chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi nhờ vào việc luôn duy trì định hướng sản xuất dựa trên sự tôn trọng cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt của từng nghệ sĩ.

Được biết, việc điều hành Double X Entertainment trong thời gian tới sẽ do Giám đốc Hong Hee Rae tiếp quản với tư cách đại diện được ủy quyền.

Ngoài Hwang Garam, Double X Entertainment còn là mái nhà chung của nhiều gương mặt đáng chú ý khác như Cheetah, Bumjin, Lee Byeong Chan,... Ảnh: Naver

Nguồn: Sportsseoul