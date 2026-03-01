Thành Nghị vướng nghi vấn gian lận tuổi tác

Vừa qua, làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ dậy sóng khi nam diễn viên Thành Nghị vướng tranh cãi về năm sinh. Hai mốc thời gian 1989 và 1990 trở thành tâm điểm khi một văn bản pháp lý lan truyền trên mạng ghi anh sinh năm 1989, trái ngược với thông tin 1990 từng được công bố rộng rãi trước đó.

Sự việc bắt đầu từ một tài liệu được cho là liên quan đến vụ kiện danh dự của nam diễn viên. Trong đó, anh được ghi tên thật Phó Thi Kỳ cùng năm sinh 1989. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về tính chính xác của hồ sơ cá nhân. Với hình thức trình bày chuẩn mực, tài liệu này nhanh chóng được nhiều người tin là thật, góp phần đẩy tranh cãi lên cao.

Trước làn sóng nghi vấn, Lương Đình - cựu quản lý của Thành Nghị đã lên tiếng giải thích. Bà cho biết nam diễn viên thực tế sinh năm 1990, nhưng khi còn nhỏ, gia đình đã khai tăng một tuổi trong hộ khẩu để thuận tiện nhập học sớm. Vì vậy, một số giấy tờ hành chính vẫn ghi năm sinh 1989. Theo bà, sau khi bước vào ngành giải trí, ekip đã thống nhất sử dụng năm sinh thật là 1990 trong các tài liệu công khai.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa đủ sức xoa dịu dư luận. Trên mạng xã hội, các ý kiến nhanh chóng phân hóa. Một bên cho rằng nghệ sĩ cần minh bạch thông tin cá nhân, đặc biệt khi xuất hiện sự mâu thuẫn giữa các nguồn dữ liệu. Bên còn lại lại cho rằng việc chênh lệch một năm tuổi không đáng để bị thổi phồng, nhất là với một diễn viên được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Thực tế, tranh cãi không chỉ dừng ở con số năm sinh. Trong ngành giải trí Hoa ngữ, việc phân chia thế hệ diễn viên theo mốc năm sinh như "sau năm 1985", "sau năm 1990" có ảnh hưởng nhất định đến cơ hội nghề nghiệp và định vị hình ảnh. Vì vậy, sự khác biệt nhỏ về tuổi cũng có thể kéo theo những suy đoán lớn hơn về chiến lược phát triển của nghệ sĩ.

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ quan điểm rõ ràng: điều khiến họ gắn bó với Thành Nghị không phải là năm sinh, mà là những vai diễn anh thể hiện. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và bước vào ngành giải trí từ những vai phụ nhỏ. Sau nhiều năm kiên trì, anh dần gây chú ý với loạt phim truyền hình cổ trang như Lưu ly, Liên hoa lâu, Phó sơn hải, Trầm vụn hương phai... được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Chính sự nổi tiếng ngày càng tăng cũng khiến mọi thông tin liên quan đến nam diễn viên nhận được sự chú ý lớn hơn. Nhiều nhà quan sát cho rằng, sự quan tâm quá mức của mạng xã hội đôi khi có thể biến những chi tiết nhỏ thành đề tài tranh cãi lớn. nam diễn viên đã xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ kiên trì, chú trọng diễn xuất hơn hào quang.

Đến nay, Thành Nghị và ekip vẫn giữ im lặng trước sự việc. Trong khi đó, tranh cãi tiếp tục lan rộng, trở thành một trong những chủ đề tìm kiếm nổi bật của mảng giải trí trên mạng xã hội Weibo thời điểm này.