Có là thành viên đẹp nhất BTS thì cũng lộ khoảnh khắc mặc quần đùi với áo vest trên sóng livestream

Tối ngày 21/03, sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất làng giải trí thế giới BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG đã chính thức diễn ra tại Hàn Quốc, để đánh dấu sự trở lại của "nhóm nhạc toàn cầu" BTS sau gần 4 năm vắng bóng. Sau đêm diễn thành công mỹ mãn, V đã mở livestream trò chuyện với người hâm mộ.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" đã có màn xuất hiện không thể lầy lội hơn. Nếu các idol sẽ chọn ăn mặc chỉn chu nhất có thể khi livestream gặp fan, V cũng chỉn chu nhưng lại theo kiểu 'nửa mùa' khi ở trên mặc vest, ở dưới mặc quần ngủ ngắn ngủn. Màn khoe outfit chấn động của anh khiến khán giả cười ngất, xem mà mắc cỡ giùm trai đẹp nhóm BTS. Hình ảnh hài hước của V gây sốt MXH, thế này thì còn đâu hình tượng "mỹ nam" hàng đầu hiện nay.

Màn khoe outfit "trên vest, dưới quần ngủ" của V gây bão MXH



Trang phục livestream của V khiến fan "mắc cỡ giùm". Nguồn: X.

Cũng trong sáng nay (22/3), sau concert ở Hàn Quốc, V và các đồng đội BTS đã lên đường sang Mỹ để quay chương trình The Jimmy Fallon show. Họ sẽ có lịch trình dày đặc trong thời gian tới sau khi comeback.

1 ngày sau concert ở Hàn Quốc, BTS tiếp tục lên đường sang Mỹ để quay show. Ảnh: Osen.

V, tên thật Kim Taehyung, sinh năm 1995. Anh là giọng ca chính trong nhóm nhạc BTS. Ngoại hình là lợi thế bất bại của mỹ nam này. Anh từng được bình chọn là "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh", do hãng truyền thông quốc tế TechnoSports đã công bố, vượt qua những biểu tượng Hollywood như Brad Pitt, Robert Pattinson và Chris Evans.

Từ năm 2023 đến năm 2025, V chiến thắng 3 năm liên tiếp danh hiệu "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" của tạp chí Nubia dựa trên cuộc bình chọn từ người hâm mộ tại 163 quốc gia, ghi nhận hơn 10,7 triệu phiếu bầu, chứng minh sức hút không đối thủ. Trước đó, anh cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng gương mặt đẹp của Shining Awards vào đầu năm 2024.

V nhiều lần được các tạp chí, đơn vị truyền thông quốc tế như Nubia, TechnoSports... chọn là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới". Ảnh: Nate

