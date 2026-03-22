Công ty quản lý Em Xinh Lamoon thông báo nóng

Trong vài giờ qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến một Em Xinh Gen Z. Dù không có bất kì bằng chứng nào, nhưng cái tên Lamoon bị nhắc đến nhiều trong các bài đăng và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện, kéo theo nhiều suy đoán chưa được kiểm chứng khiến câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao.

Trong sáng 22/3, đơn vị quản lý của Lamoon bất ngờ đưa ra thông báo liên quan đến việc bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ trên không gian mạng. Theo đó, đơn vị này cho biết sẽ chủ động ghi nhận và thu thập các bằng chứng liên quan đến những nội dung có dấu hiệu bôi nhọ, xuyên tạc hoặc xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ.

Dù không nhắc đến cụ thể cảnh báo vì sự việc gì nhưng công ty nhấn mạnh rằng dù luôn tôn trọng sự đa dạng ý kiến từ công chúng, nhưng sẽ không chấp nhận các hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép. Đồng thời, đơn vị cũng dẫn chiếu các quy định pháp luật liên quan đến quyền hình ảnh cá nhân và hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Về phía Lamoon, cô vẫn đều đặn cập nhật công việc, chưa có bất kì chia sẻ ngoài lề nào

Hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào liên quan đến những tin đồn đang xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội. Những người được cho là liên quan cũng chưa đưa ra phát ngôn chính thức, nhiều chi tiết vẫn dừng lại ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Vì vậy, trong bối cảnh này cư dân mạng cần giữ sự tỉnh táo, tránh lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, hạn chế gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân liên quan. Động thái từ phía công ty quản lý cũng cho thấy sự cứng rắn trong việc bảo vệ nghệ sĩ trước những làn sóng tin đồn trên mạng xã hội.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003 từng lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Thời gian gần đây, cô trở thành gương mặt Gen Z nổi bật nhờ cá tính âm nhạc riêng biệt và hình ảnh "nàng thơ" thời hiện đại. Không gói gọn bản thân trong một khuôn mẫu, Lamoon chọn hướng đi đa năng vừa ca hát, sáng tác, vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô từng đảm nhận vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Để hóa thân trọn vẹn, Lamoon không chỉ phải giảm hơn 10kg mà còn trải qua quá trình huấn luyện khắt khe như một chiến sĩ thực thụ. Vai diễn nặng ký về tâm lý, đòi hỏi sự lột xác hoàn toàn đã chứng minh Lamoon không chỉ đẹp mà còn thực lực.

Thừa thắng xông lên, Lamoon tiếp tục "chiếm sóng" ở sân khấu Em Xinh Say Hi. Với chất giọng lạ, visual ngọt ngào và phong thái tự tin, cô nàng nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của khán giả yêu nhạc. Những lần tương tác hậu trường đáng yêu, sự chỉn chu trong từng phần thi và đặc biệt là năng lượng tỏa sáng không gắng gượng khiến nhiều fan gọi cô là "Suzy phiên bản Việt". Không chỉ sở hữu ngoại hình dễ thương, Lamoon còn từng đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia ở môn Văn, đồng thời có khả năng giao tiếp linh hoạt, hoạt ngôn và truyền cảm hứng tốt.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lamoon từng chia sẻ: "Lamoon là người thường xuyên nhìn lại chính mình: Đang có gì, thiếu gì, thật sự muốn gì… Những điều đó giúp mình định hướng rõ ràng hơn cho từng bước đi. Và cũng vì hiểu rõ bản thân nên mình được tin tưởng trao quyền lựa chọn các dự án. Tuy nhiên, trước mỗi quyết định, mình luôn tham khảo ý kiến từ công ty quản lý, các anh chị xung quanh để có thêm góc nhìn đa chiều. Mình chưa bao giờ đưa ra quyết định một cách vội vàng hay cảm tính.

Mình ít khi hối hận với những gì đã chọn. Nếu có khó khăn hay rủi ro xảy ra, mình sẽ tìm cách giải quyết thay vì từ bỏ. Bỏ cuộc là điều dễ dàng (không hẳn với nhiều người) nhưng với mình nó là đang tự đánh mất cơ hội. Và không dừng lại cũng là một loại may mắn mà Lamoon nghĩ mình có thể tự tạo cho bản thân".

Ảnh: FBNV