Nữ diễn viên bị hủy hoại cuộc đời vì bức ảnh với thành viên BIGBANG, nay tuyên bố kết hôn đột ngột

Go Jun Hee (phim She Was Pretty) từng là mỹ nhân được săn đón song sự nghiệp cô bỗng lao dốc sau khi bất ngờ vướng phải nghi vấn dính líu tới hộp đêm tai tiếng Burning Sun của Seungri hồi năm 2019. Nguồn cơn của thị phi bắt nguồn từ tấm hình chụp chung của Go Jun Hee - Seungri. Dù đã ra sức phủ nhận việc có liên quan đến Burning Sun nhưng mỹ nhân She Was Pretty vẫn bị nhiều nhà sản xuất “quay lưng”, còn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Tới sáng 3/3, tờ Starnews cho hay, Go Jun Hee vừa gây xôn xao khi đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong clip, người đẹp sinh năm 1985 bất ngờ thông báo cô đang chuẩn bị kết hôn, nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể về ngày trọng đại của đời mình.

Go Jun Hee bất ngờ tuyên bố chuyện kết hôn, khiến công chúng dậy sóng mới đây. Ảnh: Naver

Ở 1 phân đoạn của video, Go Jun Hee đã cùng cha mình ghé thăm 1 nhà hàng nổi tiếng. Khi đang dùng bữa, cha của nữ diễn viên trải lòng: “Bố không mong muốn gì nhiều. Chẳng phải hồi xưa con từng nói ‘Qua tuổi 40 con sẽ kết hôn’ hay sao?”. Đáp lại, Go Jun Hee (hiện đã bước sang tuổi 41) liền thú thực: “Vì đã bước qua tuổi 40 rồi nên con cũng đang chuẩn bị kết hôn đây ạ”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đám cưới có diễn ra ngay trong năm nay hay không, nữ minh tinh họ Go đã thẳng thắn phản hồi: “Dạ không ạ”.

Cha của Go Jun Hee tiếp tục tò mò về thời điểm nữ diễn viên sẽ cưới: “Vậy năm 42 tuổi thì sao con?”. Nghe xong, người đẹp She Was Pretty đành thú thực: “Thật ra con không muốn ấn định sẵn 1 con số cụ thể nào ạ”. Trước thái độ dè dặt của Go Jun Hee, cha cô đã có đôi lời nhắn nhủ: “Hy vọng con sẽ gặp được 1 người chồng tốt và sống thật hạnh phúc nhé”.

Những chia sẻ của Go Jun Hee đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Còn nhớ bê bối liên quan tới Burning Sun từng khiến dư luận châu Á rúng động hồi năm 2019. Được biết, Burning Sun do Seungri làm giám đốc điều hành ở Hàn Quốc, hộp đêm này chính là ổ mại dâm, ma túy và là nơi diễn ra hàng loạt hành vi tấn công tình dục. Ngay giữa tâm điểm bê bối Burning Sun, hình ảnh chụp chung của Go Jun Hee - Seungri bỗng trở nên viral trên mạng xã hội. Từ đây, nữ diễn viên bất ngờ vướng phải tin đồn là bạn thân cựu thành viên BIGBANG và có liên quan mật thiết đến việc môi giới mại dâm, buôn bán chất cấm ở hộp đêm Burning Sun.

Khi tin đồn nổ ra, Go Jun Hee đã phản bác mạnh mẽ: “Tôi chỉ chụp ảnh vì Seungri yêu cầu. Tôi thậm chí còn không biết anh ta đã đăng tấm ảnh lên mạng xã hội. Tôi cũng không thân với các thành viên trong nhóm chat tình dục của anh ta”.

Bức ảnh chụp cùng Seungri đã hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp Go Jun Hee. Ảnh: X

Đến tháng 6/2024, mỹ nhân She Was Pretty tiếp tục phủ nhận mối liên hệ với Burning Sun sau khi BBC công bố video phóng sự tài liệu về hộp đêm tai tiếng này. Khi xuất hiện trên kênh YouTube Studio Suze với tư cách khách mời, Go Jun Hee bùng nổ cảm xúc và không ngần ngại chỉ trích Seungri: “Ôi thằng **** *** đó, tôi thậm chí còn không biết Burning Sun ở đâu và cũng chưa từng đến đó. Suốt nhiều năm qua tôi nói nhưng không ai nghe, có nói thì cũng toàn bị cắt đi mới được lên sóng. Bức hình của tôi và Seungri ngày đó được chụp tại sự kiện chống ung thư vú. Seungri khi ấy là đồng nghiệp cùng công ty cũ với tôi. Tại sự kiện, hắn ta đã đến xin chụp ảnh chung với tôi. Chứ thực ra tôi không quen thân với hắn ta. Vì không theo dõi nhau nên tôi còn không biết hắn ta đăng bức ảnh lên Instagram”.

Đồng thời, nữ diễn viên họ Go cũng lên án gay gắt việc công ty cũ - YG Entertainment - bỏ rơi cô giữa bão tin đồn: “Tôi đã định nhờ công ty chủ quản lên tiếng phủ nhận luôn lúc đó. Tôi chủ động liên lạc với công ty nhưng họ phớt lờ tôi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng họ đã bỏ rơi tôi. Hình tượng là tất cả đối với diễn viên. Nhưng thậm chí họ còn không lên tiếng 1 lần”.

Nữ diễn viên họ Go gay gắt chỉ trích Seungri và công ty cũ YG trong 1 talkshow được phát trên YouTube hồi năm 2024. Ảnh: Naver

Go Jun Hee sinh năm 1985, bước chân vào showbiz với tư cách người mẫu khi vừa tròn 16 tuổi và bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Sau She Was Pretty nổi đình nổi đám hồi năm 2015, cô chỉ kịp đóng thêm 2 tác phẩm nữa trước khi vướng phải tin đồn liên quan tới Burning Sun. Suốt 7 năm qua, nữ diễn viên chỉ làm người mẫu ảnh, không còn được mời đóng phim.

Người đẹp vẫn chưa thể trở lại đóng phim sau khi bỗng bị kéo vào bê bối Burning Sun. Ảnh: X

Nguồn: Starnews