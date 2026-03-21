Cấp báo từ concert comeback của BTS tối nay: Một thành viên bị chấn thương bó bột chân, phải ngồi 1 chỗ biểu diễn

Tối 21/3, concert mang tên BTS The Comeback Live | ARIRANG của nhóm nhạc BTS đã diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn trong ngày "nhà vua Kpop" trở lại khi trưởng nhóm RM đã gặp chấn thương khá nặng.

Trên trang cá nhân, RM đăng tải bức ảnh chụp chiếc chân bó bột, đeo nẹp trước giờ G concert. Phía công ty quản lý cho biết RM đã gặp phải chấn thương bất ngờ trong buổi diễn tập vào ngày 19/3. Kết quả kiểm tra cho thấy RM bị bong gân xương thuyền phụ, đứt dây chằng bán phần và dập xương sên. Anh được khuyên phải hạn chế vận động trong ít nhất hai tuần sau khi bó bột chân.

RM bị chấn thương chân ngay trước thềm concert. Ảnh: Nate.

Do đó, RM sẽ không thể trình diễn vũ đạo trong concert diễn ra vào tối nay. Dù vậy, anh vẫn sẽ lên sân khấu biểu diễn với 6 đồng đội còn lại. Công ty quản lý BIGHIT MUSIC cũng cam kết theo dõi sát sao, đảm bảo thể trạng và không để chấn thương của RM nặng hơn. Ngay khi concert diễn ra, người hâm mộ đã không khỏi xót xa khi thấy RM phải ngồi ghế biểu diễn ở 1 góc sân khấu vì chấn thương chân.

Trưởng nhóm BTS vẫn lên sân khấu biểu diễn, nhưng không thực hiện vũ đạo. Ảnh: KoreaBoo.

Anh ngồi ghế hát ở 1 góc sân khấu. Ảnh: Vitamin Kbiz.

Việc BTS trở lại với album ARIRANG và concert BTS The Comeback Live | ARIRANG sau 4 năm vắng bóng, được đánh giá không chỉ là hoạt động âm nhạc đơn thuần mà còn gắn với các tác động kinh tế và văn hóa quy mô lớn. Hiệu ứng từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu cùng hệ sinh thái liên quan được đánh giá có khả năng tạo ra tác động đáng kể đến nhiều lĩnh vực, từ giải trí đến du lịch và dịch vụ.

Vì vậy, sự kiện comeback có quy mô chưa từng có, được Chính phủ Hàn Quốc tạo mọi điều kiện tổ chức. Trước giờ G, Thủ tướng Hàn Quốc - ông Kim Min Seok còn trực tiếp kiểm tra công tác an toàn ở buổi hòa nhạc đánh dấu sự trở lại của BTS.

Dự kiến có khoảng 260.000 người sẽ tập trung cho buổi biểu diễn, trải dài từ quảng trường đến Cổng Sungnye cách đó hơn 1 km. Công tác an ninh được thắt chặt với kế hoạch triển khai 15.000 nhân viên quản lý an toàn, bao gồm khoảng 6.700 cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Người hâm mộ BTS đổ dồn về khu vực trung tâm diễn ra concert tối nay (ảnh: X)

Thủ tướng Hàn Quốc - ông Kim Min Seok đã trực tiếp kiểm tra công tác an toàn ở buổi hòa nhạc đánh dấu sự trở lại của BTS. Ảnh: Nate

